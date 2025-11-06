Κομβικό ματς με τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, δύσκολη δοκιμασία στη Σουηδία ο Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» του Europa League, με τον Δικέφαλο να φιλοξενεί τη Γιουνγκ Μπόις (6/11, 22:00) και τους Πράσινους να φιλοξενούνται από τη Μάλμε (6/11, 19:45), για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται στην 20η θέση της βαθμολογίας, την ώρα που αυτή του Ράφα Μπενίτεθ είναι στην 22η με 3, μετά από τρεις «στροφές».

Με τρεις απουσίες απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με τον Λουτσέσκου να μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του πλην του τιμωρημένου Τόμας Κεντζιόρα, του Μαντί Καμαρά που ακολούθησε μέρος της προπόνησης και του Κωνσταντίνου Θυμιάνη που έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης. Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι.

Από την άλλη, για τη Γιουνγκ Μπόις ο Εντιμίλσον Φερνάντες τέθηκε νοκ άουτ λόγω σοβαρού τραυματισμού στη γάμπα, όπως και ο αρχηγός της ομάδας, Λόρις Μπενίτο. Αναλυτικά η αποστολή της Γιουνγκ Μπόις: Κέλερ, Λίντνερ, Μαρζίνο, Άντριους, Χατζάμ, Ζούκρου, Βιρτζίνιους, Κόρδοβα, Σάντσες, Κόλεϊ, Πεχ, Φάσναχτ, Γιάνκο, Τσίμπα, Μπεντιά, Λάουπερ, Γκίγκοβιτς, Μάλες, Ραβελοσόν, Θερμόνσι, Σμιθ και Ριμπέιρο.

Με Μπακασέτα στη Σουηδία ο Παναθηναϊκός

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (5/11) για τη Σουηδία. Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε τον Τάσο Μπακασέτα στην αποστολή της ομάδας, ενώ εκτός πλάνων έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι, με τους τραυματίες Ντάβιντε Καλάμπρια και Ρενάτο Σάντσες. Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Στον αντίποδα, η Μάλμε συνεχίζει χωρίς νίκη στη League Phase του Europa League, με μόλις έναν βαθμό. Στα αγωνιστικά, ο Τάχα Άλι είναι αμφίβολος με τη συμμετοχή του στο ματς να κρίνεται την τελευταία στιγμή, ενώ και ο Κόλιν Ρέσλερ πιθανότατα θα μείνει εκτός, λόγω ίωσης.