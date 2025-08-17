sports betsson
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 21:09
Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)
Ποδόσφαιρο 17 Αυγούστου 2025 | 21:55

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Μπρέντφορντ ο Βαγγέλης Μαρινάκης περίμενε τους ποδοσφαιριστές της Νότιγχαμ στα αποδυτήρια και τους χαιρέτησε έναν προς έναν.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα της Νότιγχαμ Φόρεστ στη φετινή Premier League καθώς η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο επικράτησε εύκολα με 3-1 της Μπρέντοφντ στο «City Ground». Συνδύασε μάλιστα τη νίκη της και με πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο όταν και πέτυχε και τα τρία της γκολ.

Στην πρεμιέρα της Νότιγχαμ δεν θα μπορούσε να λείπει από το γήπεδο ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Βαγγέλης Μαρινάκης, που παρακολούθησε το παιχνίδι και έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη. Όπως συνηθίζει μάλιστα, μετά το τέλος του ματς βρέθηκε στα αποδυτήρια για να χαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές, με τη Νότιγχαμ να ανεβάζει το σχετικό βίντεο στα social media.

Οι «κόκκινοι» προέρχονται από μία εξαιρετική σεζόν στο πρωτάθλημα όπου πάλεψαν ακόμη και για την έξοδό τους στο Champions League, ωστόσο τελικά θα αγωνιστούν στο Europa League.

Οι απαιτήσεις είναι υψηλές, όπως και οι στόχοι του συλλόγου που θέλει χρόνο με τον χρόνο να ανεβαίνει επίπεδο, κάτι που φάνηκε και από τις μεταγραφές που έγιναν και αυτό το καλοκαίρι ώστε η ομάδα να ανταποκριθεί σε όλες τις διοργανώσεις.

Τις δύο τελευταίες τις παρουσίασε εξάλλου η Νότιγχαμ πριν τη σέντρα του ματς με την Μπρέντφορντ. Ομάρι Χάτσινσον και Τζέιμς ΜακΑτί συστήθηκαν στο κοινό της νέας τους ομάδας και γνώρισαν την αποθέωση.

Headlines:
Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Επικαιρότητα
ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Η Ρωσία δέχθηκε να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας όπως το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!
Μπάσκετ 17.08.25

«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σούσουρο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα «τρελό» σενάριο ανταλλαγής πέντε ομάδων, το οποίο αν πραγματοποιηθεί θα βρει τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Σύνταξη
Άρης – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Έχει σφυγμό ο Άρης
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Έχει σφυγμό ο Άρης

Ο Άρης πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης,στο τελευταίο φιλικό των δύο ομάδων πριν την έναρξη της Stoiximan Super League. Καλύτερη στη διάρκεια του ματς η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη

LIVE: Μπιλμπάο – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Μπιλμπάο – Σεβίλλη, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Start.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Άρης – Αστέρας

LIVE: Άρης – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 τη φιλική αναμέτρηση Άρης – Αστέρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;
Viral 17.08.25

Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης είδαν UFO – Τελικά τι ήταν αυτό το περίεργο λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ;

Ένα λευκό φως στον ουρανό της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ έκανε πολλούς να μιλούν για UFO. Ωστόσο τα πράγματα ήταν πιο απλά από όσο θα ήθελαν κάποιοι.

Σύνταξη
«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!
Μπάσκετ 17.08.25

«Βόμβα μεγατόνων»: Αδιανόητο σενάριο με… πενταπλό trade και Γιάννη-Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σούσουρο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα «τρελό» σενάριο ανταλλαγής πέντε ομάδων, το οποίο αν πραγματοποιηθεί θα βρει τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Λούκα Ντόντσιτς στην ίδια ομάδα!

Σύνταξη
LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την αναμέτρηση Εσπανιόλ – Ατλέτικο Μαδρίτης, για την 1η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Μαξίμοβιτς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Σύνταξη
«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη
Τραγικό τέλος 17.08.25

«Βάφτηκαν» όλα με αίμα: 30χρονο μοντέλο έχασε τη ζωή του μετά από τρομακτικό τροχαίο με άλκη

Το 30χρονο μοντέλο Ξένια Αλεξάντροβα νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση από τις 5 Ιουλίου, όταν το αμάξι που οδηγούσε ο σύζυγός της συγκρούστηκε με μια άλκη. Πριν λίγες ημέρες άφησε την τελευταία της πνοή.

Σύνταξη
Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 17.08.25

Πειραιάς: Καρέ καρέ η κλοπή φορτηγού από 4 νεαρούς – Βίντεο ντοκουμέντο

Οι κλοπές οχημάτων στη χώρα, παίρνουν διαστάσεις μάστιγας - Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του MEGA, τέσσερις νεαροί άνοιξαν φορτηγό, το έβαλαν μπροστά και έγιναν καπνός σε μόλις επτά λεπτά.

Σύνταξη
Προσωπικές διαφορές πίσω από τον εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά – Στόχος το σπίτι γυναίκας στην περιοχή
Ελλάδα 17.08.25

Προσωπικές διαφορές πίσω από τον εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά – Στόχος το σπίτι γυναίκας στην περιοχή

Στον εμπρηστικό μηχανισμό που βρέθηκε στη Δροσιά είχε εντοπιστεί το δακτυλικό αποτύπωμα σεσημασμένου άνδρα και από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Σύνταξη
Άρης – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Έχει σφυγμό ο Άρης
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 2-1: Έχει σφυγμό ο Άρης

Ο Άρης πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης,στο τελευταίο φιλικό των δύο ομάδων πριν την έναρξη της Stoiximan Super League. Καλύτερη στη διάρκεια του ματς η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη.

Σύνταξη
Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα – Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο
Αντίο 17.08.25

Πέθανε η ηθοποιός και σκηνοθέτις Ελένη Καρπέτα - Είχε παντρευτεί τον Νίκο Ξανθόπουλο

Τη θλιβερή είδηση για την γνωστή ηθοποιό και σκηνοθέτιδα, Ελένη Καρπέτα, η οποία ίδρυσε το θέατρο Στοά, έκανε γνωστή ο συνάδελφος της, Ευδόκιμος Τσολακίδης μέσα από τα social media.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου μετά τη συνάντηση Πούτιν – Τραμπ
Μονόδρομος; 17.08.25

Αυτό που μοιάζει αναπόφευκτο για το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία μετά τη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ

Η λύση παραμένει ανύπαρκτη. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα έχει και άλλα κεφάλαια. Αλλά «λευκός καπνός» βγήκε από την Αλάσκα - από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Απόρρητο