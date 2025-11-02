Ανακοίνωση της Νότιγχαμ για επίθεση με μαχαίρι σε τρένο που επέβαιναν οπαδοί της – Στο πλευρό των τραυματιών ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Μαζική επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε τρένο στο οποίο επέβαιναν οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ, κατά την επιστροφή τους μετά το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τρένο της LNER με προορισμό προς το Λονδίνο, στο οποίο επέβαιναν οπαδοί των «ρεντς» με βάση την αγγλική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, 11 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη και δύο από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η αγγλική ομάδα μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση και στέκεται στο πλευρό των φιλάθλων, ενώ παράλληλα ο Βαγγέλης Μαρινάκης με προσωπικό του μήνυμα υπογράμμισε ότι θα τους παρέχει οικονομική υποστήριξη.

View this post on Instagram A post shared by Nottingham Forest (@officialnffc)

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Νότιγχαμ Φόρεστ:

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη ανησυχία και τα ειλικρινή συλλυπητήριά της σε όλους όσους επηρεάστηκαν από την σοκαριστική επίθεση σε τρένο της LNER που κατευθυνόταν προς το Λονδίνο χθες το βράδυ. Πολλοί από τους φιλάθλους μας που βρίσκονται στο Λονδίνο επέστρεφαν στο σπίτι τους με αυτό το τρένο μετά τον αγώνα μας στο Σίτι Γκράουντ, και οι σκέψεις μας είναι μαζί με όλους όσους βρέθηκαν εμπλεκόμενοι σε ένα τόσο δυσάρεστο περιστατικό.

Το Κλαμπ γνωρίζει ότι πολλοί άνθρωποι επέδειξαν εξαιρετικό θάρρος, το οποίο αδιαμφισβήτητα βοήθησε να αποφευχθεί ακόμη μεγαλύτερη ζημιά. Ολόκληρη η οικογένεια της Νότιγχαμ Φόρεστ στέκεται αλληλέγγυα μαζί τους καθώς αναρρώνουν από τα γεγονότα του χθεσινού βράδυ.

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης, ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ, δήλωσε:

«Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ είμαστε σοκαρισμένοι και βαθύτατα λυπημένοι από όσα συνέβησαν. Το θάρρος και η ανιδιοτέλεια που επέδειξαν οι υποστηρικτές μας σε αυτό το τρένο αντιπροσωπεύουν το καλύτερο της ανθρωπότητας και το καλύτερο της κοινότητας του συλλόγου μας. Θα φροντίσουμε ώστε κάθε υποστηρικτής που επηρεάστηκε από αυτό το περιστατικό να λάβει όση οικονομική υποστήριξη χρειαστεί για να έχει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα κατά την ανάρρωσή του. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους όσους επηρεάστηκαν».