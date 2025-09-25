Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2: Πήραν την ισοπαλία στην Ισπανία οι «reds» (vid)

Μια ισοπαλία στην Ισπανία και στην έδρα της Μπέτις κατά την πρεμιέρα της League Phase του Europa League ποτέ δεν μπορεί να είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, η Νότιγχαμ Φόρεστ μένει σίγουρα με μια γλυκόπικρη γεύση από την επιστροφή της στην Ευρώπη έπειτα από 29 χρόνια, αφού έδειξε ότι έχει και τη δυναμική και την ποιότητα για να πρωταγωνιστήσει στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η ομάδα του Ποστέκογλου κρατούσε τη νίκη ως το 85′, ωστόσο τελικά οι Ανδαλουσιάνοι ισοφάρισαν με τον Άντονι για το τελικό (2-2) σε μια από τις ελάχιστες φάσεις που η άμυνά της δεν λειτούργησε σωστά.

Νωρίτερα, η Μπέτις είχε προηγηθεί νωρίς (15′) με τον πρώην «ερυθρόλευκο» Σεντρίκ Μπακαμπού, όμως δύο άμεσα γκολ του Βραζιλιάνου Ιγκόρ Ζεσούς (18′, 23′) έφεραν την προσωρινή ανατροπή για την αγγλική ομάδα. Με αυτά τα δύο γκολ μάλιστα, ο 24χρονος επιθετικός έγραψε Ιστορία για τη Φόρεστ, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης της ομάδας που σκοράρει δύο φορές στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του.

Δείτε τα highlights του αγώνα

Σκόραρε η Μπέτις και το… πλήρωσε

«Απόλυτη κυριαρχία της Νότιγχαμ Φόρεστ». Αυτός είναι ο… τίτλος για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο «Καρτούχα» της Σεβίλλης, όπου η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου έδειξε τη διαφορά κλάσης που υπάρχει ακόμη και απέναντι σε μια από τις καλές ισπανικές ομάδες.

Στο 12′ ο Γκιμπς-Γουάιτ απείλησε για πρώτη φορά με κεφαλιά λίγο άουτ, ενώ στο 15′, κόντρα στη ροή του αγώνα η Μπέτις προηγήθηκε στο σκορ. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, Σεντρίκ Μπακαμπού, ήταν αυτός που έκανε το 1-0 με πολύ ωραίο δεξί σουτ μέσα από την περιοχή, μετά από γύρισμα του Άντονι. Η… επιθετικότητα των Ανδαλουσιανών στο πρώτο ημίχρονο, σταματά όμως κάπου εκεί. Στο υπόλοιπο πρώτο μέρος, η ομάδα του Ποστέκογλου πάτησε το πόδι στο γκάζι, ανέβασε τους ρυθμούς της που οι Ισπανοί δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν, έφτασε στην ανατροπή του σκορ ενώ θα μπορούσε να είχε πετύχει και τουλάχιστον ένα ακόμη γκολ.

Άμεση ανατροπή και ολοκληρωτική κυριαρχία

Γρήγορα γρήγορα ήρθε η ισοφάριση της αγγλικής ομάδας και συγκεκριμένα στο 18′. Στο ντεμπούτο του στην Ευρώπη, ο Ιγκόρ Ζεσούς έγραψε από κοντά το 1-1 μετά από ωραία ασίστ του Γκιμπς-Γουάιτ. Ένα ακόμη πεντάλεπτο αργότερα, ήρθε και το 1-2, ξανά από τον ίδιο παίκτη. Αυτή τη φορά ο Βραζιλιάνος σκόραρε με κεφαλιά, ενώ βρέθηκε αμαρκάριστος μετά από κόρνερ του Ντόουγκλας Λουίς.

Λίγο μετά ο Ιγκόρ Ζεσούς δεν κατάφερε να γράψει από κοντά το 1-3, όπως συνέβη και για τον Χάντσον-Οντόι στο 33′ αφού είδε την προσπάθειά του, ξανά από κοντά, να σταματά στο δοκάρι. Μια ακόμη φάση στο 35′ για τον Ζεσούς δεν είχε ευτυχή κατάληξη και κάπως έτσι, με τη Φόρεστ να επιτίθεται και να ελέγχει το ματς, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Ενδεικτικό της εικόνας του ματς ήταν το στατιστικό που έδειξε 52% κατοχή για την αγγλική ομάδα και τελικές 13-1 υπέρ της. Από τη στιγμή που η Μπέτις έκανε το 1-0, δεν έκανε ξανά τελική και η Φόρεστ απάντησε αντίθετα με 12 και 2 γκολ!

Ο Άντονι γλίτωσε τη Μπέτις στο… παρά πέντε

Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, η Μπέτις ήταν αυτή που προσπάθησε να πιέσει κάνοντας κατοχή μπάλας, όμως η Φόρεστ άντεξε και διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι για αρκετή ώρα, ειδικά στη μεσαία γραμμή. Στο 48′ μάλιστα οι φιλοξενούμενοι είχαν και μια καλή στιγμή για τρίτο γκολ με τον Χάντσον-Οντόι, όπως και στο 58′ με τον Μπάκουα. Από εκείνο το σημείο και μετά όμως, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να φτάνουν κοντά στην περιοχή της Φόρεστ, η οποία επέλεξε να δώσει χώρο στον αντίπαλο, θέλοντας να χτυπήσει στην αντεπίθεση ώστε να καθαρίσει το ματς με ένα τρίτο γκολ. Αυτό πολλές φορές όμως είναι δίκοπο μαχαίρι και έτσι τελικά ήρθε και η ισοφάριση της Μπέτις που τη γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε – στο 85ο λεπτό.

Ο Άντονι ήταν αυτός που έγραψε το 2-2 με ωραίο σουτ στην κίνηση μετά από ασίστ του Ρόκα, σε μια από τις φάσεις που η άμυνα των «κόκκινων» δεν λειτούργησε σωστά, σε ομαδικό επίπεδο. Νωρίτερα, η Μπέτις είχε πάντως φροντίσει να προειδοποιήσει σε αρκετές περιπτώσεις, χάνοντας 2-3 ακόμη σημαντικές ευκαιρίες για ένα γκολ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Είναι λογικό πως η ισοφάριση της Μπέτις στο 85ο λεπτό είναι η στιγμή που κρίνει το αποτέλεσμα του αγώνα, ένα γκολ που το άξιζε βάσει της εικόνας της στο δεύτερο ημίχρονο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η παρουσία του Άντονι συνολικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν με διαφορά ο καλύτερος του γηπέδου, με 1 γκολ και 1 ασίστ, 82% στις πάσες και 12 επιτυχημένες αμυντικές προσπάθειες.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υστέρησε κανείς σημαντικά που να πρέπει να του «χρεωθεί» ο τίτλος του χειρότερου.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Κανένα πρόβλημα για τον Γερμανό ρέφερι που παραδοσιακά σφύριξε όσα είδε. Είχε και τη βοήθεια του VAR στις φάσεις που χρειάστηκε κάποιος έλεγχος.

Διαιτητής: Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία):

Βοηθοί: Κριστόφ Γκινς (Γερμανία), Μάρκο Ακμίλερ (Γερμανία)

Τέταρτος: Μάρτιν Πέτερσεν (Γερμανία)

VAR: Σέρεν Στορκς (Γερμανία)

AVAR: Μπένγιαμιν Μπραντ (Γερμανία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Έλεγχος έγινε στα πρώτα δύο γκολ του αγώνα από τoν VAR για πιθανό οφσάιντ και στις δύο περιπτώσεις, όμως μέτρησε κανονικά τόσο το 1-0 του Μπακαμπού, όσο και η ισοφάριση της Φόρεστ. Στο 28′, μετά από ένα δυνατό φάουλ του Ιγκόρ Ζεσούς που έφερε την κίτρινη κάρτα, έγινε νέος έλεγχος για το αν θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε κόκκινη, όμως ίσχυσε κανονικά η αρχική απόφαση του διαιτητή. Έλεγχος για χέρι στην περιοχή της Φόρεστ και πιθανό πέναλτι υπέρ της Μπέτις έγινε και στο φινάλε του πρώτου μέρους, όμως δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μπακαμπού (15′), Άντονι (85) – Ιγκόρ Ζεσούς (18′), Ιγκόρ Ζεσούς (23′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Λόπεθ, Φίρπο (46′ Ροντρίγκες), Γκόμεθ, Νατάν, Ορτίθ, Άμραμπατ, Λο Σέλσο (76′ Φορνάλς), Αλτιμίρα (46′ Ρόκα), Εζαλζουλί (46′ Ρικέλμε), Άντονι, Μπακαμπού (72′ Ερνάντες).

Νότιγχαμ Φόρεστ (Άγγελος Ποστέκογλου): Σελς, Ζιντσένκο, Μοράτο, Μιλένκοβιτς (93′ Μπολί), Γουίλιαμς, Σανγκαρέ (81′ Γιέιτς), Χάντσον-Οντόι (64′ Εντόι), Άντερσον, Ντόουγκας Λουίς (46′ Μπάκουα), Γκιμπς-Γουάιτ, Ιγκόρ Ζεσούς (64′ Καλιμουεντό).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

24/9 Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

2/10 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

23/10 Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο

6/11 Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ

27/11 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε

11/12 Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ

22/1 Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ

29/1 Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος