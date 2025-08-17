Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αγκάλιασε τους παίκτες της Νότιγχαμ μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα (vid)

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα της Νότιγχαμ Φόρεστ στη φετινή Premier League καθώς η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο επικράτησε εύκολα με 3-1 της Μπρέντοφντ στο «City Ground». Συνδύασε μάλιστα τη νίκη της και με πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο όταν και πέτυχε και τα τρία της γκολ.

Στην πρεμιέρα της Νότιγχαμ δεν θα μπορούσε να λείπει από το γήπεδο ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Βαγγέλης Μαρινάκης, που παρακολούθησε το παιχνίδι και έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση και τη νίκη. Όπως συνηθίζει μάλιστα, μετά το τέλος του ματς βρέθηκε στα αποδυτήρια για να χαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές, με τη Νότιγχαμ να ανεβάζει το σχετικό βίντεο στα social media.

Οι «κόκκινοι» προέρχονται από μία εξαιρετική σεζόν στο πρωτάθλημα όπου πάλεψαν ακόμη και για την έξοδό τους στο Champions League, ωστόσο τελικά θα αγωνιστούν στο Europa League.

Οι απαιτήσεις είναι υψηλές, όπως και οι στόχοι του συλλόγου που θέλει χρόνο με τον χρόνο να ανεβαίνει επίπεδο, κάτι που φάνηκε και από τις μεταγραφές που έγιναν και αυτό το καλοκαίρι ώστε η ομάδα να ανταποκριθεί σε όλες τις διοργανώσεις.

Τις δύο τελευταίες τις παρουσίασε εξάλλου η Νότιγχαμ πριν τη σέντρα του ματς με την Μπρέντφορντ. Ομάρι Χάτσινσον και Τζέιμς ΜακΑτί συστήθηκαν στο κοινό της νέας τους ομάδας και γνώρισαν την αποθέωση.