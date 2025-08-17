sports betsson
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
17.08.2025 | 18:40
Φωτιά σε δασική έκταση στη Βοβούσα Ιωαννίνων
Φανταστική η πρεμιέρα της Νότιγχαμ – Δείτε τα γκολ της νίκης των reds κόντρα στην Μπρέντφορντ (3-1, vid)
Ποδόσφαιρο 17 Αυγούστου 2025 | 18:45

Φανταστική η πρεμιέρα της Νότιγχαμ – Δείτε τα γκολ της νίκης των reds κόντρα στην Μπρέντφορντ (3-1, vid)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε «πάρτι» κόντρα στην Μπρέντφορντ πετυχαίνοντας σπουδαία νίκη

Η απόδοση της Νότιγχαμ Φόρεστ στo παιχνίδι με την Μπρέντφορντ, ήταν «βγαλμένη» από τα καλύτερα όνειρα των οπαδών της, καθώς οι reds έκαναν πάρτι, επικρατώντας με 3-1.

Η Φόρεστ προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο μέρος του αγώνα, κυριαρχώντας σε κάθε εκατοστό του γηπέδου, με την Μπρέντφορντ να μην μπορεί ν’ ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν σε 3-1 στο δεύτερο μέρος.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι η Νότιγχαμ είχε πολλές ακόμα ευκαιρίες για να πετύχει περισσότερα γκολ, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Φόρεστ ήταν ο Κρις Γουντ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ (το 1-0 και το 3-0), ενώ το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων πέτυχε ο Εντόι.

Δείτε εδώ τα highlights από το παιχνίδι:

Κόσμος
Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

Ουκρανία: Στο πλευρό του Ζελένσκι, ευρωπαίοι ηγέτες μεταβαίνουν στις ΗΠΑ

World
Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Αλάσκα: Τα οικονομικά deals και οι επιδιώξεις Τραμπ -Πούτιν

Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά – Σαν ταξίδι στον χρόνο
Νοσταλγία 17.08.25
Νοσταλγία 17.08.25

Ένα προσφυγικό σπίτι στην Πρέβεζα γίνεται θερινό σινεμά - Σαν ταξίδι στον χρόνο

Σε έναν κατάφυτο κήπο, που με πολύ μεράκι περιποιείται ο ιδιοκτήτης του Χρήστος Αραβαντινός, όπου υπάρχουν όλων των ειδών τα λουλούδια, και χρώματα και αρώματα πολιορκούν και κινητοποιούν τις αισθήσεις, οι νύχτες στην Πρέβεζα εξακολουθούν να θυμίζουν άλλες εποχές.

Σύνταξη
Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman
Μοναδικός 17.08.25
Μοναδικός 17.08.25

Αντίο στρατηγέ Ζοντ: Ο Τέρενς Σταμπ ήταν πολλά περισσότερα από τον κακό στις ταινίες του Superman

Ο Τέρενς Σταμπ έγινε γνωστός παγκοσμίως ως στρατηγός Ζοντ και μεγάλος αντίπαλος του Superman, ωστόσο ήταν πολλά περισσότερα από αυτό. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους άγγλους ηθοποιούς του 20ου αιώνα. «Έφυγε» σε ηλικία 87 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το μέγεθος μετράει» και… 10 ακόμα μύθοι για το σεξ
Relationsex 17.08.25
Relationsex 17.08.25

«Το μέγεθος μετράει» και… 10 ακόμα μύθοι για το σεξ

Πιστεύετε ότι μόνο οι άνδρες υποφέρουν από άγχος απόδοσης, ότι η λίμπιντο είναι σταθερή ή ότι το πορνό καταστρέφει την οικειότητα; Οι ειδικοί καταρρίπτουν τις πιο συνηθισμένες παρανοήσεις για το σεξ

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Άρης – Αστέρας

LIVE: Άρης – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 19:00 τη φιλική αναμέτρηση Άρης – Αστέρας. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της
Επικαιρότητα 17.08.25
Επικαιρότητα 17.08.25

Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με Ζελένσκι: Μόνο η Ουκρανία λαμβάνει αποφάσεις για τα εδάφη της

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
