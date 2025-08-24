Η επιστροφή του Γιαζίτζι σε έξι (δικές του) εικόνες: «Εδώ είναι το σπίτι μου» (pics, vid)

Ο άτυχος της περσινής χρονιάς στον Ολυμπιακό, Γιουσούφ Γιαζίτζι, φέτος έδειξε με το «καλημέρα» στις επίσημες υποχρεώσεις των νταμπλούχων Ελλάδας ότι θα είναι ένα πολύ δυνατό «εργαλείο» στα χέρια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Τούρκος «αρτίστας» επέστρεψε ξανά στη δράση μετά την πολύμηνη απουσία του λόγω της ρήξης χιαστών που είχε υποστεί στο περσινό ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, μπαίνοντας ως αλλαγή στο τελευταίο δεκάλεπτο της πρεμιέρας των Πειραιωτών στη Super League 2025/26, ξανά κόντρα στους Αρκάδες. Και τι επιστροφή ήταν αυτή!

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, με ένα απίθανο γκολ-δείγμα της κλάσης του, ο 28χρονος μεσοεπιθετικός ουσιαστικά χάρισε στον Ολυμπιακό το «τρίποντο» στην 1η αγωνιστική και ανάγκασε μέχρι και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να παραδεχθεί μετά το ματς πως θα έπρεπε να τον είχε ξεκινήσει βασικό στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Όπως ήταν λογικό, άπαντες στο Λιμάνι, το καταχάρηκαν για τον παίκτη που υπέστη έναν από τους πολύ σοβαρούς τραυματισμούς στο ποδόσφαιρο. Και περισσότερο απ’ όλους φυσικά το χάρηκε και το πανηγύρισε ο ίδιος.

«Ήρθε η στιγμή να ανταποδώσω»

Μετά το ματς, οι δηλώσεις του είναι χαρακτηριστικές και περιγράφουν τόσο όλα όσα ο ίδιος νιώθει για την ομάδα που τον στήριξε, όσο και γενικότερα όλα όσα σημαίνει ο Ολυμπιακός.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος και περήφανος για τον εαυτό μου, γιατί κατάφερα να μπω απέναντι σε αυτή την ίδια ομάδα και να ανοίξω το σκορ, βοηθώντας την ομάδα και κάνοντας τους οπαδούς μας ευτυχισμένους. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο», είπε αρχικά ο Τούρκος και συνέχισε: «Δουλεύω πολύ και είμαι σίγουρος ότι θα γίνω ο καλύτερος από πριν. Επίσης, θέλω να δηλώσω ότι αυτόν τον σύλλογο τον αγαπώ πραγματικά. Τον λατρεύω και θα μπορούσα να κάνω τα πάντα γι’ αυτόν. Θα μπορούσα να πεθάνω γι’ αυτόν. Νιώθω τόσο πολύ ευγνώμων για τη στήριξη που είχα αυτούς τους εννέα μήνες.

Όταν δεν μπορούσα να περπατήσω καν καλά-καλά μετά το χειρουργείο. Με στήριξαν πολύ ο πρόεδρος, ο κ. Μαρινάκης, όλοι οι συμπαίκτες μου κι όλος ο κόσμος, που πάντα με στήριζαν, με χαιρετούσαν έξω από το γήπεδο και μου ζητούσαν πράγματα. Όταν λοιπόν, κάποιος σου φέρεται σαν να είσαι βασιλιάς, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανταποδώσεις. Ήρθε η στιγμή τώρα να ανταποδώσω».

Μόνο Ολυμπιακό σκέφτεται ο Γιουζούφ Γιαζίτζι και αυτός ακριβώς είναι ο… τύπος του παίκτη που ανέκαθεν έκανε γκελ και στον κόσμο, αλλά και γενικότερα που ταίριαζε στη φιλοσοφία του συλλόγου. Ένας παίκτης που θα βάλει στην άκρη το εγώ και θα σκέφτεται μόνο το πώς θα προσφέρει στην ομάδα.

Οι έξι «ερυθρόλευκες» αναρτήσεις του Γιαζίτζι

Αυτό το «μόνο Ολυμπιακός» άλλωστε, φαίνεται από χθες και στα προφίλ του Τούρκου στα social media. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά έξι αναρτήσεις με ερυθρόλευκο χρώμα έκανε ο Γιαζίτζι μετά το 2-0 του Ολυμπιακού επί του Αστέρα με τις οποίες ουσιαστικά «ξέσπασε» και σε ψυχολογικό επίπεδο, βγάζοντας τη χαρά του για την μεγάλη επιστροφή.

«Επέστρεψα», ανέφερε αρχικά στο πρώτο του πανηγυρικό ποστάρισμα ο «ερυθρόλευκος» μεσοεπιθετικός.

Λίγη ώρα μετά, ακολούθησε repost με το βίντεο των δηλώσεών του στο κανάλι της ομάδας και σχόλιο: «Πάμε Ολυμπιακέ»!

Thanks to all who believed and stayed with me! #YY pic.twitter.com/6L36luuZgI — Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) August 23, 2025

Ο Τούρκος συνέχισε ευχαριστώντας όλους όσους τον στήριξαν ανεβάζοντας μια υπέροχη πανηγυρική φωτογραφία μετά το γκολ του. «Ευχαριστώ όσους με πίστεψαν και έμειναν μαζί μου», σημείωσε.

Η επόμενη πια ανάρτησή του, ήταν… σαφέστατη, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια. Μια σφιγμένη γροθιά και σχόλιο: «Εδώ είναι το σπίτι μου».

Ασταμάτητος ο Γιαζίτζι, συνέχισε ανεβάζοντας φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη γκολάρα που πέτυχε για το 1-0 επί του Αστέρα και λεζάντα «Επιστροφή με στυλ»!

Το φινάλε της βραδιάς για τον Τούρκο δεν θα μπορούσε να δοθεί διαφορετικά: «Καληνύχτα στους καλύτερους φιλάθλους»!

Πρώτο γκολ, πρώτο «τρίποντο», πρώτο -ουσιαστικά- ματς στη… νέα καριέρα του Γιουσούφ Γιαζίτζι στον Ολυμπιακό. Ένα εικοσάλεπτο που έδειξε ότι ο Τούρκος μπορεί να αποτελέσει ίσως την πιο πολύτιμη φετινή «μεταγραφή» των νταμπλούχων Ελλάδας.