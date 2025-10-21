Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε τον Σον Ντάις (pic)

Ο Σον Ντάις είναι κι επίσημα ο νέος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, με την αγγλική ομάδα να ανακοινώνει την πρόσληψη του μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο πρώην προπονητής των Μπέρνλι και Έβερτον υπέγραψε συμβόλαιο με τους «Reds» και ανακοινώθηκε, ενώ αναμένεται να είναι και στον πάγκο της ομάδας, στην αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στην Πόρτο στο «City Ground» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League (23/10, 22:00).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Ντάις

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώνει τον διορισμό του Σον Ντάις ως νέου προπονητή του συλλόγου, μετά από μια διεξοδική διαδικασία πρόσληψης με επικεφαλής τον Παγκόσμιο Επικεφαλής Ποδοσφαίρου, Έντου Γκάσπαρ, και τον Παγκόσμιο Τεχνικό Διευθυντή, Τζορτζ Συριανό.

Ο πρώην παίκτης των νέων της Φόρεστ εντάσσεται στον σύλλογο με συμβόλαιο που ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και θα αναλάβει τον πρώτο του αγώνα την Πέμπτη το βράδυ, καθώς οι «Reds» αντιμετωπίζουν την Πόρτο στο Europa League.

Ο Ντάις θα έχει μαζί του την έμπειρη προπονητική του ομάδα, αποτελούμενη από τους Ίαν Γουόαν και Στιβ Στόουν — και οι δύο πρώην παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ, οι οποίοι μαζί πραγματοποίησαν περισσότερες από 400 εμφανίσεις για τους Reds τη δεκαετία του 1990.

Ένας σεβαστός και έμπειρος προπονητής της Premier League, ο Ντάις φέρνει τον τέλειο συνδυασμό χαρακτήρα, τακτικής οξυδέρκειας και αποδεδειγμένων επιτευγμάτων για να καθοδηγήσει τον σύλλογο στο επόμενο κεφάλαιό του.

Έχοντας διευθύνει περισσότερους από 330 αγώνες της Premier League στην καριέρα του μέχρι σήμερα, ο Dyche έχει χτίσει ομάδες που χαρακτηρίζονται από αμυντική οργάνωση, ανθεκτικότητα και δύναμη από στημένες φάσεις — ιδιότητες που ευθυγραμμίζονται στενά με τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας ομάδας και την ποδοσφαιρική ταυτότητα του συλλόγου.

Ως πρώην παίκτης νέων της Φόρεστ που ζει στην περιοχή, ο Ντάις έχει επίσης βαθιά κατανόηση των αξιών και της υπερηφάνειας της Φόρεστ και των οπαδών της. Με τον χαρακτήρα του, την τακτική του οξυδέρκεια και τις ικανότητές του στη διαχείριση ανθρώπων, ο διορισμός του αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για μια επιτυχημένη και ανταγωνιστική σεζόν τόσο σε εγχώριες όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις».