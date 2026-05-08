Η Ρεάλ… βαράει διάλυση: Νέο περιστατικό στα αποδυτήρια ανάμεσα σε Εμπαπέ – Βινίσιους (pic)
Ένα ένα βγαίνουν προς τα έξω τα περιστατικά στα αποδυτήρια της Ρεάλ, με την κατάσταση στη Μαδρίτη να μυρίζει... μπαρούτι.
Δεν έχουν τελειωμό τα επεισόδια στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης και η κατάσταση στη «Βασίλισσα» φαντάζει μη αναστρέψιμη πια.
Μετά το επεισόδιο ανάμεσα σε Τσουαμενί και Βαλβέρδε που έστειλε τον τελευταίο στο νοσοκομείο και το χαστούκι του Ρούντιγκερ στον Καρέρας, φαίνεται πως υπάρχει νέο επεισόδιο ανάμεσα σε παίκτες της Βασίλισσας.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας OK Diario, υπήρξε «έντονη διαμάχη μεταξύ του Κιλιάν Εμπαπέ και του Βινίσιους», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται το πότε συνέβη. Μάλιστα, όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, οι δύο παίκτες έχουν εξαιρετική σχέση, αλλά υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσά τους, χωρίς όμως η κατάσταση να ξεφύγει από τα… λόγια.
🚨🚨 C’EST PAS POSSIBLE : ÇA A AUSSI CHAUFFÉ ENTRE VINICIUS 🇧🇷 ET MBAPPÉ 🇫🇷 !!!! 🤯😡
Les deux joueurs ont eu un accrochage ces dernières heures.
Il n’y a pas eu de bagarre mais une confrontation houleuse au cours de laquelle le ton est MONTÉ.
(@okdiario via @footmercato) pic.twitter.com/wpCkqXZbY6
— BeFootball (@_BeFootball) May 7, 2026
Όλα αυτά, βεβαίως, λίγες μέρες πριν από το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, στο «Καμπ Νόου» (10/5, 22:00), που θα μπορούσε να δώσει το πρωτάθλημα στους Καταλανούς σε ενδεχόμενη νίκη τους.
- Η Ρεάλ… βαράει διάλυση: Νέο περιστατικό στα αποδυτήρια ανάμεσα σε Εμπαπέ – Βινίσιους (pic)
