Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
03.09.2025 | 21:24
Σοκαριστικό δυστύχημα με τραμ στην Πορτογαλία - 15 νεκροί (βίντεο)
Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)
Ποδόσφαιρο 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:28

Ο νομικός θρίαμβος της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της FA, τάραξε τα νερά του αγγλικού ποδόσφαιρου (pics)

Για «ιστορική νίκη» κάνουν λόγο τα κορυφαία ΜΜΕ του «νησιού» σχολιάζοντας το θάρρος της Φόρεστ να κυνηγήσει ως το τέλος το δίκιο της κόντρα στα πειθαρχικά όργανα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μια μεγάλη δικαίωση που εδώ και μερικές ώρες κάνει τον γύρο του κόσμου. Μια «δικαστική» νίκη που τα κορυφαία ΜΜΕ της χώρας έσπευσαν να χαρακτηρίσουν «ιστορική» κατανοώντας τις παραμέτρους της κόντρα στο κατεστημένο του αγγλικού football. Και τελικά μια υπόθεση από εκείνες που μπορούν να «σπάσουν αυγά» στον συντηρητικό κόσμο του αγγλικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η «νομική» επικράτηση της Νότιγχαμ Φόρεστ κατά της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας (FA) στο τελευταίο οχυρό της (το κομμάτι της αθλητικής δικαιοσύνης) και το ιδιαίτερο δεδικασμένο (της) πέραν τούδε στον θαυμαστό κόσμο της Premier League.

Των Reds που δεν δίστασαν να διεκδικήσουν ως το τέλος το δίκιο τους απέναντι στα πειθαρχικά όργανα του ποδόσφαιρου της χώρας τα οποία βρίσκονται ακόμη στα χέρια της Ομοσπονδίας. Και που ακριβώς χάρη στην επιμονή τους υποχρέωσαν την FA όχι απλά σε μια ήττα, αλλά στην αμήχανη αποδοχή κάτι πραγματικά μεγαλύτερου: ότι τελικά οι Επιτροπές και τα πρόσωπα που επιλέγει για να απονέμουν δικαιοσύνη ούτε «αλάθητο» διαθέτουν, ούτε φυσικά είναι υπεράνω κριτικής έχοντας μόνιμη θέση στο απυρόβλητο. Αντίθετα με τον τρόπο τους μπορεί κάλλιστα να καλλιεργήσουν μια αίσθηση μεροληψίας που δηλητηριάζει, το σημαντικότερο ποδοσφαιρικό προϊόν του πλανήτη. Ειδικά σε μια τόσο απαιτητική εποχή όπου υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί ανοιχτοί λογαριασμοί –η υπόθεση των 115 παραβάσεων της Μάντσεστερ Σίτι, η αντίστοιχη της Τσέλσι κλπ-

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ κέρδισε μια ιστορική νομική μάχη, η οποία αποτελεί μεγάλη ντροπή για την FA», σχολίασε το Football Insider έχοντας φωτογραφία του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αυτό ακριβώς σχολιάζεται, περισσότερο από το εξαψήφιο νούμερο της αποζημίωσης που καλείται η Ομοσπονδία να αποδώσει στην δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης ως αποζημίωση.

Η επιμονή και δικαίωση της Φόρεστ που με αφορμή την δική της υπόθεση έφερε στην επιφάνεια μια αληθινή παθογένεια στον τρόπο που η ομοσπονδία κρατά την αθλητική δικαιοσύνη στο σούπερ επαγγελματικό πρωτάθλημα της Premier League. Σε αυτό που έκανε, ενώ δεν έπρεπε να κάνει ο Τζέιμι ΜακΦέρσον –δικηγόρος το επάγγελμα- πρωταγωνιστής αυτής της ιδιαίτερης ιστορίας που κρατά από την Άνοιξη του 2024. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων που εξελίχθηκε σε πέτρα του σκανδάλου.

«Η FA ταπεινώθηκε καθώς η Νότιγχαμ Φόρεστ κέρδισε τη νομική διαμάχη, λόγω μεροληψίας στην επιτροπή εφέσεων», σημειώνει η Daily Mail.

Σε ένα σύντομο rewind: Αντιμετώπιζε η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη την Έβερτον στο πρόγραμμα και ξεκίνησε μια συζήτηση για την επιλογή του διαιτητή στο VAR (Στιούαρτ Άτγουελ). Η Φόρεστ τον είχε αναφέρει στην Επιτροπή Διαιτησίας ως «ακατάλληλο», αλλά αυτή δεν τον αντικατέστησε. Όταν λοιπόν το ματς έγινε και χαρακτηρίστηκε από μια σειρά από μεγάλα λάθη που δεν «διόρθωσε» το βίντεο; Η δύο φορές κάτοχος του Πρωταθλητριών, με μια φαρμακερή ανάρτηση στο Χ, χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο VARίστα «οπαδό της Λούτον» σε ένα μήνυμα που έφτασε τις 40 εκατ προβολές. Το club κατηγορήθηκε για «δυσφήμιση του παιχνιδιού» (bringing the game into disrepute) και η FA επιδίωξε την τιμωρία του με πρόστιμο μαμούθ ύψους 1 εκατ. λιρών. Κάτι που εν πολλοίς το πέτυχε σε πρώτο βαθμό.

Η τιμωρία της Φόρεστ ήταν ύψους 910.000 λιρών καθώς ο δικαστής της έδρας, ΜακΦέρσον απέρριψε ως «υστερική» την επιχειρηματολογία για την αθώωση της! Μια λέξη που έμελλε τελικά να «ξηλώσει» αυτό το περίτεχνο πουλόβερ, έστω με αρκετούς μήνες καθυστέρηση και με δύο ακόμη κρίσιμα επεισόδια. Πρώτα την έφεση σε βάρος αυτής της απόφασης. Διαδικασία που η FA κόντρα στην λογική επέλεξε ξανά τον Τζέιμι ΜακΦέρσον ως πρόεδρο της Επιτροπής της. Και τον Οκτώβρη του 2024 όταν τον διάλεξε ξανά για να «δικάσει» τη Φόρεστ για την τιμωρία της (125.00 λίρες) έπειτα από ένα επεισόδιο σε ματς με την Τσέλσι.

Στην ιστορία της πρώτης Έφεσης οι Reds ξεσήκωσαν τον κόσμο και δικαίως. Δεν είναι λογικό να δικάζει ο ίδιος άνθρωπος σε πρώτο και δεύτερο βαθμό μια υπόθεση. Ειδικά κάποιος που σε πρώτο βαθμό έχει προβεί σε έναν τέτοιο αδικαιολόγητο χαρακτηρισμό. Το κατάλαβε μάλιστα μέσα σε γενική κατακραυγή και ο ίδιος ο ΜακΦέρσον όταν έντεχνα παραιτήθηκε της υπόθεσης-! Τον Οκτώβρη βεβαίως δεν έκανε το ίδιο. Η Νότιγχαμ λοιπόν προχώρησε σε καταγγελία στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας τονίζοντας ότι η επιλογή του ΜακΦέρσον για την έδρα της «Έφεσης» ήταν ακατάλληλη λόγω του προηγούμενου σχολίου και ζήτησε διαιτητική επίλυση. Η τριμελής επιτροπή υπό την Κιμ Φράνκλιν λοιπόν τη δικαίωσε, κρίνοντας ότι στην προηγούμενη υπόθεση, σε αυτή της Έβερτον «αποδείχθηκε φαινομενική μεροληψία».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο χαρακτηρισμός… ως “κάπως υστερικός” μπορεί δίκαια να θεωρηθεί, και θα εκλαμβανόταν από έναν νοητό αντικειμενικό παρατηρητή, ως μια αδικαιολόγητη, ακατάλληλη και προσωπική επίθεση στον σύλλογο και τους νομικούς του εκπροσώπους», ανέφερε το σκεπτικό που έγινε μόλις γνωστό αφήνοντας εκτεθειμένη την Ομοσπονδία. Όπως αναφέρει το Athletic, το εύρημα περί «φαινομενικής μεροληψίας» του δικηγόρου Γκρέιμ ΜακΦέρσον και η επιβολή στην FA να καταβάλει ένα σημαντικό ποσό στη Φόρεστ ως αποζημίωση δημιουργεί δεδικασμένο για την αμεροληψία στη δικαιοσύνη του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Λίγο πριν την ίδρυση του νέου Ανεξάρτητου Ρυθμιστικού Οργάνου, η υπόθεση αυτή προκαλεί σοβαρή αμηχανία στην FA. Η πειθαρχική δικαιοδοσία θεωρείται ένα από τα λίγα πεδία όπου η Ομοσπονδία διατηρεί ισχυρή επιρροή, δεδομένης της κυριαρχίας της Premier League. Σε αυτή την ιστορία λοιπόν η ήττα της μοιάζει με κάζο. Στο λάθος πεδίο. Την λάθος στιγμή. Η νίκη της Φόρεστ λειτουργεί ως μοχλός πίεσης για μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερα standards αμεροληψίας στα πειθαρχικά όργανα του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Αναφορά και στο εξωτερικό για τη δικαίωση της Φόρεστ.

Στο θέμα αναφέρθηκαν και ξένα ΜΜΕ. Ένα από αυτά, το κροατικό Nogomania, τόνισε:

«Η ομάδα του Ευάγγελου Μαρινάκη δικαιώθηκε από το διαιτητικό όργανο στην προσφυγή της για «φαινομενική μεροληψία» σε πειθαρχική διαδικασία. Η απόφαση αποτελεί μεγάλη νίκη για τον αγγλικό σύλλογο και παράλληλα ντροπιαστική στιγμή για την FA, καθώς υποχρεώνεται να αλλάξει πρόεδρο στην εκδίκαση της έφεσης της Φόρεστ για το επεισόδιο στον αγώνα με την Τσέλσι. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση της Νότιγχαμ στο θεσμικό και αγωνιστικό πεδίο, αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά την αποφασιστικότητα του συλλόγου να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του και εκτός αγωνιστικών χώρων».

Η FA, η Φόρεστ και ο ίδιος ο ΜακΦέρσον αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ωστόσο ο διακεκριμένος νομικός Νικ Ντε Μάρκο σημείωσε σε ανάρτησή του στο LinkedIn ότι η απόφαση είναι «ασυνήθιστη και ως εκ τούτου ιδιαίτερα πολύτιμη», διότι «ρίχνει φως σε όσα συνήθως παραμένουν πίσω από κλειστές πόρτες».

Για την ιστορία; Δεν είναι, η πρώτη φορά που ένας σύλλογος αμφισβητεί την αμεροληψία νομικού προσώπου σε αθλητική διαδικασία, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι είχε ζητήσει την απομάκρυνση του Μάρει Ρόσεν, επικεφαλής του ανεξάρτητου δικαστικού πάνελ της Premier League, στην υπόθεση των 115 κατηγοριών εις βάρος της, λόγω του ότι είναι δηλωμένος φίλαθλος της Άρσεναλ.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες

Η ιστοσελίδα trasnfermarkt δημοσίευσε λίστα με τα ακριβότερα ρόστερ ποδόσφαιρο, στην οποία περιλαμβάνονται Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ, αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Κίνηση ανθρωπιάς από φιλάθλους της Γουότφορντ προς τον 16χρονο φίλο του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης

Σπουδαία κίνηση από τους οπαδούς της Γουότφορντ για τον νεαρό οπαδό του Άρη που έπεσε θύμα οπαδικής επίθεσης στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης πρόσφατα.

in.gr Team
Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τσέφεριν: «Δεν είμαι υπέρ του αποκλεισμού αθλητών»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε για το Ισραήλ και την κατάσταση στην Γάζα, αλλά και για την τιμωρία που έχει επιβληθεί στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη
On Field 03.09.25

Η πρώτη εικόνα του Μάνσα στο Ρέντη

Τι έδειξε με το «καλημέρα» ο νεαρός Βραζιλιάνος στόπερ και ποιο είναι το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)

Ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι τα δύο φαβορί για να αναλάβουν τη Φενέρμπαχτσε μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία.

Σύνταξη
Συμπαίκτες στην Εθνική, αντίπαλοι στην Premier League: O Γκιόκερες συνεχάρη τον Ίσακ για τη μεταγραφή-ρεκόρ (vid)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Συμπαίκτες στην Εθνική, αντίπαλοι στην Premier League: O Γκιόκερες συνεχάρη τον Ίσακ για τη μεταγραφή-ρεκόρ (vid)

Ο Γκιόκερες στην Άρσεναλ, ο Ίσακ στη Λίβερπουλ, αλλά οι δύο Σουηδοί είναι καλοί φίλοι και συμπαίκτες στην Εθνική, με τον πρώτο να συγχαίρει τον δεύτερο για την μεταγραφή-ρεκόρ στην Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Η απίθανη μεταγραφή των… 30 δευτερολέπτων: Πώς η Νιούκαστλ έκλεισε οριακά τον αντικαταστάτη του Ίσακ (pics)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Η απίθανη μεταγραφή των… 30 δευτερολέπτων: Πώς η Νιούκαστλ έκλεισε οριακά τον αντικαταστάτη του Ίσακ (pics)

Η Νιούκαστλ και η απίστευτη ιστορία της μεταγραφής του Γιοάν Γουϊσά, που έκλεισε 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει η διορία της μεταγραφικής περιόδου.

Σύνταξη
Premier League: Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ μεταγραφών – Ξοδεύτηκαν 4 δισ. αυτό το καλοκαίρι
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Premier League: Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ μεταγραφών – Ξοδεύτηκαν 4 δισ. αυτό το καλοκαίρι

Έσπασαν όλα τα ρεκόρ στη φετινή Premier League - Η Λίβερπουλ έσπασε δύο φορές αυτό της πιο ακριβής μεταγραφής μέσα στο καλοκαίρι, ενώ και η Τσέλσι σημείωσε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων!

Σύνταξη
Ο ορισμός του «rebuild»: Η Λεβερκούζεν άλλαξε τα 9/11 από την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga (pic)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Ο ορισμός του «rebuild»: Η Λεβερκούζεν άλλαξε τα 9/11 από την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga (pic)

Η φετινή Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga πριν δύο χρόνια, καθώς 9 στους 11 βασικούς παίκτες έχουν αποχωρήσει.

Σύνταξη
Το νέο μήνυμα του Ποντένσε στον Ολυμπιακό και τον κόσμο του : «Δεν μπορώ να περιμένω να σας ξαναδώ όλους» (pic)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Το νέο μήνυμα του Ποντένσε στον Ολυμπιακό και τον κόσμο του : «Δεν μπορώ να περιμένω να σας ξαναδώ όλους» (pic)

«Καλημέρα από τον Ποντένσε», αναφέρει σε ανάρτησή της στα social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τους ανθρώπους του συλλόγου να ζητούν από τον Πορτογάλο να στείλει το μήνυμά του.

Σύνταξη
Γκαγκάτσης: «Μόνο με Έλληνες διαιτητές τα παιχνίδια στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ξένοι στο VAR»
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 03.09.25

Γκαγκάτσης: «Μόνο με Έλληνες διαιτητές τα παιχνίδια στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ξένοι στο VAR»

Ο Μάκης Γκαγκάτσης αποκάλυψε στην κλήρωση ότι στα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα βρίσκονται αποκλειστικά Έλληνες διαιτητές, ενώ ξένοι θα υπάρχουν μόνο στο VAR.

Σύνταξη
«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει»: Το συγκινητικό αφιέρωμα της Πορτογαλίας στον Ζότα (vid)

Η πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αφιέρωσε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στη μνήμη του Ζότα και του αδερφού του Αντρέ Σίλβα, λίγους μήνες μετά το τραγικό τροχαίο.

Σύνταξη
Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός
Κόσμος 03.09.25

Παρέμβαση από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για τη Μονή Σινά – Για εξηγήσεις καλείται ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ζητά από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να ανοίξει τις πύλες και να απομακρύνει όσους δεν ανήκουν στη Σιναϊτικὴ Ἀδελφότητα.

Σύνταξη
Η Shein εμφανίζει στο site της μοντέλο που μοιάζει με τον Λουίτζι Μαντζιόνε – Λίγο μετά, η εικόνα εξαφανίζεται
«Λυπηρό» 03.09.25

Η Shein εμφανίζει στο site της μοντέλο που μοιάζει με τον Λουίτζι Μαντζιόνε – Λίγο μετά, η εικόνα εξαφανίζεται

Η εικόνα του Λουίτζι Μαντζιόνε χρησιμοποιήθηκε στον ιστότοπο για να προωθήσει ένα φλοράλ πουκάμισο και εντοπίστηκε αμέσως από τους χρήστες του X, οι οποίοι την έκαναν viral.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό
Συναυλίες 03.09.25

Radiohead: Επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια σιωπής – Αντιδράσεις για τη στάση τους στο Παλαιστινιακό

Οι Radiohead ανακοινώνουν την πρώτη τους περιοδεία από το 2018, με πέντε στάσεις σε ευρωπαϊκές πόλεις. Οι ακτιβιστές ζητούν μποϊκοτάζ, καλώντας το συγκρότημα να πάρει ξεκάθαρη θέση για τον πόλεμο στη Γάζα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου
Κόσμος 03.09.25

Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου

«Ο Οχάνα υπηρέτησε ως διοικητής λόχου και αξιωματικός εφοδιασμού σε μία από τις βασικές μονάδες που αναπτύχθηκαν στην εκστρατεία γενοκοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα» - Είναι στην Ελλάδα ως τουρίστας

Σύνταξη
Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Τα ακριβότερα ρόστερ για τη σεζόν 2025-26: Αντίπαλοι του Ολυμπιακού τρεις από τις πέντε πρώτες ομάδες

Η ιστοσελίδα trasnfermarkt δημοσίευσε λίστα με τα ακριβότερα ρόστερ ποδόσφαιρο, στην οποία περιλαμβάνονται Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ, αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο Champions League.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 03.09.25

Η ιστορία της πεντάχρονης Hind Rajab από τη Γάζα που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά συγκλονίζει τη Βενετία

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» είναι βασισμένη σε μια (ακόμη) φρικαλεότητα που διαπράχθηκε στη Γάζα από το Ισραήλ, με θύμα την Hind Rajab, την οικογένεια της και τους γιατρούς που πήγαν να τους σώσουν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της
Πολιτική Γραμματεία 03.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται ισχυρή Πολιτεία που θα αντιμετωπίσει τα καρτέλ – Η κυβέρνηση συνεχίζει τη φοροεπιδρομή της

Σύσκεψη με εκπροσώπους Επαγγελματικών Ομοσπονδιών και φορέων ενόψει της παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ είχε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα
Άλλα Αθλήματα 03.09.25

Το «αδύνατο» της Aston Martin στη Μόντσα

Για την Aston Martin, η Μόντσα μοιάζει με «αδύνατη αποστολή». Η μόνη ελπίδα είναι η τέλεια εκτέλεση στρατηγικής από το pit wall και ένα καθαρό τριήμερο χωρίς λάθη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»
Βαρύ το κλίμα 03.09.25

Γιώργος Μυλωνάκης: Ο άνθρωπος που ήθελε να γίνει «Γρηγόρης» στη θέση του Γρηγόρη – Οι γκρίνιες και οι «νέοι κοριοί»

Δεν είναι λίγοι οι κυβερνητικοί βουλευτές που πνέουν μένεα στο πρόσωπο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Γιώργος Μυλωνάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει πολλά παράπονα για τη διαχείριση της κρίσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το γεγονός ότι επιθυμεί να δένει και να λύνει στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;
11 νεκροί 03.09.25

Ήταν νόμιμο το χτύπημα των ΗΠΑ στο «πλοίο ναρκωτικών της Βενεζουέλας»;

Μια επίθεση που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις των ΗΠΑ σε ένα πλοίο στην Καραϊβική Θάλασσα ενδέχεται να παραβίασε τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το ναυτικό δίκαιο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και στους «16» θα αντιμετωπίσουν τη Λετόνια
Eurobasket 2025 03.09.25

Λιθουανία – Σουηδία 74-71: Οι Λιθουανοί νίκησαν και στους «16» θα αντιμετωπίσουν τη Λετόνια

Η Λιθουανία έχασε με τραυματισμό έναν ακόμη παίκτη, ωστόσο νίκησε τη Σουηδία με 74-71 για το Β' γκρουπ και κατέλαβε οριστικά τη 2η θέση του Β' ομίλου. Κόντρα στη Λετονία στους «16».

Σύνταξη
Λισαβόνα: Στους 15 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον εκτροχιασμό Τραμ
Κόσμος 03.09.25 Upd: 22:48

Λισαβόνα: Στους 15 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον εκτροχιασμό Τραμ

Τουλάχιστον 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους και περίπου άλλα 18 τραυματίστηκαν, όταν το εμβληματικό Τραμ Gloria στη Λισαβόνα, το οποίο είναι δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη

Σύνταξη
Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα
Κόσμος 03.09.25

Ποια είναι η Κιμ Τζου Αι, η έφηβη πιθανή διάδοχος του Κιμ Γιονγκ Ουν στη Βόρεια Κορέα

Η έφηβη κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Τζου Αι, παρουσιάζεται ως η πιθανή διάδοχος για την ηγεσία στη Βόρεια Κορέα και η 4η που θα συνεχίσει την δυναστεία των Κιμ. Τι είναι γνωστό για αυτήν

Σύνταξη
Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο
Planet Travel 03.09.25

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις για να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προορισμοί για εμπειρία σε μεγάλη πόλη, για μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες ή για ένα γραφικό φθινόπωρο - Οι πόλεις όπου αυτή η εποχή του χρόνου προσφέρει όμορφα τοπία και μια διαφορετική κουλτούρα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

