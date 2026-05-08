Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
Τεχνολογία 08 Μαΐου 2026, 17:15

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

Το κομμουνιστικό κόμμα του Βιετνάμ σχεδιάζει να εκσυγχρονίσει τις επιχειρήσεις προπαγάνδας στρατολογώντας influencer και ειδικούς της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι θα αναλάβουν μεταξύ άλλων να παράγουν podcast και στοχευμένο περιεχόμενο.

Αυτό αποκαλύπτουν έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του πρακτορείου Reuters, σύμφωνα με τα οποία οι αρχές της μονοκομματικής ασιατικής χώρας θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο από τουλάχιστον 1.000 influencer και 5.000 ειδικούς της ΑΙ έως το 2030.

Στόχος είναι να επιτευχθεί μια «ιδεολογική ανοσία» της βιετναμέζικης κοινωνίας έναντι του «επιβλαβούς, ψευδούς και τοξικού περιεχομένου» αναφέρεται σε έγγραφο που συντάχθηκε τον Απρίλιο από την επιτροπή προπαγάνδας.

Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος καθιστά να αναγκαία μια νέα προσέγγιση για την διάδοση της κομματικής ιδεολογίας στις νέες γενιές, αναγνωρίζει η κυβέρνηση.

To σχέδιο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο μηχανισμός ασφαλείας του Βιετνάμ ενισχύει την εξουσία του υπό τον γενικό γραμματέα του κόμματος και πρόεδρο Το Λαμ, πρώην επικεφαλής του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, ο οποίος έχει εξελιχθεί στον ισχυρότερο ηγέτη της χώρας εδώ και δεκαετίες.

Στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος στο δημόσιο αφήγημα, σε μια χώρα όπου η ελευθερία του Τύπου κατατάσσεται σταθερά ανάμεσα στις χειρότερες παγκοσμίως. Οι αρχές ελέγχουν τον δημόσιο διάλογο κατευθύνοντας την ειδησεογραφική κάλυψη και λογοκρίνοντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσοι εκφράζουν διαφορετικές απόψεις αντιμετωπίζουν πρόστιμα ή κράτηση, ενώ μια εξειδικευμένη στρατιωτική μονάδα καταπολεμά πληροφορίες που θεωρεί επιβλαβείς μέσω διαδικτυακών αναρτήσεων και σχολίων.

Το έγγραφο προβλέπει ότι έως το τέλος της δεκαετίας τουλάχιστον το 80% των πληροφοριοών στο βιετναμέζικο Διαδίκτυο θα έχει «θετικό χαρακτήρα», ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιείται ώστε να απομακρύνεται μέσα σε 24 ώρες τουλάχιστον το 90% του περιεχομένου που παραβιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές του κόμματος.

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσονται από βιετναμέζικες τεχνολογικές εταιρείες θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης», ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται με πιο απλό τρόπο μέσω podcast, σύντομων βίντεο και στοχευμένων αναρτήσεων στα social media, αναφέρει το κείμενο.

Εξωτερικοί influencer και αξιωματούχοι εκπαιδευμένοι σε ψηφιακές δεξιότητες θα βοηθούν επίσης στην επικοινωνία με τους νέους και με ένα κοινό που προτιμά ολοένα και περισσότερο το οπτικό περιεχόμενο σε σύντομα βίντεο.

Το Βιετνάμ είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές του Facebook παγκοσμίως, ενώ εκατομμύρια κάτοικοι χρησιμοποιούν άλλες πλατφόρμες όπως το TikTok.

Μέχρι τον Οκτώβριο, η χώρα είχε 79 εκατομμύρια ενεργούς λογαριασμούς, νούμερο που αντιστοιχεί σχεδόν στο 80% του πληθυσμού, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων DataReportal.

«Δημιουργικότητα» στα κρατικά μέσα

Άλλες κατευθυντήριες γραμμές που ανακοίνωσε το κόμμα τον Μάιο προτρέπουν τα παραδοσιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν μεγαλύτερη δημιουργικότητα στην κάλυψη της δραστηριότητας ανώτερων ηγετών, δίνοντας τους influencer ως παράδειγμα.

Η χρήση influencer εξετάζεται επίσης για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των πτωτικών τάσεων της αγοράς, ανέφερε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας τον Μάρτιο.

Ορισμένοι έχουν ήδη στρατολογηθεί, δήλωσε ένας influencer στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο ίδιος αρνήθηκε να συμμετάσχει στο σχέδιο ώστε να διατηρήσει την αυτονομία του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αιτήματα του κόμματος συνήθως περιλαμβάνουν τη δημοσίευση εγκεκριμένου υλικού και αναρτήσεων ή την προώθηση επίσημων δραστηριοτήτων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναμένουν προνόμια όπως χορηγούμενα ταξίδια, όχι όμως και οικονομική αποζημίωση, ανέφερε η πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της για τον φόβο αντιποίνων.

Τον Απρίλιο, η κεντρική επιτροπή της Κομμουνιστικής Νεολαίας κάλεσε Βιετναμέζους influencers σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Κίνα, ανέφερε.

Παρόλα αυτά, η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας αυξάνει δημιουργεί τον κίνδυνο πρωτοβουλιών που ενδέχεται να μην ευθυγραμμίζονται με τις απόψεις του κόμματος.

Το τραγούδι My Uncle («Ο θείος μου») που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο  παρομοίαζε τον πρόεδρο Το Λαμ με τον εκλιπόντα ιδρυτή του κομμουνιστικού Βιετνάμ, Χο Τσι Μιν, γνωστό ως «Θείο Χο».

Το τραγούδι προκάλεσε ανησυχία στο κόμμα.

YouTube thumbnail

«Ο θείος δείχνει τον δρόμο, φωτίζοντας την πορεία του έθνους μας» τραγουδούσε ο ερμηνευτής Ντου Τιέν, ο οποίος έχει 850.000 ακολούθους στο Facebook, συνοδευόμενος από βίντεο του Λαμ να συναντά τον κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ και τον ρώσο πρόεδρο Vladimir Putin.

Λίγο αργότερα, κρατικά μέσα ενημέρωσης έλαβαν οδηγίες να μην προβάλλουν «πολιτιστικά προϊόντα με ακατάλληλο προσανατολισμό», τα οποία θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το κύρος των κομμουνιστών ηγετών και της ιδεολογίας τους,

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

“Tired but Wired”: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι αλλά σε υπερένταση

Κόσμος
«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης
Ξεχάστε το επόμενο «μπαμ» παραγωγικότητας: Η μεγάλη παγίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αντί να αυξάνει την παραγωγικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί έναν «φόρο επαλήθευσης», μετατρέποντας τους δημιουργούς σε ελεγκτές των λαθών της

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;

Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Μόνο τρεις εβδομάδες έκατσε σε κέντρο θεραπείας η ποπ σταρ μετά τη σύλληψή της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να μπήκε σε ιδιωτικό κέντρο θεραπείας μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά αποχώρησε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες

Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης
Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο πρωθυπουργός πανηγυρίζει – Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης

Η στεγαστική κρίση οξύνεται ραγδαία, με τον πληθωρισμό στη στέγαση να τρέχει με ετήσιο ρυθμό 13,8% και 40% στην εξαετία. Παρεμβάσεις από την αντιπολίτευση για στεγαστικό και ακρίβεια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία
Παναθηναϊκός – Βαλένθια 86-89: Ηττήθηκε ξανά και πάει για «τελικό» στην Ισπανία

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 2η σερί φορά στο ΟΑΚΑ από τη Βαλένθια (89-86), οι Ισπανοί ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2 και πλέον η πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα τους

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Γιώργος Μαζιάς
Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό στο F-4
Ζαλγκίρις – Φενέρμπαχτσε 90-94: Πρόκριση στην παράταση οι Τούρκοι και «ραντεβού» με τον Ολυμπιακό

Η πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε επικράτησε στην παράταση της Ζαλγκίρις με 94-90, έκανε το 3-1 στη σειρά και προκρίθηκε στο Final 4 της Αθήνας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται
«Είπα στην οικογένειά του ότι ήταν οροθετικός»: Ο καλύτερος φίλος του Κιθ Χάρινγκ θυμάται

Ο Κέρμιτ Όσβαλντ γνώριζε τον Κιθ Χάρινγκ από τότε που ήταν πέντε ετών. Ξεκίνησαν ανταλλάσσοντας σημειώματα στην εκκλησία της γενέτειράς τους, το Κούτσταουν της Πενσυλβανίας.

Έφη Αλεβίζου
Παραδοχή Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» – Τι είπε για την «κόντρα» του με τον Ρονάλντο
Μέσι: «Η Αργεντινή δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ» - Τι είπε για την «κόντρα» του με Ρονάλντο

Ο Λιονέλ Μέσι δήλωσε ότι η Αργεντινή δεν είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα φιλοξενήσουν ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου
Δουδωνής: Ανυπολόγιστο το κόστος της κυβερνητικής ολιγωρίας για εμβολιασμό – Καταστρέφεται η κτηνοτροφία της Λέσβου

Επίθεση στην κυβέρνηση για καθυστέρηση στους εμβολιασμούς ζώων εξαπέλυσε από τη Λέσβο ο Π. Δουδωνής, ζητώντας άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων.

«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης
«Στο εξωτερικό κινδυνεύει η ζωή μου»: Συγκλονίζει η ιστορία Ιρακινής που ζητά άδεια διαμονής από το υπ. Μετανάστευσης

«Ζητώ μόνο να μείνω και να δουλέψω μόνιμα στη χώρα που μεγάλωσα. Έφυγα για να γλυτώσω. Με διώχνουν και από την Ελλάδα. Δεν έχω πού αλλού να πάω» λέει η 35χρονη, που δέχεται απειλές από μαφία προηγμένης δυτικής χώρας. Η απάντηση πηγών του υπουργείου.

Γεωργία Κακή
Acropolis Swim Open: Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο, καλύτερη επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)
Σπουδαίος Σίσκος στα 200μ. ύπτιο: Κορυφαία επίδοση στον κόσμο και Πανελλήνιο ρεκόρ! (vid)

Εντυπωσιακός ο Απόστολος Σίσκος στην πρεμιέρα του «Acropolis Swim Open» στο ΟΑΚΑ. Ο 21χρονος πρωταθλητής σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο!

Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του
Πάπας Λέων ΙΔ’: Έξι πράγματα που μάθαμε για τον πρώτο Αμερικάνο ποντίφικα στο πρώτο έτος της θητείας του

Ο καρδινάλιος Ρομπέρ Πρεβό, ο οποίος επέλεξε το όνομα Πάπας Λέων ΙΔ' εξελέγη στις 8 Μαΐου 2025 ως ο 267ος επίσκοπος της Ρώμης και ηγέτης των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών παγκοσμίως

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια
LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια

LIVE: Παναθηναϊκός – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βαλένθια για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου
Κόντρα στην πολιτική της η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου

Παρά την θέληση της ΕΕ να απεξαρτηθεί από την ρωσική ενέργεια, η ένωση αύξησε τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2026

Ρεάλ Μαδρίτης: Στα «μαλακά» Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά το σοβαρό επεισόδιο που είχαν (pic)
Η ποινή της Ρεάλ σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε μετά μετά το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους

Ούτε διακοπή συμβολαίου, ούτε αποκλεισμός από αγώνες η ποινή της Ρεάλ σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί για τον άγριο καυγά που είχαν. Έκαστος θα πληρώσει πρόστιμο ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ.

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης
ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

