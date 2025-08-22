Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε τον Ντάγκλας Λουίς (pic)

Σε μία ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφή προχώρησε η Νότιγχαμ Φόρεστ. Η αγγλική ομάδα απέκτησε τον Ντάγκλας Λουίς από τη Γιουβέντους, με «ενοίκιο» 3 εκατ. ευρώ για τη σεζόν αυτή και υποχρεωτική αγορά το επόμενο καλοκαίρι για 30 εκατ. ευρώ.

Με αυτή την μεταγραφική κίνηση η Νότιγχαμ έφτασε να έχει ξοδέψει φέτος περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές, καθώς έχει προχωρήσει σε αρκετές και σημαντικές προσθήκες στο ρόστερ της το καλοκαίρι που διανύουμε.

Έχει ήδη αποκτήσει τους Χάτσινσον (43 εκατ.), Εντόι (42 εκατ.), Καλιμουεντό (30 εκατ.), ΜακΑτι (25 εκατ.), Ζεσούς (19 εκατ.) και Κούνια (12 εκατ.).

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος, που αγωνιζόταν από το 2019 ως το 2024 στην Άστον Βίλα, σημείωσε πέρυσι 27 συμμετοχές με την «Μεγάλη Κυρία» του ιταλικού ποδοσφαίρου σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να καταφέρει να σημειώσει κάποιο γκολ ή να μοιράσει κάποια ασίστ.

