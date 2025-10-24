Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο 2-0: Σπουδαία νίκη για τους reds, στο ντεμπούτο του Ντάις (vids)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχθηκε την Πόρτο για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου έζησαν μια εντυπωσιακή βραδιά στο Σίτι Γκράουντ, βλέποντας τους reds να επικρατούν των «δράκων» με 2-0.

Η αγγλική ομάδα επέστρεψε στις νίκες και το ντεμπούτο του Σον Ντάις στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου, μπορεί να χαρακτηριστεί ιδανικό.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν την πρώτη τους νίκη στην διοργάνωση, έφτασαν τους τέσσερις βαθμούς και φυσικά έχουν μεγάλες βλέψεις για την συνέχεια, στοχεύοντας ψηλά.

Η εμφάνιση της Φόρεστ ήταν πολύ καλή και οι reds έδειξαν από το πρώτο λεπτό του αγώνα, πως ήταν αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για την κατάκτηση της νίκης.

Η Νότιγχαμ πίεσε την Πόρτο και στο 19′ κατάφερε ν’ ανοίξει το σκορ, με εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Γκιμπς Γουάιτ. Ο άσος των reds ξεγέλασε τον γκολκίπερ της Πόρτο, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς.





«Σφράγισε» τη νίκη με Ζεσούς

Το 1-0 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου και η Νότιγχαμ έψαξε στο δεύτερο μέρος και δεύτερο γκολ, για να «σφραγίσει» τη νίκη της απέναντι στην πορτογαλική ομάδα. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κάνουν το 2-0 στο 77′, με τον Ζεσούς να εκτελεί εύστοχα πέναλτι και να διαμορφώνει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Ήταν μια σημαντική νίκη για την Φόρεστ και δικαιολογημένα οι οπαδοί της πανηγύρισαν με έντονο τρόπο την επιτυχία της ομάδας τους.





Το «κλειδί» του ματς:

Η Νότιγχαμ μπήκε δυνατά στο ματς και κατάφερε ν’ ανοίξει το σκορ πριν συμπληρωθεί το εικοσάλεπτο.

Άλλαξε το ματς:

Η παρουσία του Σον Ντάις στον πάγκο των reds έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επικράτηση των γηπεδούχων.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Η μεσαία γραμμή των «δράκων» κινήθηκε σε… ρηχά νερά.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Ράντου Πετρέσκου.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Στο πρώτο πέναλτι της Νότιγχαμ εξετάστηκε η φάση στο VAR και φάνηκε πως υπήρχε παράβαση. Στο VAR εξετάστηκε και γκολ που πέτυχε η Πόρτο στο 53′, το οποίο ακυρώθηκε σωστά, καθώς υπήρχε οφσάιντ. Εξέταση της φάσης στο VAR υπήρχε και στο δεύτερο πέναλτι της Φόρεστ στο 74′.

Σκόρερ: Γκιμπς – Γουάιτ 19′ (πεν.), Ζεσούς (77′ πεν.)

Νότιγχαμ Φόρεστ: Σελς, Γουίλιαμς, Μιλένκοβιτς, Μουρίγιο, Ζιντσένκο (45′ Σαβόνα), Λουίζ (84′ Γέιτς), Άντερσον (93′ Σανκαρέ), Ντογιέ, Γκιμπς-Γουάιτ, Χάντσον-Οντόι, Ζεσούς.

Πόρτο: Ντι Κόστα, Ά. Κόστα, Μπεντάρεκ, Κιβιόρ, Μούρα, Φρόχολντ, Βαρέλα, Ροσάριο, Πέπε, Αγκεχόουα, Σάινθ (58′ Σάντος).

Η Νότιγχαμ θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Στουργκ Γκρατς στις 6 Νοεμβρίου ενώ η Πόρτο θα παίξει επίσης εκτός έδρας με την Ουτρέχτη (6/11).