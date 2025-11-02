Νίκολιτς: «Η ΑΕΚ άξιζε τη νίκη»

Ο Ορμπελίν Πινέδα λύτρωσε την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις του ματς με τον Παναιτωλικό (1-0) και στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στον τρόπο που ήρθε η νίκη και στην ενότητα της ομάδας.

Όσα είπε ο Νίκολιτς:

«Tι θέλετε να σχολιάσω; Πόσα σουτ έκανε ο αντίπαλος; Κανένα. Το ματς σταματούσε συνέχεια, κάθε δύο λεπτά, οι αντίπαλοι ήταν μόνιμα κάτω. Δείξαμε πως θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέχρι τέλος. Πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στην Ευρώπη. Θα προσπαθούμε κάθε ματς στο πρωτάθλημα.

Είμαι ικανοποιημένος, τα παιδιά ακολούθησαν το πλάνο. Αξίζαμε τη νίκη και είναι δείγμα πόσο ενωμένοι είμαστε, Ακολουθεί το ματς με την Σαμροκ Ρόβερς, μετα ματς στο Ηράκλειο, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι αυτόν τον χρόνο».