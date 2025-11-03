sports betsson
Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το σημείο «μηδέν» του μακελειού στα Βορίζια - Το in στο σπίτι που εξερράγη η βόμβα
Παναθηναϊκός: Ο Κορόνα και άλλοι δύο για τη θέση του τεχνικού διευθυντή
Ποδόσφαιρο 03 Νοεμβρίου 2025 | 14:54

Ο Ισπανός Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, που εργάζεται στη Βαλένθια είναι ο βασικός υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Από την Ισπανία προέρχεται ένας βασικός υποψήφιος για να αντικαταστήσει τον Γιάννη Παπαδημητρίου. Πρόκειται για τον Μιγκέλ Άνχελ Γκαρθία Πέρεθ Ρολντάν ή απλώς Κορόνα, όπως καθιερώθηκε η σύντμηση της πλήρης ονομασίας του.

Ο 44χρονος Ισπανός εργάζεται στη Βαλένθια ως διευθυντής ποδοσφαίρου και εδώ και μέρες, έχει επαφές με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού για να συνεργαστούν. Η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού προέχει να λύσει την επαγγελματική σχέση του με τις «νυχτερίδες» πριν μετακομίσει στην Ισπανία.

Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι του Τριφυλλιού συνομιλούν με άλλους δύο υποψήφιους για τον ρόλο, προκειμένου να μην βρεθούν προ εκπλήξεως. Ωστόσο, οι υποθέσεις δεν είναι εξίσου προχωρημένες, όσο με τον Κορόνα.

Ο παλαίμαχος αμυντικός δελεάζεται με την ιδέα να δουλέψει στον Παναθηναϊκό, επειδή θα έχει πιο αναβαθμισμένο ρόλο συγκριτικά με τη Βαλένθια. Ουσιαστικά, στο «Γεώργιος Καλαφάτης» θα είναι το αφεντικό του ποδοσφαιρικού τμήματος, ανώτερος στο οργανόγραμμα από τα υπόλοιπα στελέχη.

Οπότε, το Τριφύλλι θα αποτελέσει τη μεγάλη ευκαιρία του Κορόνα για να εφαρμόσει τις ιδέες του και να υλοποιήσει ένα ποδοσφαιρικό πρότζεκτ, που θα εκπονήσει από κοινού με τους Γιάννη Αλαφούζο, Στέφανο Κοτσόλη και Ράφα Μπενίτεθ, υπό την επιστασία του Φράνκο Μπαλντίνι.

Η καριέρα του Κορόνα στον παραγοντισμό άρχισε τον Ιούλιο του 2017, όταν προσλήφθηκε ως αθλητικός διευθυντής στη Βαλένθια. Διατήρησε το πόστο μέχρι τον Αύγουστο του 2019 και πιστώθηκε τη σταθεροποίηση της ομάδας στην Primera Division. Καθώς και τις έξυπνες μεταγραφές των Εστουπινιάν, Ρούμπεν Αλκαράθ, Γιαν Ετέκι και Λιούις Ρόχα.

Τον Ιανουάριο του 2020 η Βαλένθια εμπιστεύτηκε τον Κορόνα ως επικεφαλής του σκάουτινγκ της. Οι άνθρωποι των «νυχτερίδων» εντυπωσιάστηκαν από τις μεταγραφικές κινήσεις τους και τον εμπιστεύτηκαν.

Σύντομα αναβαθμίστηκε ως σύμβουλος μεταγραφών του τότε προέδρου, Ινδονήσιου, Ανίλ Κουμάρ Μούρτι. Συνέχισε στο οργανόγραμμα μετά την αποχώρηση του Μούρτι και το καλοκαίρι του 2022, προήχθη ως τεχνικός διευθυντής της Βαλένθια. Θέση που κατέχει μέχρι σήμερα και συζητά την αποδέσμευση του.

inTown
Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας – Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα
Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη 03.11.25

Φιντάν: Να σταματήσει το Ισραήλ τις παραβιάσεις της εκεχειρίας - Τι είπε για «ειρηνευτική δύναμη» στη Γάζα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών μίλησε μετά την υπουργική συνάντηση για τη Γάζα που φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη - Ποιοι συμμετείχαν - Άλλες 45 σορούς παρέδωσε το Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
