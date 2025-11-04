UEFA: Ποιοι διαιτητές σφυρίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Στη «μάχη» του Europa League ρίχνονται Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ την Πέμπτη (6/11) απέναντι σε Μάλμε και Γιουνγκ Μπόις. Παράλληλα, η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Σάμροκ Ρόβερς για το Conference League την ίδια μέρα.

Δύο μέρες πριν τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν σε Σουηδία, Τούμπα και Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο Μάλμε – Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Σκωτσέζος Νίκολας Γουόλς. Ο 34χρονος, ο οποίος δεν έχει σφυρίξει ξανά παιχνίδι ελληνικής ομάδας, θα έχει μαζί του τους συμπατριώτες του Φράνσις Κόνορ, Ντάνιελ ΜακΦάρλαν, ενώ 4ος ορίστηκε ο Κρίστοφερ Γκράχαμ. Στο VAR θα έιναι οι Κέβιν Κλάνσι και Στίβεν ΜακΛιν.

Οι διαιτητές στα ματς ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Στο ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις θα σφυρίξει ο Σρτζαν Γιοβάνοβιτς, elite διαιτητής από τη Σερβία, ο οποίος έχει βρεθεί άλλες δύο φορές στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2019-2020 είχε οριστεί ξανά σε παιχνίδι του «δικεφάλου του βορρά», απέναντι στην ΑΕΛ στη Λάρισα, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-2, ενώ το 2021 ήταν στο παιχνίδι ΑΕΚ – Ολυμπιακός (1-5) στο ΟΑΚΑ. Μαζί του θα είναι οι Ούρος Στόικοβιτς και Μίλαν Μιχαΐλοβιτς ως βοηθοί, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Νόβακ Σίμοβιτς. Στο VAR θα βρίσκονται οι Μόμτσιλο Μάρκοβιτς και Οβίντιου Χάτσεγκαν.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς ορίστηκε ο Χοσέ Λουίς Μουνουέρα, ο οποίος στο παρελθόν έχει σφυρίξει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Λανς στο ΟΑΚΑ το 2024 (2-0) και τη Σαμσουνσπόρ φέτος (2-1). Μαζί του θα βρίσκονται οι Ντιέγκο Μπαρμπέρο Σεβίγια και Αντόνιο Μαρτίνες Μορένο, με τέταρτο τον Αλεχάντρο Κιντέρο Γκονζάλες. Στο VAR είναι ο Χουάν Μαρτίνεζ Μουνουέρα με βοηθό τον Χόρχε Φιγκερόα Βάσκεζ.