Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
Στα λόγια του Γιαζίτζι όλος ο Ολυμπιακός
Όταν ένας ξένος λέει όσα είπε ο Γιουσούφ Γιαζίτζι καταλαβαίνεις ποιος πραγματικά είναι ο Ολυμπιακός

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ας αφήσουμε στην άκρη το αγωνιστικό κομμάτι. Την αξία του Γιαζίτζι, την καριέρα του, τις δυνατότητές του, τα συν και τα πλην στον τρόπο που ο Μεντιλίμπαρ θέλει την ομάδα και τους παίκτες του να αγωνίζονται. Ας σταθούμε απλά στα όσα είπε μετά το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης ο Τούρκος μεσοεπιθετικός που είδε το παιχνίδι της μοίρας από την καλή του μεριά. Ο Γιαζίτζι που έζησε κόντρα στον Αστέρα πέρσι μια από τις χειρότερες στιγμές της καριέρας του και χθες το βράδυ στο Καραϊσκάκη πάλι απέναντι στην ίδια ομάδα έβαλε ένα απίθανο γκολ στο 93΄χαρίζοντας μια πολύ σημαντική νίκη στον Ολυμπιακό σε μια δύσκολη βραδιά.

«Θέλω να δηλώσω ότι αυτόν τον σύλλογο τον αγαπώ πραγματικά. Νιώθω τόσο πολύ ευγνώμων για τη στήριξα που είχα αυτούς τους εννέα μήνες. Τον λατρεύω και θα μπορούσα να κάνω τα πάντα γι’ αυτόν» είπε μεταξύ άλλων ο Γιαζίτζι συμπληρώνοντας προφανώς στην υπερβολή και θέλοντας να καταδείξει την ευγνωμοσύνη του στον σύλλογο πως «θα μπορούσα να πεθάνω γι’ αυτόν». Ο Τούρκος άσος που εξήγησε γιατί παρά τα μόλις 20 λεπτά συμμετοχής στο περσινό πρωτάθλημα και τα 16 στο χθεσινό ματς νοιώθει τέτοια συναισθήματα για μια ομάδα στην οποία ήρθε τον περσινό Σεπτέμβριο.

«Όταν δεν μπορούσα να περπατήσω καν καλά-καλά μετά το χειρουργείο με στήριξαν πολύ ο πρόεδρος, ο κ. Μαρινάκης, όλοι οι συμπαίκτες μου κι όλος ο κόσμος. Πάντα με στήριζαν, με χαιρετούσαν έξω από το γήπεδο και μου ζητούσαν πράγματα. Όταν λοιπόν, κάποιος σου φέρεται σαν να είσαι βασιλιάς, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ανταποδώσεις. Ήρθε η στιγμή τώρα να ανταποδώσω. Έτσι έχω μεγαλώσει, έτσι έχω μάθει από τον πατέρα μου, να είμαι ευγνώμων και να είμαι εδώ πανέτοιμος, να πιέζω συνεχώς τον εαυτό μου να γίνω όσο καλύτερος γίνεται για να μπορώ να ανταποδώσω στους οπαδούς μας, στον κόσμο, στους συμπαίκτες μου και σ’ όλο αυτόν τον σύλλογο που λατρεύω όλη αυτή τη στήριξη που έχω λάβει».

Όταν ένας ξένος όπως ο Γιουσούφ Γιαζίτζι λέει τέτοια λόγια, ακόμη και αν αυτά βγαίνουν από το στόμα του μετά από μια πολύ χαρούμενη στιγμή για τον ίδιο, καταλαβαίνει κανείς ποιος πραγματικά είναι ο Ολυμπιακός. Γιατί ξένοι που έρχονται στην ομάδα δεν θέλουν ποτέ να φύγουν, και όταν τελειώνει η καριέρα τους επιθυμούν να βρουν ένα νέο πόστο να είναι δίπλα στην ομάδα με την ερυθρόλευκη ριγωτή. Δεν συζητάμε για τους Έλληνες που νοιώθουν πολλά περισσότερα από έναν ξένο. Το εντυπωσιακό με τον Ολυμπιακό είναι πως ο Γιαζίτζι και το πώς νοιώθει για τον σύλλογο είναι ο κανόνας, όχι η εξαίρεση. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα για το πώς ξένοι παίκτες που έχουν φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού νοιώθουν για τον σύλλογο. Το πώς τους συμπεριφέρονται, σαν «βασιλιάδες» όπως είπε ο ίδιος ο Γιαζίτζι και το πώς τους κάνουν να νοιώθουν όλοι, από τον πρόεδρο έως τους οπαδούς, σαν οικογένεια.

Ένα από τα μυστικά της επιτυχίας του Ολυμπιακού, και στην εποχή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι το οικογενειακό κλίμα, είναι τα εξαιρετικά αποδυτήρια. Και αυτό αποτελεί εγγύηση για έναν σύλλογο του μεγέθους του Ολυμπιακού.

Με τους ερυθρόλευκους να παίρνουν το πρώτο «τρίποντο» σε ένα ματς που όλοι όσοι κατανοούν τα δεδομένα μιας πρεμιέρας με τόσα προβλήματα, περίμεναν τα «ζόρια». Πόσο δε μάλιστα από την στιγμή που ο Αστέρας αποφάσισε να παίξει «ταμπούρι» (σ.σ. λογικό από την στιγμή που το σκεπτικό ήταν να μην αφήσει χώρους στον Ολυμπιακό που είναι «μανούλα» σε αυτό) και οι ερυθρόλευκοι δεν είχαν ουσιαστικές απαντήσεις σε αυτό παρά την καθολική υπεροχή τους. Ο Ολυμπιακός που σε τέτοια ματς, τα οποία θα είναι πάρα πολλά στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρο πως χρειάζεται την ποιότητα και την εμπειρία παικτών σαν τον Γιαζίτζι.

