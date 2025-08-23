Μεντιλίμπαρ: «Επρεπε να έχω βάλει βασικό τον Γιαζίτσι»

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε «σκούρα» μέχρι να επικρατήσει στις καθυστερήσεις του Αστέρα Τρίπολης με 2-0 και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου πως η ομάδα του θα πρέπει να βρει λύσεις κι απέναντι στις κλειστές άμυνες όπως αυτή των Αρκάδων.

Παράλληλα ο προπονητής του Ολυμπιακού «έπλεξε το εγκώμιο» του Γιαζίτσι, εξηγώντας πως ο Τούρκος μεσοεπιθετικός απέδειξε οτι διαθέτει την ικανότητα να «ανοίξει» ένα τέτοιο ματς απέναντι σε ομάδες που παίζουν «πίσω» και είναι καλά οργανωμένες στην άμυνα. Μάλιστα παραδέχθηκε πως έκανε λάθος που δεν τον ξεκίνησε βασικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου

Πως αισθάνεται ένας προπονητής που σε ένα ματς που στραβώνει βάζει μέσα έναν παίκτη και του δίνει το ματς;

Το βλέπω αλλιώς ότι θα έπρεπε να τον έχω βάλει βασικό. Να έχει παίξει από την αρχή.

Και πως αισθάνεται που αυτός ο παίκτης είναι ο Γιαζίτσι που πέρσι είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης;

Είναι αλήθεια πριν από εννέα μήνες τραυματίστηκε στο γήπεδο του Αστέρα. Σήμερα απέδειξε ότι είναι ο παίκτης που θα έπρεπε να είναι μέσα στο παιχνίδι γιατί έχει όλες τις προϋποθέσεις να το ανοίξει.

Είδατε το περσινό σενάριο να επαναλαμβάνεται με κλειστές άμυνες; Και αν έχετε κάτι διαφορετικό στο μυαλό σας γι’ αυτά τα παιχνίδια;

Δεν θα είναι εύκολο όταν παίζεις με ομάδες που έχουν τόσο κλειστή άμυνα. Απέναντι μας έχουμε 11 παίκτες που παίζουν πολύ κλειστά και δεν θα είναι εύκολο να βρούμε τη λύση. Εμείς τη βρήκαμε τη λύση με το γκολ του Γιαζίτσι. Το παιχνίδι θα μπορούσε να μείνει στο 0-0 και τώρα να είμαστε διαφορετικά. Δουλειά μας είναι να βρούμε λύσεις και απέναντι σε αυτές τις άμυνες.