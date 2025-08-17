sports betsson
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
17.08.2025 | 14:44
Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο εστιατόριο
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ
Η Νότιγχαμ πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έκανε περίπατο με 3-1 απέναντι στην Μπρέντοφντ για την πρεμιέρα της Premier League. Δύο γκολ ο «καυτός» Γουντ, ένα ο Εντόι στο ντεμπούτο του.

Ιδανικό… ποδαρικό έκανε η Νότιγχαμ Φόρεστ στη φετινή Premier League. Σκοράροντας τρεις φορές στο εκπληκτικό πρώτο της ημίχρονο, η ομάδα του Νούνο επικράτησε άνετα με 3-1 της Μπρέντφοντ στο «City Ground» για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και έστειλε από νωρίς μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Σε εξαιρετική κατάσταση ο περσινός πρώτος σκόρερ της, Γουντ, που πέτυχε δύο γκολ, ενώ σκόραρε στο ντεμπούτο του ο Εντόι. Πριν τη σέντρα παρουσιάστηκαν στο κοινό της ομάδας τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Χάτσινσον και ΜάκΑτι.

Η Νότιγχαμ μπήκε ιδανικά στο παιχνίδι καθώς στην πρώτη της μόλις ευκαιρία άνοιξε το σκορ. Στο 5’ συγκεκριμένα ο Γουντ με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-0, συνεχίζοντας ουσιαστικά από εκεί που σταμάτησε πέρσι. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και πίεσαν για το δεύτερο γκολ στα επόμενα λεπτά, ωστόσο στο 24’ η Μπρέντφοντ απείλησε με τον Γιάρμολουκ, αλλά ο Σελς ήταν σε ετοιμότητα.

Στο 34’ η Νότιγχαμ ζήτησε πέναλτι, με διαιτητή και VAR να μην βλέπουν παράβαση και στο 42’ ήρθε το 2-0 όταν ο Γκιμπς-Γουάιτ έκανε υπέροχη σέντρα και ο Εντόι στο ντεμπούτο του έγραψε το 2-0 με κεφαλιά. Με αυτή την ασίστ μάλιστα ο Γκιμπς-Γουάιτ έφτασε τις 27 και έπιασε τον Ίαν Γουόαν στην κορυφή της σχετικής λίστας για τη Νότιγχαμ στην Premier League. Οι γηπεδούχοι είχαν κάτι ακόμα πριν την ανάπαυλα καθώς στο 45+3’ ο Έλιοτ βρήκε υπέροχα τον Γουντ, εκείνος πέρασε τον Κέλεχερ και σε κενό τέρμα έκανε το 3-0 με το δεύτερο προσωπικό του γκολ.

Με αυτό το σκορ η ομάδα του Νούνο είχε τελειώσει σε μεγάλο βαθμό τη δουλειά και στο δεύτερο μέρος διαχειρίστηκε το παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ένα καλό σουτ του Λιούις-Πότερ στο 51’ για την Μπρέντφορντ και ένα του Χάντσον-Οντόι δέκα λεπτά μετά για τη Νότιγχαμ δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικά, αλλά στο 63’ ο Γκιμπς-Γουάιτ έπιασε ωραίο γυριστό και έστειλε την μπάλα λίγο έξω. Το μόνο που κατάφεραν οι «μέλισσες» ήταν να μειώσουν σε 3-1 με πέναλτι του Τιάγκο στο 78′ για χέρι του Σανγκαρέ μέσα στην περιοχή.

Νότιγχαμ Φόρεστ: Σελς, Άινα, Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο, Γουίλιαμς, Σανγκαρέ, Άντερσον, Εντόιγ (79’ Ζότα Σίλβα), Γκιμπς Γουάιτ (84’ Γέιτς), Χάντσον-Οντόι, Γουντ (79’ Ζεσούς)

Μπρέντφορντ: Κέλεχερ, Καγιόντε, Κόλινς, Φαν Ντε Μπεργκ, Χένρι (88’ Χίκεϊ), Γιάρμολιουκ, Γένσεν (69’ Χέντερσον), Λιούις-Πότερ (69’ Ονιέκα), Καρβάλιο, Μιλάμπο (46’ Σάντε), Τιάγκο

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της Premier League:

Παρασκευή 15/08

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

Σάββατο 16/08

Άστον Βίλα-Νιουκάστλ 0-0
Μπράιτον-Φούλαμ 1-1
Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 3-0
Τότεναμ-Μπέρνλι 3-0
Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 0-4

Κυριακή 17/08

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπρέντφορντ 3-1
Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 0-0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 18/08

Λιντς-Έβερτον (22:00)

Η επόμενη (2η) αγωνιστική:

Παρασκευή 22/08

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι (22:00)

Σάββατο 23/08

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ (14:30)
Μπόρνμουθ-Γουλβς (17:00)
Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα (17:00)
Μπέρνλι-Σάντερλαντ (17:00)
Άρσεναλ-Λιντς (19:00)

Κυριακή 24/08

Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Έβερτον-Μπράιτον (16:00)
Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα 25/08

Νιουκάστλ-Λίβερπουλ (22:00)

Η βαθμολογία

