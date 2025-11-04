sports betsson
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
UEFA: Ποιοι διαιτητές σφυρίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 04 Νοεμβρίου 2025 | 12:49

UEFA: Ποιοι διαιτητές σφυρίζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές για τα παιχνίδια που θα δώσουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League.

Στη «μάχη» του Europa League ρίχνονται Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ την Πέμπτη (6/11) απέναντι σε Μάλμε και Γιουνγκ Μπόις. Παράλληλα, η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τη Σάμροκ Ρόβερς για το Conference League την ίδια μέρα.

Δύο μέρες πριν τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, η UEFA έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν σε Σουηδία, Τούμπα και Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο Μάλμε – Παναθηναϊκός ορίστηκε ο Σκωτσέζος Νίκολας Γουόλς. Ο 34χρονος, ο οποίος δεν έχει σφυρίξει ξανά παιχνίδι ελληνικής ομάδας, θα έχει μαζί του τους συμπατριώτες του Φράνσις Κόνορ, Ντάνιελ ΜακΦάρλαν, ενώ 4ος ορίστηκε ο Κρίστοφερ Γκράχαμ. Στο VAR θα έιναι οι Κέβιν Κλάνσι και Στίβεν ΜακΛιν.

Οι διαιτητές στα ματς ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Στο ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις θα σφυρίξει ο Σρτζαν Γιοβάνοβιτς, elite διαιτητής από τη Σερβία, ο οποίος έχει βρεθεί άλλες δύο φορές στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2019-2020 είχε οριστεί ξανά σε παιχνίδι του «δικεφάλου του βορρά», απέναντι στην ΑΕΛ στη Λάρισα, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 1-2, ενώ το 2021 ήταν στο παιχνίδι ΑΕΚ – Ολυμπιακός (1-5) στο ΟΑΚΑ. Μαζί του θα είναι οι Ούρος Στόικοβιτς και Μίλαν Μιχαΐλοβιτς ως βοηθοί, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Νόβακ Σίμοβιτς. Στο VAR θα βρίσκονται οι Μόμτσιλο Μάρκοβιτς και Οβίντιου Χάτσεγκαν.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς ορίστηκε ο Χοσέ Λουίς Μουνουέρα, ο οποίος στο παρελθόν έχει σφυρίξει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Λανς στο ΟΑΚΑ το 2024 (2-0) και τη Σαμσουνσπόρ φέτος (2-1). Μαζί του θα βρίσκονται οι Ντιέγκο Μπαρμπέρο Σεβίγια και Αντόνιο Μαρτίνες Μορένο, με τέταρτο τον Αλεχάντρο Κιντέρο Γκονζάλες. Στο VAR είναι ο Χουάν Μαρτίνεζ Μουνουέρα με βοηθό τον Χόρχε Φιγκερόα Βάσκεζ.

Πολιτική
Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Θα συνεχίσουμε τη μεταρρύθμιση

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Θα συνεχίσουμε τη μεταρρύθμιση

Πολιτική
ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vids)
Conference League 24.10.25

Σπουδαία νίκη για την ΑΕΚ Λάρνακας απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας (1-0) – Βαθμολογία και αποτελέσματα (vids)

Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στο Europa Conference League μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής – Τεράστια νίκη η ΑΕΚ Λάρνακας στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 1-0!

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
Conference League 23.10.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
Ο Ελίασον κάνει το 3-0 για την ΑΕΚ επί της Αμπερντίν – Δείτε και τα δύο πρώτα (vids)
Ποδόσφαιρο 23.10.25

Ο Ελίασον κάνει το 3-0 για την ΑΕΚ επί της Αμπερντίν – Δείτε και τα δύο πρώτα (vids)

Η ΑΕΚ ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 επί της Αμπερντόν στο πρώτο ημίχρονο, με σκόρερ τον Νίκλας Ελίασον στο 27' ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την πολύ καλή πάσα του Πινέδα. Δείτε και τα τρία γκολ.

Σύνταξη
LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα
Conference League 23.10.25

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα

LIVE: Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ραπίντ Βιέννης – Φιορεντίνα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 8.

Σύνταξη
LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια
Conference League 23.10.25

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια

LIVE: Ντρίτα – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντρίτα – Ομόνοια για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν
Ποδόσφαιρο 23.10.25

LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν

LIVE: ΑΕΚ – Αμπερντίν. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Αμπερντίν για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»

Σφοδρές αντιδράσεις στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Επίθεση στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Χαρίτση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βορίζια: Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της 56χρονης στα Χανιά
Στα Χανιά 04.11.25

«Να σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας» - Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Ο ιερέας που τέλεσε την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή στα Βορίζια, είπε ότι τέτοια γεγονότα «πληγώνουν οικογένειες και ντροπιάζουν την Κρήτη»

Δήμητρα ΤριανταφύλλουΔημήτρης Μιχαλάκης
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης
«Είναι υποχρέωσή μου» 04.11.25

«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης

Ο Ενρίκο Τόστι-Κρότσε αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα ένα μαρμάρινο θραύσμα που είχε στην κατοχή του η οικογένειά του από τη δεκαετία του ’30. Η προέλευσή του ταυτοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές

Σύνταξη
Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;

«Πού ήταν ο σχεδιασμός εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ από το 2019 και μετά; Και γιατί, την ίδια περίοδο, τα ΕΛΤΑ έδιναν απευθείας αναθέσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο
Νέα Αριστερά 04.11.25

Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει ως υπαίτιο του κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης - Τον καλεί να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό

Σύνταξη
Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια
«Τι θα γινόταν αν;» 04.11.25

Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια

Η ιστορία στη συνέχεια δικαίωσε περίτρανα την ταινία Brief Encounter (Σύντομη Συνάντηση) καθώς σινεφίλ και μη εξακολουθούν να ερωτεύονται το συναισθηματικό έργο του Ντέιβιντ Λιν, ογδόντα χρόνια μετά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δια ζώσης 04.11.25

Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Περιοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου συνάντησε δημάρχους της περιοχής, εν όψει και του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 04.11.25

Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

«Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για τις εξελίξεις στην υπόθεση των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

Η απόφαση για κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, «αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη

Επιβεβαιώνεται ότι «η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πέθανε ο Ντικ Τσέινι
Κόσμος 04.11.25

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και αρχιτέκτονας του «Πολέμου στην Τρομοκρατία», Τσέινι, είχε βοηθήσει να οδηγηθεί η χώρα του στον πόλεμο στο Ιράκ έχοντας όμως εσφαλμένα στοιχεία.

Σύνταξη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
