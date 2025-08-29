Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!
Η Νότιγχαμ Φόρεστ κληρώθηκε να αντιμετωπίσει στη φετινή League Phase του Europa League τις Πόρτο, Μπέτις, Φερεντσβάρος, Μπράγκα, Μίντιλαντ, Στουρμ Γκρατς, Μάλμε και Ουτρέχτη, με τους «ρεντς» να στοχεύουν σε μια καλή πορεία στη διοργάνωση. Άλλωστε, μια εξ αυτών των αντιπάλων ξυπνά κάτι παραπάνω από ευχάριστες μνήμες για τους «κόκκινους».
Τριάντα χρόνια μετά τη σεζόν 1995-96 και την επιστροφή της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκει και πάλι μπροστά της την αντίπαλο που νίκησε στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών του 1979, για να στεφθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της, Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο λόγος φυσικά για τη σουηδική Μάλμε, την οποία τότε είχε νικήσει με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου, χάρη στο γκολ του θρυλικού Τρέβορ Φράνσις.
Στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μόντε Κάρλο το μεσημέρι της Παρασκευής, το «παρών» έδωσε και ο ηγέτης του ιστορικού αγγλικού συλλόγου, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε αυτή την… καρμική ποδοσφαιρική συνάντηση! Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας των «ρεντς» εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη φετινή ευρωπαϊκή διαδρομή της ομάδας, ενώ παράλληλα τόνισε πως κατά τον μεταγραφικό σχεδιασμό της, έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης:
«Πολύς κόσμος ονειρευόταν την επιστροφή στα ευρωπαϊκά σαλόνια για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα για το Europa League. Είναι μια δύσκολη κλήρωση αλλά έχουμε ομάδα που μπορεί να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Είμαι αισιόδοξος, η ομάδα έχει ενισχυθεί και με σκληρή δουλειά θα μπορέσει να προχωρήσει στο Europa. Κληρωθήκαμε και με τη Μάλμε, την ομάδα με την οποία η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέκτησε το Πρωταθλητριών το 1979. Είναι μια καλή περίσταση που θα φέρει μνήμες που δεν μπορούν να ξεχαστούν.
Είναι καλύτερη η εικόνα της ομάδας από πέρσι, έχουμε ενισχυθεί και χρειαζόταν αυτό, γιατί είναι πολύ περισσότερα παιχνίδια και χρειαζόμαστε,περισσότερους παίκτες, καλούς παίκτες, ισάξιους. Αυτό που έπρεπε να γίνει έχει γίνει, στις επόμενες 48 ώρες θα έχουμε εξελίξεις και με 2-3 άλλους παίκτες με τους οποίους είμαστε σε διαπραγματεύσεις, ώστε την κατάλληλη ώρα να είμαστε όσο καλύτερα προετοιμασμένοι».
Αναλυτικά οι αντίπαλοι της Νότιγχαμ Φόρεστ στη League Phase του Europa League:
Πόρτο (εντός)
Ρεάλ Μπέτις (εκτός)
Φερεντσβάρος (εντός)
Μπράγκα (εκτός)
Μίντιλαντ (εντός)
Στουρμ Γκρατς (εκτός)
Μάλμε (εντός)
Ουτρέχτη (εκτός)
Η σειρά των αγώνων όσο και οι ακριβείς ημερομηνίες των ματς θα γίνουν γνωστά το προσεχές Σάββατο (30/8).
Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Europa League
1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026
