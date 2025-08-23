Μεντιλίμπαρ: «Είναι το προσόν του Γιαζίτσι το πώς εκτελεί έτσι την μπάλα – Μας δυσκόλεψε πολύ ο Αστέρας»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ… έβγαλε το καπέλο στον Γιουσούφ Γιαζίτσι για το γκολ απέναντι στον Αστέρα ενώ μίλησε με πολύ καλά λόγια για τους Αρκάδες.
Ο Oλυμπιακός δυσκολεύτηκε να επικρατήσει του Αστέρα στο Καραϊσκάκης με 2-0, στην πρεμιέρα της Super League. αλλά η γκολάρα του Γιουσούφ Γιαζίτσι άνοιξε τον δρόμο προς την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στον Τούρκο άσο, αλλά και στο πόσο δύσκολη ομάδα είναι οι Αρκάδες.
«Ο αγώνας ήταν όπως τον περιμέναμε ότι θα είναι. Ο Αστέρας ήταν η μοναδική ομάδα την οποία δεν καταφέραμε να νικήσουμε πέρυσι και απόψε αποδείχτηκε ακόμη μία φορά το γιατί, ο Αστέρας είναι μία ομάδα πολύ καλά οργανωμένη και πολύ καλά στημένη στην άμυνα», είπε αρχικά ο προπονητής του Ολυμπιακού.
Μας δυσκόλεψαν πολύ, προσπαθήσαμε με όλους τους τρόπους να επιτεθούμε δημιουργώντας ευκαιρίες όμως δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ξεκάθαρες ευκαιρίες χάρη στην πολύ καλή άμυνα της ομάδας της Τρίπολης. Έπρεπε να επιμείνουμε πάρα πολύ και στο τέλος παραλίγο να μην κερδίσουμε αλλά ήρθε το πολύ ωραίο γκολ του Γιαζίτζι, που ήταν τόσο ωραίο ώστε να μην μπορέσουν να το αποκρούσουν.
Δεν έχω προλάβει ακόμη να μιλήσω με τον Γιαζίτζι, τον έχω μόνο χτυπήσει στην πλάτη για τον συγχαρώ. Είναι το προσόν αυτό του παίκτη, το πώς εκτελεί έτσι τη μπάλα. Αυτό είναι το μεγάλο του προσόν, στο λεπτό που ήρθε και με τις συνθήκες με τις οποίες ήρθε το γκολ. Μας άνοιξε το δρόμο και για το δεύτερο γκολ», κατέληξε ο Μεντιλίμπαρ.
