Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 19:59
Σεισμός στην Αττική – Στην Κηφισιά το επίκεντρο
Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2: Πήραν την ισοπαλία στην Ισπανία οι «reds» (vid)
Europa League 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:01

Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2: Πήραν την ισοπαλία στην Ισπανία οι «reds» (vid)

Με τον βαθμό της ισοπαλίας έφυγε από τη Σεβίλλη η Νότιγχαμ Φόρεστ η οποία, στην επιστροφή της στην Ευρώπη για την πρεμιέρα του Europa League, ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Μπέτις.

Μια ισοπαλία στην Ισπανία και στην έδρα της Μπέτις κατά την πρεμιέρα της League Phase του Europa League ποτέ δεν μπορεί να είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, η Νότιγχαμ Φόρεστ μένει σίγουρα με μια γλυκόπικρη γεύση από την επιστροφή της στην Ευρώπη έπειτα από 29 χρόνια, αφού έδειξε ότι έχει και τη δυναμική και την ποιότητα για να πρωταγωνιστήσει στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η ομάδα του Ποστέκογλου κρατούσε τη νίκη ως το 85′, ωστόσο τελικά οι Ανδαλουσιάνοι ισοφάρισαν με τον Άντονι για το τελικό (2-2) σε μια από τις ελάχιστες φάσεις που η άμυνά της δεν λειτούργησε σωστά.

Νωρίτερα, η Μπέτις είχε προηγηθεί νωρίς (15′) με τον πρώην «ερυθρόλευκο» Σεντρίκ Μπακαμπού, όμως δύο άμεσα γκολ του Βραζιλιάνου Ιγκόρ Ζεσούς (18′, 23′) έφεραν την προσωρινή ανατροπή για την αγγλική ομάδα. Με αυτά τα δύο γκολ μάλιστα, ο 24χρονος επιθετικός έγραψε Ιστορία για τη Φόρεστ, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης της ομάδας που σκοράρει δύο φορές στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του.

Δείτε τα highlights του αγώνα

Σκόραρε η Μπέτις και το… πλήρωσε

«Απόλυτη κυριαρχία της Νότιγχαμ Φόρεστ». Αυτός είναι ο… τίτλος για το πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο «Καρτούχα» της Σεβίλλης, όπου η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου έδειξε τη διαφορά κλάσης που υπάρχει ακόμη και απέναντι σε μια από τις καλές ισπανικές ομάδες.

Στο 12′ ο Γκιμπς-Γουάιτ απείλησε για πρώτη φορά με κεφαλιά λίγο άουτ, ενώ στο 15′, κόντρα στη ροή του αγώνα η Μπέτις προηγήθηκε στο σκορ. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, Σεντρίκ Μπακαμπού, ήταν αυτός που έκανε το 1-0 με πολύ ωραίο δεξί σουτ μέσα από την περιοχή, μετά από γύρισμα του Άντονι. Η… επιθετικότητα των Ανδαλουσιανών στο πρώτο ημίχρονο, σταματά όμως κάπου εκεί. Στο υπόλοιπο πρώτο μέρος, η ομάδα του Ποστέκογλου πάτησε το πόδι στο γκάζι, ανέβασε τους ρυθμούς της που οι Ισπανοί δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν, έφτασε στην ανατροπή του σκορ ενώ θα μπορούσε να είχε πετύχει και τουλάχιστον ένα ακόμη γκολ.

Άμεση ανατροπή και ολοκληρωτική κυριαρχία

Γρήγορα γρήγορα ήρθε η ισοφάριση της αγγλικής ομάδας και συγκεκριμένα στο 18′. Στο ντεμπούτο του στην Ευρώπη, ο Ιγκόρ Ζεσούς έγραψε από κοντά το 1-1 μετά από ωραία ασίστ του Γκιμπς-Γουάιτ. Ένα ακόμη πεντάλεπτο αργότερα, ήρθε και το 1-2, ξανά από τον ίδιο παίκτη. Αυτή τη φορά ο Βραζιλιάνος σκόραρε με κεφαλιά, ενώ βρέθηκε αμαρκάριστος μετά από κόρνερ του Ντόουγκλας Λουίς.

Λίγο μετά ο Ιγκόρ Ζεσούς δεν κατάφερε να γράψει από κοντά το 1-3, όπως συνέβη και για τον Χάντσον-Οντόι στο 33′ αφού είδε την προσπάθειά του, ξανά από κοντά, να σταματά στο δοκάρι. Μια ακόμη φάση στο 35′ για τον Ζεσούς δεν είχε ευτυχή κατάληξη και κάπως έτσι, με τη Φόρεστ να επιτίθεται και να ελέγχει το ματς, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Ενδεικτικό της εικόνας του ματς ήταν το στατιστικό που έδειξε 52% κατοχή για την αγγλική ομάδα και τελικές 13-1 υπέρ της. Από τη στιγμή που η Μπέτις έκανε το 1-0, δεν έκανε ξανά τελική και η Φόρεστ απάντησε αντίθετα με 12 και 2 γκολ!

Ο Άντονι γλίτωσε τη Μπέτις στο… παρά πέντε

Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, η Μπέτις ήταν αυτή που προσπάθησε να πιέσει κάνοντας κατοχή μπάλας, όμως η Φόρεστ άντεξε και διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι για αρκετή ώρα, ειδικά στη μεσαία γραμμή. Στο 48′ μάλιστα οι φιλοξενούμενοι είχαν και μια καλή στιγμή για τρίτο γκολ με τον Χάντσον-Οντόι, όπως και στο 58′ με τον Μπάκουα. Από εκείνο το σημείο και μετά όμως, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να φτάνουν κοντά στην περιοχή της Φόρεστ, η οποία επέλεξε να δώσει χώρο στον αντίπαλο, θέλοντας να χτυπήσει στην αντεπίθεση ώστε να καθαρίσει το ματς με ένα τρίτο γκολ. Αυτό πολλές φορές όμως είναι δίκοπο μαχαίρι και έτσι τελικά ήρθε και η ισοφάριση της Μπέτις που τη γλίτωσε κυριολεκτικά στο παρά πέντε – στο 85ο λεπτό.

Ο Άντονι ήταν αυτός που έγραψε το 2-2 με ωραίο σουτ στην κίνηση μετά από ασίστ του Ρόκα, σε μια από τις φάσεις που η άμυνα των «κόκκινων» δεν λειτούργησε σωστά, σε ομαδικό επίπεδο. Νωρίτερα, η Μπέτις είχε πάντως φροντίσει να προειδοποιήσει σε αρκετές περιπτώσεις, χάνοντας 2-3 ακόμη σημαντικές ευκαιρίες για ένα γκολ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Είναι λογικό πως η ισοφάριση της Μπέτις στο 85ο λεπτό είναι η στιγμή που κρίνει το αποτέλεσμα του αγώνα, ένα γκολ που το άξιζε βάσει της εικόνας της στο δεύτερο ημίχρονο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η παρουσία του Άντονι συνολικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν με διαφορά ο καλύτερος του γηπέδου, με 1 γκολ και 1 ασίστ, 82% στις πάσες και 12 επιτυχημένες αμυντικές προσπάθειες.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υστέρησε κανείς σημαντικά που να πρέπει να του «χρεωθεί» ο τίτλος του χειρότερου.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Κανένα πρόβλημα για τον Γερμανό ρέφερι που παραδοσιακά σφύριξε όσα είδε. Είχε και τη βοήθεια του VAR στις φάσεις που χρειάστηκε κάποιος έλεγχος.

Διαιτητής: Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία):
Βοηθοί: Κριστόφ Γκινς (Γερμανία), Μάρκο Ακμίλερ (Γερμανία)
Τέταρτος: Μάρτιν Πέτερσεν (Γερμανία)
VAR: Σέρεν Στορκς (Γερμανία)
AVAR: Μπένγιαμιν Μπραντ (Γερμανία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Έλεγχος έγινε στα πρώτα δύο γκολ του αγώνα από τoν VAR για πιθανό οφσάιντ και στις δύο περιπτώσεις, όμως μέτρησε κανονικά τόσο το 1-0 του Μπακαμπού, όσο και η ισοφάριση της Φόρεστ. Στο 28′, μετά από ένα δυνατό φάουλ του Ιγκόρ Ζεσούς που έφερε την κίτρινη κάρτα, έγινε νέος έλεγχος για το αν θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε κόκκινη, όμως ίσχυσε κανονικά η αρχική απόφαση του διαιτητή. Έλεγχος για χέρι στην περιοχή της Φόρεστ και πιθανό πέναλτι υπέρ της Μπέτις έγινε και στο φινάλε του πρώτου μέρους, όμως δεν βρέθηκε κάτι το μεμπτό.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μπακαμπού (15′), Άντονι (85) – Ιγκόρ Ζεσούς (18′), Ιγκόρ Ζεσούς (23′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Λόπεθ, Φίρπο (46′ Ροντρίγκες), Γκόμεθ, Νατάν, Ορτίθ, Άμραμπατ, Λο Σέλσο (76′ Φορνάλς), Αλτιμίρα (46′ Ρόκα), Εζαλζουλί (46′ Ρικέλμε), Άντονι, Μπακαμπού (72′ Ερνάντες).
Νότιγχαμ Φόρεστ (Άγγελος Ποστέκογλου): Σελς, Ζιντσένκο, Μοράτο, Μιλένκοβιτς (93′ Μπολί), Γουίλιαμς, Σανγκαρέ (81′ Γιέιτς), Χάντσον-Οντόι (64′ Εντόι), Άντερσον, Ντόουγκας Λουίς (46′ Μπάκουα), Γκιμπς-Γουάιτ, Ιγκόρ Ζεσούς (64′ Καλιμουεντό).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

24/9 Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
2/10 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
23/10 Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο
6/11 Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ
27/11 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάλμε
11/12 Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ
22/1 Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ
29/1 Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος

World
Merrill (BofA): Τα «τρία Α» στις επενδύσεις… άμυνα, αεροναυπηγική και αλγόριθμοι

Merrill (BofA): Τα «τρία Α» στις επενδύσεις… άμυνα, αεροναυπηγική και αλγόριθμοι

ΗΠΑ: Επίθεση γοητείας του Εμανουέλ Μακρόν στη Wall Street

ΗΠΑ: Επίθεση γοητείας του Εμανουέλ Μακρόν στη Wall Street

Αθλητική Ροή
LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 24.09.25

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα (vid)
Europa League 24.09.25

Ξύπνησε αργά ο ΠΑΟΚ, τον γλίτωσε ο Παβλένκα (vid)

Ο Τσέχος ήταν για μια ακόμη φορά ο MVP του ΠΑΟΚ που ανέβηκε μετά το 65’, όμως έμεινε στο 0-0 με τη Μακάμπι. Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι στο 70’ με τον Καμαρά της Μακάμπι και έχασε δυο κλασικές ευκαιρίες στο τέλος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Κίνα δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων κατά 7-10% μέχρι το 2035
Εκπομπές αερίων 25.09.25

Η Κίνα αναλαμβάνει για πρώτη φορά συγκεκριμένες κλιματικές δεσμεύσεις

Η Κίνα ανακοινώνει δια του προέδρου της συγκεκριμένες κλιματικές δεσμεύσεις, κάτι που δεν είχε πράξει ποτέ στο παρελθόν, υποσχόμενη τη μείωση των εκπομπών αερίων κατά 7-10% μέχρι το 2035.

Σύνταξη
Δανία: Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ λόγω εμφάνισης drones
Κόσμος 25.09.25

Έκλεισε μέχρι νεωτέρας το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στην Δανία λόγω εμφάνισης drones

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ καθώς και ο εναέριος χώρος έκλεισαν μέχρι νεωτέρας καθώς εμφανίστηκαν drones. Δεν είναι σαφές από που προήλθαν και αν είναι στρατιωτικού τύπου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει
Ώρα για ειρήνη; 25.09.25

Αισιοδοξία των ΗΠΑ για το «σχέδιο των 21 σημείων» για την Γάζα – Τι έχει διαρρεύσει

H κυβέρνηση Τραμπ μέσω του απεσταλμένου του για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, δηλώνει αισιοδοξία για λύση του πολέμου στη Γάζα. Τι είναι γνωστό και τι επιβεβαιώνεται από τρίτες πηγές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αργεντινή: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. για να στηρίξει τον Μιλέι
«Ψήφος εμπιστοσύνης» 24.09.25

Αργεντινή: Η κυβέρνηση Τραμπ θα αγοράσει ομόλογα αξίας 20 δισ. για να στηρίξει τον Μιλέι

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους της κυβέρνησης Μιλέι στην Αργεντινή για μια γραμμή ανταλλαγής 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σύνταξη
Κύπρος: Ο Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν – Τον κάλεσε «να τερματίσει την κατοχή»
Γ.Σ. ΟΗΕ 24.09.25

Ο Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ερντογάν - Τον κάλεσε «να τερματίσει την κατοχή»

Aπό το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ο Νίκος Χριστοδουλίδης σήκωσε το γάντι που έριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το Κυπριακό. Κατήγγειλε την υποκρισία του Τούρκου προέδρου και τον κάλεσε να τερματίσει την κατοχή της Κύπρου.

Σύνταξη
Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ
Fake News 24.09.25

Η Ντούα Λίπα δεν απέλυσε συνεργάτη της λόγω της υποστήριξής του στο Ισραήλ

Η Ντούα Λίπα διέψευσε δημοσίευμα που υποστήριζε πως είχε διακόψει τη συνεργασία της με τον ατζέντη της γιατί αυτός υπέγραψε επιστολή ζητώντας τον αποκλεισμό των Kneecap από το Glastonbury

Σύνταξη
Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή: Η τουρκική δημοκρατία απειλείται σοβαρά
«Σημείο καμπής» 24.09.25

Μήνυμα Ιμάμογλου από τη φυλακή: Η τουρκική δημοκρατία απειλείται σοβαρά

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Ιμάμογλου, με άρθρο στον Guardian, καταγγέλλει τον Ερντογάν ότι εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη για να καταστείλει την αντιπολίτευση. Προειδοποιεί ότι η Τουρκία κινδυνεύει από απολυταρχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βουλή: Πρωτοβρόχια με κεραυνούς… ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη
Στην ολομέλεια 24.09.25

Πρωτοβρόχια στη Βουλή με κεραυνούς… ΟΠΕΚΕΠΕ και Τέμπη

Η κατάθεση του Ν. Σαλάτα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι δηλώσεις της Άννας Διαμαντοπούλου για τα Τέμπη, βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων στην ολομέλεια της Βουλής.

Σύνταξη
Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;
Run Yasmin 24.09.25

Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;

Μετά από 24 χρόνια σιωπής και απλά μια ταινία «σφήνα», οι ναυαγοσώστες του Baywatch είναι έτοιμοι να φορέσουν τα κόκκινα μαγιό τους και να τρέξουν στις παραλίες.

Σύνταξη
