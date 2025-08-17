Φανταστική η πρεμιέρα της Νότιγχαμ – Δείτε τα γκολ της νίκης των reds κόντρα στην Μπρέντφορντ (3-1, vid)

Η απόδοση της Νότιγχαμ Φόρεστ στo παιχνίδι με την Μπρέντφορντ, ήταν «βγαλμένη» από τα καλύτερα όνειρα των οπαδών της, καθώς οι reds έκαναν πάρτι, επικρατώντας με 3-1.

Η Φόρεστ προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο μέρος του αγώνα, κυριαρχώντας σε κάθε εκατοστό του γηπέδου, με την Μπρέντφορντ να μην μπορεί ν’ ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν σε 3-1 στο δεύτερο μέρος.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι η Νότιγχαμ είχε πολλές ακόμα ευκαιρίες για να πετύχει περισσότερα γκολ, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Φόρεστ ήταν ο Κρις Γουντ, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ (το 1-0 και το 3-0), ενώ το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων πέτυχε ο Εντόι.

