Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Κομβικό ματς με τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, δύσκολη δοκιμασία στη Σουηδία ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 06 Νοεμβρίου 2025

Κομβικό ματς με τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, δύσκολη δοκιμασία στη Σουηδία ο Παναθηναϊκός

Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Γιουνγκ Μπόις (6/11, 22:00) και ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Μάλμε (6/11, 19:45).

Σύνταξη
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» του Europa League, με τον Δικέφαλο να φιλοξενεί τη Γιουνγκ Μπόις (6/11, 22:00) και τους Πράσινους να φιλοξενούνται από τη Μάλμε (6/11, 19:45), για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στην 20η θέση της βαθμολογίας, την ώρα που αυτή του Ράφα Μπενίτεθ είναι στην 22η με 3, μετά από τρεις «στροφές».

Με τρεις απουσίες απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με τον Λουτσέσκου να μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του πλην του τιμωρημένου Τόμας Κεντζιόρα, του Μαντί Καμαρά που ακολούθησε μέρος της προπόνησης και του Κωνσταντίνου Θυμιάνη που έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι.

Από την άλλη, για τη Γιουνγκ Μπόις ο Εντιμίλσον Φερνάντες τέθηκε νοκ άουτ λόγω σοβαρού τραυματισμού στη γάμπα, όπως και ο αρχηγός της ομάδας, Λόρις Μπενίτο. Αναλυτικά η αποστολή της Γιουνγκ Μπόις: Κέλερ, Λίντνερ, Μαρζίνο, Άντριους, Χατζάμ, Ζούκρου, Βιρτζίνιους, Κόρδοβα, Σάντσες, Κόλεϊ, Πεχ, Φάσναχτ, Γιάνκο, Τσίμπα, Μπεντιά, Λάουπερ, Γκίγκοβιτς, Μάλες, Ραβελοσόν, Θερμόνσι, Σμιθ και Ριμπέιρο.

Με Μπακασέτα στη Σουηδία ο Παναθηναϊκός

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (5/11) για τη Σουηδία. Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε τον Τάσο Μπακασέτα στην αποστολή της ομάδας, ενώ εκτός πλάνων έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι, με τους τραυματίες Ντάβιντε Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες. Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Στον αντίποδα, η Μάλμε συνεχίζει χωρίς νίκη στη League Phase του Europa League, με μόλις έναν βαθμό. Στα αγωνιστικά, ο Τάχα Άλι είναι αμφίβολος με τη συμμετοχή του στο ματς να κρίνεται την τελευταία στιγμή, ενώ και ο Κόλιν Ρέσλερ πιθανότατα θα μείνει εκτός, λόγω ίωσης.

Σύνταξη
Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)
Champions League 06.11.25

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)

Με τρία γκολ του Όσιμεν (τα δύο με πέναλτι) η Γαλατά νίκησε με 3-0 στην Ολλανδία, έφτασε τους 9 βαθμούς κι ελπίζει σε απευθείας πρόκριση. Χωρίς βαθμό παρέμεινε ο Άγιαξ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)
Champions League 06.11.25

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)

Η Λεβερκούζεν πήρε σπουδαίο «διπλό» (0-1) στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα, με την ομάδα του Μουρίνιο να χάνει τα... άχαστα, με 22 τελικές και 2 δοκάρια και να μένει στο μηδέν μετά από 4 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)

Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η Καϊράτ Αλμάτι στο «Σαν Σίρο», όπου έβαλε δύσκολα στην Ιντερ. Είχε δοκάρι και ισοφάρισε, ενώ η Ιντερ λυτρώθηκε στο 47’, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα ματς

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ
Champions League 05.11.25

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ

LIVE: Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άγιαξ – Γαλατάσαραϊ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 6.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι
Champions League 05.11.25

LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι

LIVE: Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Καϊράτ Αλμάτι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα
Champions League 05.11.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κλαμπ Μπριζ – Μπαρτσελόνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα
Champions League 05.11.25

LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα

LIVE: Μαρσέιγ – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Αταλάντα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 05.11.25

LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 9.

Σύνταξη
Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ
Νέος Μακαρθισμός 06.11.25

Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ

Το νέο αφεντικό της Paramount και στενός φίλους του Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, είναι έτοιμος να βάλει σε «μαύρη λίστα» και να κόψει δουλειές από τους πολιτικοποιημένους σταρ αν δεν συμμορφωθούν, σύμφωνα με το Variety.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο
Δείτε το βίντεο 06.11.25

Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο

Το βίντεο-ντοκουμέντο για το μακελειό στα Βορίζια που δημοσιεύει το in, έφτασε ανώνυμα στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ και οδήγησε στο να μπουν στο κάδρο οι δύο άντρες

Σύνταξη
ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ
Πολιτική Γραμματεία 06.11.25

ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ

Βαθαίνει το χάσμα μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Ο παραγκωνισμός που αισθάνονται πολλοί βουλευτές από την «επιτελική» διακυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση για ΕΛΤΑ. Δεν εκτονώνει το βαρύ κλίμα η παραίτηση του CEO.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του
Αποδοχή ήττας; 06.11.25

Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του

Προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκλογή του, ξόδεψαν χρήματα, πίεσαν κόσμο να ψηφίσει άλλους. Τώρα ελπίζουν να βρουν τρόπο να συνεργαστούν με τον Μαμντάνι. Κανείς δεν φεύγει από το κέντρο του καπιταλισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος
OT FORUM 06.11.25

Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στην πρώτη ημέρα του 6ου ΟΤ FORUM κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής σκηνής του τόπου τοποθετούνται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας

Σύνταξη
Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία
Κόσμος 06.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία

Η ΜΚΟ αναφέρεται σε «ανατριχιαστικές μαρτυρίες για απάνθρωπη σεξουαλική βία, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές βασανιστηρίων και σκληρής μεταχείρισης από την τυνησιακή Εθνική Φρουρά». Επικρίσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Στις 12 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Σύνταξη
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Λογοτεχνία 06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ
Στεγαστικό 06.11.25

Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

H ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να επεκταθούν οι φοροαπαλλαγές για εισοδήματα από ενοίκια σε όλα τα διαμερίσματα που περνάνε στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Προτάσεις της ΕΕΚΕ για κοινωνικά ομόλογα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
