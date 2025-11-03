Παναθηναϊκός: Προπονήθηκε ο Πελίστρι, ανεβάζει «στροφές» ο Μπακασέτας

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία για την αναμέτρηση της Πέμπτης (6/11) απέναντι στη Μάλμε για το Europa League. Ο Φακούντο Πελίστρι είναι διαθέσιμος για τον Ράφα Μπενίτεθ, καθώς μπήκε στο πρόγραμμα, ενώ μέρος του ακολούθησε και ο Τάσος Μπακασέτας.

Οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Μπόκος έκαναν για άλλη μία φορά ατομικό, ενώ ο Ρενάτο Σάντσες έκανε θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του εκτός έδρας αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Μάλμε στο πλαίσιο της League Phase του Europa League.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις ανάπτυξης και τελειώματα ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Στο πρόγραμμα μπήκε ο Φακούντο Πελίστρι, ενώ το πρώτο μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τάσος Μπακασέτας. Σε ατομικό πρόγραμμα συνεχίζουν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Μπόκος, ενώ θεραπεία έκανε ο Σάντσες».

Μπενίτεθ: «Βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας – Με τον καιρό τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα»

Ο Βόλος επικράτησε με 1-0 του Παναθηναϊκού για την 9η αγωνιστική της Super League, χάρη στο πολύ όμορφο γκολ του Λάζαρου Λάμπρου στο 23ο λεπτό της συνάντησης. Ο Ράφα Μπενίτεθ μιλώντας για το παιχνίδι στάθηκε στην ανωτερότητα της ομάδας του και στις πολλές ευκαιρίες που έχασε, ενώ τόνισε πως οι πράσινοι βρίσκονται στην αρχή μιας διαδικασίας.

Για το τι έφταιξε και ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε: «Είχαμε κατοχή, πιέζαμε, φτιάξαμε πολλές ευκαιρίες. Μόνο μια φάση έκανε ουσιαστικά ο Βόλος και δεν ήταν καν μεγάλη. Είναι κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και πρέπει να μάθουμε από αυτό για να συνεχίσουμε στο μέλλον».

Για την αδυναμία της ομάδας στο αμυντικό τρανζίσιον: «Σήμερα ο αντίπαλος έβγαλε 1-2 παραπάνω αντεπιθέσεις, αν και είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις 100% σε όλες τις φάσεις. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας, ελπίζουμε ότι με τον καιρό τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα. Σήμερα αξίζαμε να κερδίσουμε, δεν τα καταφέραμε και τώρα κοιτάμε μπροστά».