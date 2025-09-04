Στους πιο πιστούς οπαδούς στην Αγγλία αυτοί της Νότιγχαμ (pic)

Η περσινή εξαιρετική σεζόν της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Αγγλία την έφερε να παίζει φέτος ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 30 χρόνια και συγκεκριμένα στη League Phase του Europa League, έχοντας βλέψεις για μια μακρά πορεία στη διοργάνωση. Σε όλη αυτή την πορεία, όπως πέρσι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το City Ground θα είναι ξανά ένα από τα μεγάλα «όπλα» της. Το κοινό έχει αγκαλιάσει πλήρως την ομάδα αφού βλέπει ότι όσα έχει υποσχεθεί η διοίκηση του Βαγγέλη Μαρινάκη γίνονται σιγά σιγά πραγματικότητα.

Πάντα γεμάτο το City Ground

Οι οπαδοί της ιστορική βρετανικής ομάδας, μάλιστα, κατατάσσονται στους πιο πιστούς στην Αγγλία. Αυτό φαίνεται, άλλωστε και από τον περσινό μέσο όρο των εισιτηρίων στο χωρητικότητας 30.445 θεατών γήπεδο, που έφτασε νούμερο σχεδόν απόλυτης πληρότητας: 30.076 εισιτήρια ανά αγώνα.

Την ίδια ώρα, αυτό ακριβώς επιβεβαιώνει και η… τεχνολογία! Και συγκεκριμένα, η γνωστή δωρεάν εφαρμογή FanHub που είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στην Αγγλία και η οποία προσφέρει στους χρήστες της -οπαδούς ποδοσφαιρικών ομάδων- να «συνδέονται» και να… πιστοποιούν την αγάπη για την ομάδα τους, καταγράφοντας την παρουσία τους σε γήπεδα, ανεβάζοντας φωτογραφίες από αγώνες και φυσικά αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους.

Ψηλά στη σχετική λίστα με τους πιο πιστούς οπαδούς βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ ανάμεσα στους βρετανικούς συλλόγους, πάνω από ομάδες όπως η Τσέλσι και πολύ κοντά σε Τότεναμ και Μάντσεστερ Σίτι.