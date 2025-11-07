Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)
Η Ρόμα πέρασε από την Γλασκώβη επικρατώντας 2-0 της Ρέιντζερς, ενώ η Γκενκ πήρε το χορταστικό παιχνίδι (4-3) με την Μπράγκα, με τον Καρέτσα να έχει δύο ασίστ - Τα αποτελέσματα του Europa League.
Παιχνίδια με πολλά γκολ, αλλά και κάποια ματς χωρίς σκορ, περιλάμβανε το… δεύτερο πιάτο της βραδιάς στο Europa League, με το οποίο ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική στη League Phase της διοργάνωσης.
Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τη Ρόμα, του βασικού Κώστα Τσιμίκα (αντικαταστάθηκε στο 73′), η οποία επικράτησε της Ρέιντζερς στην Γλασκώβη με 2-0. Ο Σουλέ στο 13′ και ο Πελεγκρίνι στο 36′ έγραψαν το τελικό αποτέλεσμα.
Στην Πορτογαλία, η Γκενκ επιβλήθηκε της Μπράγκα με 4-3 σε ένα χορταστικό ματς με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να ξεκινά βασικός (έγινε αλλαγή στο 76′) και να δίνει δύο ασίστ. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ζαλαζάρ (30′), αλλά με τρία γκολ των Χέιμανς (45’+2′), Σορ (48′) και Οχ (59′) οι Βέλγοι έκαναν το 3-1. Ο Ζαλαζάρ στο 71′ μείωσε, αλλά ο Μεντίνα έκανε το 4-2 στο 72′, το τελικό 4-3 διαμόρφωσε ο Ναβάρο.
Η Άστον βίλα νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 2-0, ενώ η Μπολόνια του Μπάμπη Λυκογιάννη που αποβλήθηκε στο 23′ έμεινε ισόπαλη χωρίς σκορ (0-0) με την Μπραν. Νίκες για Φερεντσβάρος, Μπέτις και Στουτγκάρδη, ενώ στο 0-0 έμειναν Πλζεν και Φενέρμπαχτσε.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής του Europa League:
Ερυθρός Αστέρας-Λιλ 1-0
Μίντιλαντ-Σέλτικ 3-1
Στουρμ Γκρατς-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-0
Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Θέλτα 0-3
Μάλμε-Παναθηναϊκός 0-1
Νις-Φράιμπουργκ 1-3
Ζάλτσμπουργκ-Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-0
Βασιλεία-FCSB 3-1
Ρέιντζερς-Ρόμα 0-2
Άστον Βίλα-Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-0
Μπέτις-Λιόν 2-0
Βικτόρια Πλζεν-Φενέρμπαχτσε 0-0
Στουτγκάρδη-Φέγενορντ 2-0
Μπράγκα-Γκενκ 3-4
Μπολόνια-Μπραν 0-0
ΠΑΟΚ-Γιούνγκ Μπόις 4-0
Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς 3-1
Η βαθμολογία του Europa League:
Η επόμενη αγωνιστική (5η):
19:45 Λουντογκόρετς-Θέλτα
19:45 Άστον Βίλα-Γιούνγκ Μπόις
19:45 Ρόμα-Μίντιλαντ
19:45 Πόρτο-Νις
19:45 Φενέρμπαχτσε-Φερεντσβάρος
19:45 Φέγενορντ-Σέλτικ
19:45 Λιλ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ
19:45 ΠΑΟΚ-Μπραν
19:45 Βίκτορ Πλζεν-Φράιμπουργκ
20:00 Μπέτις-Ουτρέχτη
20:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάλμε
20:00 Ρέιντζερς-Μπράγκα
20:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Λιόν
20:00 Μπολόνια-Ζάλτσμπουργκ
20:00 Ερυθρός Αστέρας-FCSB
20:00 Γκόου Αχέντ Ινγκλς-Στουτγκάρδη
20:00 Παναθηναϊκός-Στουρμ Γκρατς
20:00 Γκενκ-Βασιλεία
