Άτυχος ξανά ο Γιαζίτζι, νέα ρήξη χιαστού (pic)
Νέος σοβαρός τραυματισμός για τον άτυχο Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος αποχώρησε από την προπόνηση της Πέμπτης (7/5) και οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη ξανά ρήξη χιαστού.
Άσχημα νέα για τον Γιουσούφ Γιαζίτζι στον Ολυμπιακό. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός αισθάνθηκε ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Πέμπτης (7/5) και οι εξετάσεις έδειξαν πως υπέστη ξανά ρήξη χιαστού, στο ίδιο γόνατο μάλιστα που είχε τραυματιστεί την περασμένη σεζόν, στην Τρίπολη και την αναμέτρηση με τον Αστέρα.
Ο Γιαζίτζι το περασμένο καλοκαίρι επέστρεψε στη δράση και στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καταγράφοντας 27 συμμετοχές με 7 γκολ και 6 ασίστ, με την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ να στέλνει το δικό της μήνυμα μέσα από τα social media.
«Μείνε δυνατός και γίνε σύντομα καλά Γιουσούφ», ήταν το μήνυμα των Πειραιωτών, στα επίσημα social media της ομάδας.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
