Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη «κλείσει» κι ανακοινώσει εδώ και λίγες ημέρες την απόκτηση δύο ελλήνων παικτών που «λάμπουν» στην εφετινή Super League, τον Ανδρέα Τεττέη και τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς και πλέον δείχνει έτοιμος να «καπαρώσει» άλλο ένα μεγάλο ελληνικό ταλέντο: τον Σωτήρη Κοντούρη του Παναιτωλικού (φωτογραφία, επάνω, από την Eurokinissi).

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση του 20χρονου κεντρικού μέσου

Οπως έχει μεταδώσει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) από το τέλος της περασμένης εβδομάδας, ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση του 20χρονου κεντρικού μέσου της αγρινιώτικης ομάδας, ο οποίος βρίσκεται στο «στόχαστρο» όλων των «μεγάλων» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Και πλέον «τρέχει» την όλη διαδικασία προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του νεαρού χαφ μέσα στη νέα διακοπή των εθνικών ομάδων.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εκφράσει προς τον Παναιτωλικό την πρόθεσή του να προσφέρει ποσό που θα «αγγίξει» το 1 εκατ. ευρώ για τον Κοντούρη, ενώ είναι ανοικτός και στο ενδεχόμενο ν’ αφήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης προς τους «κυανοκίτρινους».

Θ’ ανεβάσουν… στροφές

Το όλο θέμα προχωράει πλέον σε μία πολύ σταθερή βάση και μετά την ολοκλήρωση και του αγώνα της Κυριακής (9/11) με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, οι «πράσινοι» θ’ ανεβάσουν… στροφές, για να κάνουν δικό τους και τον 20χρονο μέσο της αγρινιώτικης ομάδας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το πλάνο ελληνοποίησης του ρόστερ.

