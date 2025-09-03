Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)

Μια μεγάλη δικαίωση που εδώ και μερικές ώρες κάνει τον γύρο του κόσμου. Μια «δικαστική» νίκη που τα κορυφαία ΜΜΕ της χώρας έσπευσαν να χαρακτηρίσουν «ιστορική» κατανοώντας τις παραμέτρους της κόντρα στο κατεστημένο του αγγλικού football. Και τελικά μια υπόθεση από εκείνες που μπορούν να «σπάσουν αυγά» στον συντηρητικό κόσμο του αγγλικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η «νομική» επικράτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας (FA) στο τελευταίο οχυρό της (το κομμάτι της αθλητικής δικαιοσύνης) και το ιδιαίτερο δεδικασμένο (της) πέραν τούδε στον θαυμαστό κόσμο της Premier League.

Των Reds που δεν δίστασαν να διεκδικήσουν ως το τέλος το δίκιο τους απέναντι στα πειθαρχικά όργανα του ποδόσφαιρου της χώρας τα οποία βρίσκονται ακόμη στα χέρια της Ομοσπονδίας. Και που ακριβώς χάρη στην επιμονή τους υποχρέωσαν την FA όχι απλά σε μια ήττα, αλλά στην αμήχανη αποδοχή κάτι πραγματικά μεγαλύτερου: ότι τελικά οι Επιτροπές και τα πρόσωπα που επιλέγει για να απονέμουν δικαιοσύνη ούτε «αλάθητο» διαθέτουν, ούτε φυσικά είναι υπεράνω κριτικής έχοντας μόνιμη θέση στο απυρόβλητο. Αντίθετα με τον τρόπο τους μπορεί κάλλιστα να καλλιεργήσουν μια αίσθηση μεροληψίας που δηλητηριάζει, το σημαντικότερο ποδοσφαιρικό προϊόν του πλανήτη. Ειδικά σε μια τόσο απαιτητική εποχή όπου υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ανοιχτοί λογαριασμοί –η υπόθεση των 115 παραβάσεων της Μάντσεστερ Σίτι, η αντίστοιχη της Τσέλσι κλπ-

Αυτό ακριβώς σχολιάζεται, περισσότερο από το εξαψήφιο νούμερο της αποζημίωσης που καλείται η Ομοσπονδία να αποδώσει στην δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης ως αποζημίωση.

Η επιμονή και δικαίωση της Φόρεστ που με αφορμή την δική της υπόθεση έφερε στην επιφάνεια μια αληθινή παθογένεια στον τρόπο που η ομοσπονδία κρατά την αθλητική δικαιοσύνη στο σούπερ επαγγελματικό πρωτάθλημα της Premier League. Σε αυτό που έκανε, ενώ δεν έπρεπε να κάνει ο Τζέιμι ΜακΦέρσον –δικηγόρος το επάγγελμα- πρωταγωνιστής αυτής της ιδιαίτερης ιστορίας που κρατά από την Άνοιξη του 2024. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων που εξελίχθηκε σε πέτρα του σκανδάλου.

Σε ένα σύντομο rewind: Αντιμετώπιζε η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη την Έβερτον στο πρόγραμμα και ξεκίνησε μια συζήτηση για την επιλογή του διαιτητή στο VAR (Στιούαρτ Άτγουελ). Η Φόρεστ τον είχε αναφέρει στην Επιτροπή Διαιτησίας ως «ακατάλληλο», αλλά αυτή δεν τον αντικατέστησε. Όταν λοιπόν το ματς έγινε και χαρακτηρίστηκε από μια σειρά από μεγάλα λάθη που δεν «διόρθωσε» το βίντεο; Η δύο φορές κάτοχος του Πρωταθλητριών, με μια φαρμακερή ανάρτηση στο Χ, χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο VARίστα «οπαδό της Λούτον» σε ένα μήνυμα που έφτασε τις 40 εκατ προβολές. Το club κατηγορήθηκε για «δυσφήμιση του παιχνιδιού» (bringing the game into disrepute) και η FA επιδίωξε την τιμωρία του με πρόστιμο μαμούθ ύψους 1 εκατ. λιρών. Κάτι που εν πολλοίς το πέτυχε σε πρώτο βαθμό.

Η τιμωρία της Φόρεστ ήταν ύψους 910.000 λιρών καθώς ο δικαστής της έδρας, ΜακΦέρσον απέρριψε ως «υστερική» την επιχειρηματολογία για την αθώωση της! Μια λέξη που έμελλε τελικά να «ξηλώσει» αυτό το περίτεχνο πουλόβερ, έστω με αρκετούς μήνες καθυστέρηση και με δύο ακόμη κρίσιμα επεισόδια. Πρώτα την έφεση σε βάρος αυτής της απόφασης. Διαδικασία που η FA κόντρα στην λογική επέλεξε ξανά τον Τζέιμι ΜακΦέρσον ως πρόεδρο της Επιτροπής της. Και τον Οκτώβρη του 2024 όταν τον διάλεξε ξανά για να «δικάσει» τη Φόρεστ για την τιμωρία της (125.00 λίρες) έπειτα από ένα επεισόδιο σε ματς με την Τσέλσι.

Στην ιστορία της πρώτης Έφεσης οι Reds ξεσήκωσαν τον κόσμο και δικαίως. Δεν είναι λογικό να δικάζει ο ίδιος άνθρωπος σε πρώτο και δεύτερο βαθμό μια υπόθεση. Ειδικά κάποιος που σε πρώτο βαθμό έχει προβεί σε έναν τέτοιο αδικαιολόγητο χαρακτηρισμό. Το κατάλαβε μάλιστα μέσα σε γενική κατακραυγή και ο ίδιος ο ΜακΦέρσον όταν έντεχνα παραιτήθηκε της υπόθεσης-! Τον Οκτώβρη βεβαίως δεν έκανε το ίδιο. Η Νότιγχαμ λοιπόν προχώρησε σε καταγγελία στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας τονίζοντας ότι η επιλογή του ΜακΦέρσον για την έδρα της «Έφεσης» ήταν ακατάλληλη λόγω του προηγούμενου σχολίου και ζήτησε διαιτητική επίλυση. Η τριμελής επιτροπή υπό την Κιμ Φράνκλιν λοιπόν τη δικαίωσε, κρίνοντας ότι στην προηγούμενη υπόθεση, σε αυτή της Έβερτον «αποδείχθηκε φαινομενική μεροληψία».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο χαρακτηρισμός… ως “κάπως υστερικός” μπορεί δίκαια να θεωρηθεί, και θα εκλαμβανόταν από έναν νοητό αντικειμενικό παρατηρητή, ως μια αδικαιολόγητη, ακατάλληλη και προσωπική επίθεση στον σύλλογο και τους νομικούς του εκπροσώπους», ανέφερε το σκεπτικό που έγινε μόλις γνωστό αφήνοντας εκτεθειμένη την Ομοσπονδία. Όπως αναφέρει το Athletic, το εύρημα περί «φαινομενικής μεροληψίας» του δικηγόρου Γκρέιμ ΜακΦέρσον και η επιβολή στην FA να καταβάλει ένα σημαντικό ποσό στη Φόρεστ ως αποζημίωση δημιουργεί δεδικασμένο για την αμεροληψία στη δικαιοσύνη του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Λίγο πριν την ίδρυση του νέου Ανεξάρτητου Ρυθμιστικού Οργάνου, η υπόθεση αυτή προκαλεί σοβαρή αμηχανία στην FA. Η πειθαρχική δικαιοδοσία θεωρείται ένα από τα λίγα πεδία όπου η Ομοσπονδία διατηρεί ισχυρή επιρροή, δεδομένης της κυριαρχίας της Premier League. Σε αυτή την ιστορία λοιπόν η ήττα της μοιάζει με κάζο. Στο λάθος πεδίο. Την λάθος στιγμή. Η νίκη της Φόρεστ λειτουργεί ως μοχλός πίεσης για μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερα standards αμεροληψίας στα πειθαρχικά όργανα του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Αναφορά και στο εξωτερικό για τη δικαίωση της Φόρεστ.

Στο θέμα αναφέρθηκαν και ξένα ΜΜΕ. Ένα από αυτά, το κροατικό Nogomania, τόνισε:

«Η ομάδα του Ευάγγελου Μαρινάκη δικαιώθηκε από το διαιτητικό όργανο στην προσφυγή της για «φαινομενική μεροληψία» σε πειθαρχική διαδικασία. Η απόφαση αποτελεί μεγάλη νίκη για τον αγγλικό σύλλογο και παράλληλα ντροπιαστική στιγμή για την FA, καθώς υποχρεώνεται να αλλάξει πρόεδρο στην εκδίκαση της έφεσης της Φόρεστ για το επεισόδιο στον αγώνα με την Τσέλσι. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση της Νότιγχαμ στο θεσμικό και αγωνιστικό πεδίο, αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά την αποφασιστικότητα του συλλόγου να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του και εκτός αγωνιστικών χώρων».

Η FA, η Φόρεστ και ο ίδιος ο ΜακΦέρσον αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ωστόσο ο διακεκριμένος νομικός Νικ Ντε Μάρκο σημείωσε σε ανάρτησή του στο LinkedIn ότι η απόφαση είναι «ασυνήθιστη και ως εκ τούτου ιδιαίτερα πολύτιμη», διότι «ρίχνει φως σε όσα συνήθως παραμένουν πίσω από κλειστές πόρτες».

Για την ιστορία; Δεν είναι, η πρώτη φορά που ένας σύλλογος αμφισβητεί την αμεροληψία νομικού προσώπου σε αθλητική διαδικασία, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι είχε ζητήσει την απομάκρυνση του Μάρει Ρόσεν, επικεφαλής του ανεξάρτητου δικαστικού πάνελ της Premier League, στην υπόθεση των 115 κατηγοριών εις βάρος της, λόγω του ότι είναι δηλωμένος φίλαθλος της Άρσεναλ.