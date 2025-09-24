Τρεις δεκαετίες μετά: Η Νότιγχαμ επέστρεψε στην Ευρώπη ως ακριβότερη ομάδα του Europa League (pic)
Η Νότιγχαμ Φόρεστ ξεκινά την ευρωπαϊκή περιπέτειά της, ως η ακριβότερη -με διαφορά- ομάδα του φετινού Europa League!
Πέρασαν 29 χρόνια από την τελευταία φορά που η Νότιγχαμ Φόρεστ αγωνίστηκε εκτός συνόρων και πλέον ήρθε η ώρα για τη μεγάλη επιστροφή της ιστορικής αγγλικής ομάδα στα κύπελλα Ευρώπης! Έχοντας ήδη μπει στην εποχή Ποστέκογλου στον πάγκο τους, το βράδυ της Τετάρτης οι reds ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Europa League στη Σεβίλλη, με αντίπαλο τη Ρεάλ Μπέτις.
Μια επιστροφή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για την οποία άπαντες στη Νότιγχαμ Φόρεστ αισιοδοξούν, αφού φέτος η ομάδα χτίστηκε με στόχο -όχι να καταγράψει μια απλή συμμετοχή- αλλά να πρωταγωνιστήσει. Ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης άλλωστε, αμέσως μετά την κλήρωση του κυρίως «μενού» της δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης είχε θέσει αυτό τον στόχο.
«Πολύς κόσμος ονειρευόταν την επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα για το Europa League. Είναι μια δύσκολη κλήρωση αλλά έχουμε ομάδα που μπορεί να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Είμαι αισιόδοξος, η ομάδα έχει ενισχυθεί και με σκληρή δουλειά θα μπορέσει να προχωρήσει στο Europa», είχε δηλώσει ο διοικητικής ηγέτης του συλλόγου, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια.
Fast forward στο σήμερα, ανήμερα της πρεμιέρας της στη διοργάνωση και αφού ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί πλήρως, η Νότιγχαμ Φόρεστ μπαίνει στο Europa League ως κάτι που ούτως ή άλλως είναι: μια μεγάλη αγγλική ομάδα, η οποία ταυτόχρονα πλέον έχει πάνω της και την τιμητική «ταμπέλα» της ακριβότερης ομάδας της διοργάνωσης!
Όπως ανέλυσε η γνωστή σελίδα transferrrom, οι «κόκκινοι» «επιστρέφουν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μετά από 29 χρόνια με την πιο ακριβή ομάδα».
Συγκεκριμένα, η Φόρεστ διαθέτει μια ομάδα που κοστολογείται στο εκκωφαντικό ποσό των 594 εκατ. ευρώ, την ώρα που η δεύτερη της λίστας -επίσης αγγλική- Άστον Βίλα, ακολουθεί στα 520. Οι… υπόλοιποι βρίσκονται πια πολύ πιο πίσω, με την 3η Ρόμα να έχει αξία 431 εκατ. ευρώ, την Πόρτο 4η με 423 εκατ. και τη Στουτγκάρδη 5η με 353 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά, οι ακριβότερες 20 ομάδες του Europa League:
1. Νότιγχαμ Φόρεστ / 594 εκατ. ευρώ
2. Άστον Βίλα / 520
3. Ρόμα / 431
4. Πόρτο / 423
5. Στουτγκάρδη / 353
6. Φενέρμπαχτσε / 311
7. Μπολόνια / 298
8. Λιλ / 255
9. Φέγενορντ / 229
10. Νις / 210
11. Μπέτις / 208
12. Λιόν / 195
13. Θέλτα / 189
14. Μπράγκα / 159
15. Γκενκ / 158
16. Φράιμπουργκ / 154
17. Σάλτσμπουργκ / 153
18. Ρέιντζερς / 128
19. Σέλτικ /
20. Ντινάμο Ζάγκρεμπ / 87,7
Υπενθυμίζεται το πρόγραμμα της Νότιγχαμ Φόρεστ στη League Phase του Europa League:
24/9 Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ
2/10 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
23/10 Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο
6/11 Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ
27/11 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
11/12 Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ
22/1 Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ
29/1 Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος
