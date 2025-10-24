Η Πλζεν «σόκαρε» τη Ρόμα (2-1), τρίποντο για τη Φράιμπουργκ (2-0) – Αποτελέσματα και βαθμολογία

Ολοκληρώθηκε το… δεύτερο πιάτο της ημέρας της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με το θέαμα να παραμένει σε υψηλό επίπεδο.

Σε ακόμη μία μεγάλη έκπληξη, η Βικτόρια Πλζεν πέρασε από το «Ολίμπικο» επικρατώντας της Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα (δεν αγωνίστηκε) με 2-1. Μέσα σε δύο λεπτά ο Αντού (20′) και ο Σουαρέ (22′) έδωσαν μεγάλο προβάδισμα στους Τσέχους, με τους Ιταλούς να μειώνουν απλά στο 54′ με πέναλτι του Ντιμπάλα.

Στη Γερμανία, η Φράιμπουργκ καθάρισε την υπόθεση νίκη από το πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ουτρέχτη του Βασίλη Μπάρκα (αγωνίστηκε βασικός) επικρατώντας με 2-0. Δράστες για τους γηπεδούχους οι Σουζούκι (20′) και Γκρίφο (45′).

Χορταστικό παιχνίδι στην Ελβετία με τη Γιουνγκ Μπόις να λυγίζει τη Λουντογκόρετς με 3-2. Οι Βούλγαροι προηγήθηκαν με τον Στάνιτς στο 26′, αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή με τρία γκολ από τους Ραβέλοσον (45′), Φάσναχτ (53′) και Μπεντιά (63′). Το μόνο που κατάφερε η Λουντογκόρετς ήταν να μειώσει σε 3-2 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στα υπόλοιπα ματς, η Θέλτα νίκησε 2-1 τη Νις, η Σέλτικς με το ίδιο σκορ επιβλήθηκε της Στουρμ Γκρατς, η Μίντιλαντ είχε εύκολο έργο με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (3-0) και η Μάλμε έμεινε ισόπαλη 1-1 με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

FCSB-Μπολόνια 1-2

Φενέρμπαχτσε-Στουτγκάρδη 1-0

Γκόου Αχέντ Ιγκλς-Άστον Βίλα 2-1

Γκενκ-Μπέτις 0-0

Λιόν-Βασιλεία 2-0

Ζάλτσμπουργκ-Φερεντσβάρος 2-3

Μπραν-Ρέιντζερς 3-0

Μπράγκα-Ερυθρός Αστέρας 2-0

Θέλτα-Νις 2-1

Σέλτικ-Στουρμ Γκρατς 2-1

Φέγενορντ-Παναθηναϊκός 3-1

Λιλ-ΠΑΟΚ 3-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μίντιλαντ 0-3

Μάλμε-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1-1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Πόρτο 2-0

Ρόμα-Βικτόρια Πλζεν 1-2

Φράιμπουργκ-Ουτρέχτη 2-0

Γιούνγκ Μπόις-Λουντογκόρετς 3-2

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (4η):

19:45 Ουτρέχτη-Πόρτο

19:45 Ερυθρός Αστέρας-Λιλ

19:45 Μίντιλαντ-Σέλτικ

19:45 Στουρμ Γκρατς-Νότιγχαμ Φόρεστ

19:45 Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Θέλτα

19:45 Μάλμε-Παναθηναϊκός

19:45 Νις-Φράιμπουργκ

19:45 Ζάλτσμπουργκ-Γκόου Αχέντ Ιγκλς

19:45 Βασιλεία-FCSB

22:00 Ρέιντζερς-Ρόμα

22:00 Άστον Βίλα-Μακάμπι Τελ Αβίβ

22:00 Μπέτις-Λιόν

22:00 Βικτόρια Πλζεν-Φενέρμπαχτσε

22:00 Στουτγκάρδη-Φέγενορντ

22:00 Μπράγκα-Γκενκ

22:00 Μπολόνια-Μπραν

22:00 ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις

22:00 Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς