sports betsson
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 23:02
Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 4-0: Περίπατος με τεσσάρα για τον «δικέφαλο» του Βορρά (vid)
Conference League 06 Νοεμβρίου 2025 | 23:55

ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 4-0: Περίπατος με τεσσάρα για τον «δικέφαλο» του Βορρά (vid)

Η Γιουνγκ Μπόις έμεινε με 10 από το 5′ και ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε με «καταιγίδα» γκολ στο δεύτερο ημίχρονο (4-0), κάνοντας τεράστιο βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Europa League

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Spotlight

Ένας ΠΑΟΚ απόλαυση απόψε στην Τούμπα! Νέα ευρωπαϊκή τεσσάρα και μετά το 4-3 στη Γαλλία επί της Λιλ φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ και τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα (4-0), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σημείο-κλειδί η αποβολή του Γκίγκοβιτς μόλις στο 5′, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να… ξεκλειδώνει την ελβετική άμυνα με τέσσερα τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάνει σε μία ευρεία νίκη. Ένα αποτέλεσμα το οποίο φέρνει τον ΠΑΟΚ κοντά στα νοκ-άουτ του Europa League και του δίνει το δικαίωμα να κοιτάει ακόμη και την οκτάδα, που δίνει απευθείας πρόκριση στη φάση των «16»!

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ξεπέρασε τους Ελβετούς των έξι πόντων, καθώς πλέον βρίσκεται στη 10η θέση με 7 βαθμούς και είναι μόλις στο -1 από την 8η Βικτόρια Πλζεν.

Ο αγώνας ξεκίνησε με ιδιαίτερο ευοίωνο τρόπο για τον ΠΑΟΚ. Στο 4′ ένα σουτ του Ντεσπόντοφ δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Κέλερ, ένα λεπτό αργότερα οι ισορροπίες του παιχνιδιού άλλαξαν.

Στο 5′, μετά από χρήση του VAR, υπήρξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Γκίγκοβιτς για πολύ σκληρό μαρκάρισμα με τις τάπες πάνω στον Γιακουμάκη και έχοντας παρατεταμένο το πόδι του για ώρα! Απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα με το… καλησπέρα σας ο ΠΑΟΚ! Στο 7′ και το 10′ τα σουτ των Κωνσταντέλια και Μεϊτέ ήταν άστοχα, ενώ στο 19′ η εκτέλεση φάουλ του Ζούκρου έφυγε αρκετά έξω.

Τεράστια ευκαιρία με την κεφαλιά του Γιακουμάκη από πολύ κοντά να φεύγει άουτ στο 20′, αλλά ο επιθετικός του ΠΑΟΚ ήταν οφσάιντ. Τρία λεπτά μετά ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει. Φοβερή κούρσα του Τάισον, έδωσε στον Ντεσπόντοφ και ο τελευταίος το έχασε μόνος του φάτσα φόρα με το τέρμα.

Ο ρυθμός στη συνέχεια έπεσε, με τον ΠΑΟΚ να μην εκμεταλλεύεται όπως θα έπρεπε το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχε αποκομίσει μόλις από το 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι φοβερές ενέργειες του Κωνσταντέλια -που ήταν ο καλύτερος του πρώτου ημιχρόνου- προσπάθησαν να δώσουν πνοή, χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Στο 30′ ένα σουτ του Κένι έφυγε αρκετά άουτ, το σουτ του Μπάμπα στο 36′ είχε ακριβώς την ίδια κατάληξη, όπως και ένα γυριστό του Μπιάνκο Βολιάκο στο 45′ έπειτα από κεφαλιά του Μπάμπα.

Το πρώτο ημίχρονο με ένα άστοχο σουτ του Γιάνγκο, με την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου να είναι για 42 λεπτά ουσιαστικά με παίκτη παραπάνω και να μην πετυχαίνει γκολ, έχοντας στο α’ μέρος πολλούς παίκτες ντεφορμέ και χωρίς πολλή ενέργεια.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα και αύξησε την πίεσή του στην αντίπαλη εστία. Στο 49′ ο Μιχαηλίδης έπιασε ένα καλό μακρινό σουτ με το αριστερό, με την μπάλα να φεύγει άουτ, ενώ τρία λεπτά αργότερα (52′) οι γηπεδούχοι έχασαν τεράστια ευκαιρία για να σκοράρουν. Αρχικά ο Κέλερ απέκρουσε την κεφαλιά του Ντεσπόντοφ και στη συνέχεια το καλό σουτ του Γιακουμάκη έφυγε λίγο έξω σε κόρνερ.

Επιτέλους, όμως, στο 54′ ήρθε η λύτρωση για τον ΠΑΟΚ! Κάθετη του «Ντέλια», γύρισμα του Μπάμπα, ήρθε από πίσω ο Μπιάνκο Βολιάκο, εκτέλεσε στην κίνηση με ωραίο σουτ και άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ, 1-0. Με ωραία και δουλεμένη επίθεση από πλευράς «Δικεφάλου του Βορρά».

Στο 56′ ο Κένι δοκίμασε ένα πολύ άστοχο σουτ, ενώ στο 59′ ο ΠΑΟΚ έχασε μία ακόμα σημαντική ευκαιρία. Μαγική μπαλιά του «Ντέλια», τετ-α-τετ του Ντεσπόντοφ, σούταρε, έδιωξε όμως σε κόρνερ ο Κέλερ και στη συνέχεια της φάσης το σουτ του Μπάμπα έφυγε ψηλά έξω. Ένα… αεροπλανικό του Γιακουμάκη στο 62′ έφυγε αρκετά μέτρα εκτός εστίας των φιλοξενούμενων. Σε εκείνο το σημείο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πέρασε στη θέση του κακού Ντεσπόντοφ, σε μία αλλαγή που διαφοροποίησε τα δεδομένα, με την ποιότητα του Σέρβου να κάνει τη διαφορά στη συνέχεια…

Πέντε λεπτά μετά επετεύχθη το γκολ με το οποίο ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ «σφράγισε» την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή του νίκη. Στο 67′, ο Ζίβκοβιτς, μετά από ωραία αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά του Τάισον, πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Οζντόεφ, με τον τελευταίο να δίνει πάρε-βάλε στον Γιακουμάκη για το 2-0 της ελληνικής ομάδας.

Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο απολαυστική για τον καταιγιστικό ΠΑΟΚ. Ξανά φοβερή συνεργασία Τάισον-Ζίβκοβιτς στο 72′, φοβερή πάσα του Σέρβου στον Κωνσταντέλια και με το δεξί εκτέλεσε υπέροχα ο τελευταίος για το 3-0! Άξιζε πολύ το γκολ ο άψογος «Ντέλιας» και το πέτυχε!

Το πάρτι, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Τέσσερα λεπτά μετά (76′) η ομάδα του Λουτσέσκου πέτυχε ένα ακόμη τέρμα. Ο φοβερός Ζίβκοβιτς πάσαρε στον Κένι, εκείνος έκανε το γύρισμα από δεξιά για το δεύτερο δοκάρι, όπου ο Μπάμπα πλάσαρε σε κενή εστία δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας το 4-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η αποβολή του Γκίγκοβιτς διευκόλυνε τον ΠΑΟΚ να βρει περισσότερους χώρους, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και εν τέλει να φτάσει σε μία εύκολη νίκη. Αλλά και η είσοδος του Ζίβκοβιτς στη θέση του κάκιστου Ντεσπόντοφ απόψε, με την ποιότητα του Σέρβου να κάνει τη διαφορά και να δημιουργεί τεράστια ρήγματα στην άμυνα των Ελβετών.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η απευθείας κόκκινη στον Γκίγκοβιτς και η ενέργεια με την οποία μπήκε ο ΠΑΟΚ στο β’ μέρος, που δεν είχε καμία σχέση με τη νωθρότητα του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο σκέλος οφείλεται και η αλλαγή Ζίβκοβιτς-Ντεσπόντοφ που άλλαξε όλα τα δεδομένα, με τον Σέρβο να κάνει μυθικά πράγματα από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Όλη η μεσοαμυντική γραμμή της Γιουνγκ Μπόις, της οποίας το έργο ήταν εξαρχής δύσκολο, με την ελβετική ομάδα να αγωνίζεται από το 5′ με παίκτη λιγότερο…

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Σέρβος Γιοβάνοβιτς μόνο στη φάση του 5′ χρειάστηκε τη βοήθεια του VAR για να πάρει τη σωστή απόφαση και να αποβάλει τον Γκίγκοβιτς για το σκληρό μαρκάρισμα του Γιακουμάκη.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Μονάχα στο 5′ χρειάστηκε η παρέμβαση της τεχνολογίας, για να δοθεί πολύ σωστά η απευθείας κόκκινη στον ποδοσφαιριστή των Ελβετών.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μπιάνκο (54′), Γιακουμάκης (67′), Κωνσταντέλιας (72′), Μπάμπα (76′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΕΠΟΜΕΝΗ (5η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

27/11, 19:45: ΠΑΟΚ – Μπραν
27/11, 19:45: Άστον Βίλα – Γιουνγκ Μπόις

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
ΟΤ FORUM: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» – Η πρώτη μέρα

ΟΤ FORUM: «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» – Η πρώτη μέρα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream sports
Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)
Conference League 06.11.25

Conference League: Το 3/3 έκαναν Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς – Η βαθμολογία της League Phase (pic)

Με νίκες συνέχισαν στο Conference League Σαμσουνσπόρ, Τσέλιε και Μάιντς, μένοντας οι μοναδικές τρεις ομάδες της League Phase με το απόλυτο νικών σε 3 αγωνιστικές – Δείτε τη βαθμολογία της διοργάνωσης.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς
Conference League 06.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς

LIVE: ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4 HD.

Σύνταξη
Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vids)
Conference League 24.10.25

Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vids)

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στο Europa Conference League μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής – Τεράστια νίκη η ΑΕΚ Λάρνακας στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 1-0!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Μεγάλη νίκη για τη Ρόμα (2-0), «διπλό» της Γκενκ με σούπερ Καρέτσα (4-3) – Η βαθμολογία του Europa League (pic)

Η Ρόμα πέρασε από την Γλασκώβη επικρατώντας 2-0 της Ρέιντζερς, ενώ η Γκενκ πήρε το χορταστικό παιχνίδι (4-3) με την Μπράγκα, με τον Καρέτσα να έχει δύο ασίστ - Τα αποτελέσματα του Europa League.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
10% από βδομάδα 06.11.25

ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η απόφαση ελήφθη διότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Το φως του ήλιου σχηματίζει μια καρδιά μέσα στο μαυσωλείο ενός ερωτευμένου ζευγαριού από την Γαλλία
Αιώνια 06.11.25

Το φως του ήλιου σχηματίζει μια καρδιά μέσα στο μαυσωλείο ενός ερωτευμένου ζευγαριού από την Γαλλία

Ο Léonce Evrard έχασε την αγαπημένη του, Louise Flignot, το 1916 και, θέλοντας να τιμήσει την μνήμη της φιλοτέχνησε ένα μαυσωλείο στο οποίο αγκαλιάζονται νεκροί μέχρι και σήμερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα
«Πολιτικό μήνυμα» 06.11.25

ΟΗΕ: Το Συμβούλιο Ασφαλείας υπερψήφισε την άρση κυρώσεων κατά του προέδρου της Συρίας, Αλ Σάρα

Μετά τις αμερικανικές πιέσεις, και εν όψει της επίσκεψης Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο, ψηφίστηκε η άρση των κυρώσεων. Σύμφωνα με το Reuters, τα σχέδια των ΗΠΑ στη Συρία περιλαμβάνουν και στρατιωτική βάση.

Σύνταξη
Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]
Κόσμος 06.11.25

Ένας πύθωνας παραλίγο να πνίξει τον οδηγό επιστημονικής ομάδας στην Ινδονησία [βίντεο]

Ένας οδηγός - ανιχνευτής φιδιών προσπάθησε να αιχμαλωτίσει έναν πύθωνα, με την διαφορά πως ο πύθωνας κατάφερε να τον αιχμαλωτίσει πρώτος και να τον τραβήξει κάτω από το νερό.

Σύνταξη
Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 06.11.25

Ο Κουλιεράκης στο «στόχαστρο» της Λίβερπουλ και της Τότεναμ

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η Τότεναμ και η Λίβερπουλ έχουν στην λίστα τους τον 21χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πήρε μεταγραφή στη Βόλφσμπουργκ από τον ΠΑΟΚ τον καλοκαίρι του 2024.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο
Στυλ 06.11.25

Από την all time classic Aston Martin DB5 στην Lotus Esprit S1 του 1977: Όλα τα αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ σε ένα βιβλίο

Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφεύγει από τις δύσκολες καταστάσεις ήταν κάτι που πάντα ενθουσίαζε τους ορκισμένους φίλους του Τζέιμς Μποντ. Ωστόσο, αν κάτι μας εξίταρε όλους, πέρα από τον ίδιο τον 007, αυτό ήταν τα αυτοκίνητά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα
Κόσμος 06.11.25

Αυτά που ο Τραμπ θεωρεί ριζοσπαστικές πολιτικές του Μαμντάνι, στην Ευρώπη είναι δεδομένα

Οι επικριτές του εκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι είπαν ότι οι υποσχέσεις του για δωρεάν μεταφορές και καθολική παιδική φροντίδα δεν είναι ρεαλιστικές, για (κάποιους) Ευρωπαίους όμως είναι αυτονόητες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο