Ο Παναθηναϊκός αποχώρησε από το Πανθεσσαλικό Στάδιο με κατεβασμένο κεφάλι, γνωρίζοντας την ήττα από τον Βόλο με 1-0, στο πρώτο ματς που ο Ράφα Μπενίτεθ είδε την ομάδα του να χάνει από τότε που την ανέλαβε.

Ο Ισπανός προπονητής είχε το θάρρος να ζητήσει συγγνώμη μετά τον αγώνα, παρότι είναι ο τελευταίος που ευθύνεται για την τραγική εικόνα του «τριφυλλιού», σε έναν ακόμη αγώνα.

Τι να προλάβει να κάνει ο πολύπειρος τεχνικός; Να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, να βάλει μόνος του τη μπάλα στα δίχτυα, ή να διδάξει την τέχνη του σκοραρίσματος σε παίκτες που δεν την κατέχουν!

Μέσα στις λίγες ημέρες σ την τεχνική ηγεσία της ομάδας είναι σίγουρο ότι έχει αντιληφθεί τις αδυναμίες, αλλά δεν είναι ούτε μάγος, ούτε ταχυδακτυλουργός. Αλλωστε είναι πλέον εμφανές ότι το πρόβλημα δεν είναι ψυχολογικό στον Παναθηναϊκό, αλλά απουσία ικανότητας και ποδοσφαιρικής κλάσης.

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία ότι οι «πράσινοι» έχασαν πολλές ευκαιρίες στον αγώνα του Βόλου, καθώς η έλλειψη επιθετικής αποτελεσματικότητας δεν προκύπτει πάντα από τον παράγοντα τύχη, αλλά και από την ικανότητα των ποδοσφαιριστών να βάλουν τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ικανούς και παραγωγικούς επιθετικούς και αυτό αποτυπώνεται κάθε φορά, σε κάθε αγώνα. Όταν ο πιο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής είναι ο Φίλιπ Τζούρισιτς και όχι κάποιος από τους επιθετικούς της ομάδας, το πρόβλημα είναι εμφανές.

Ο Τουμπά έχασε ένα γκολ που δεν χάνεται, αλλά τι μπορεί να ζητήσεις από έναν κεντρικό αμυντικό, όταν οι συμπαίκτες του, που έχουν αναλάβει το ρόλο του σκοραρίσματος δεν μπορούν να το κάνουν.

Πέρα, όμως, από τις όποιες χαμένες ευκαιρίες, είναι δύο τα στοιχεία που αποτυπώνουν την απογοητευτική εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο Βόλο. Καταρχάς οι γηπεδούχοι πέτυχαν το γκολ στο 23ο λεπτό, κάτι που σημαίνει ότι οι «πράσινοι» είχαν 67 ολόκληρα λεπτά να ισοφαρίσουν αλλά δεν το κατάφεραν.

Επίσης η τελευταία καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό σημειώθηκε στο 62ο λεπτό και από τότε, για σχεδόν μισή ώρα παιχνιδιού, η απόλυτη επιθετική σιγή. Όταν συμβαίνουν λοιπό αυτά, δεν μπορείς να περιμένεις κάτι περισσότερο από την ήττα.

Χαρακτηριστικό της εικόνας του Παναθηναϊκού είναι και το γκολ του Βόλου, που αναδεικνύει ότι πέρα από το έλλειμα στο σκοράρισμα, υπάρχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα στο σύλλογο.

Ο Λάμπρου παίρνει τη μπάλα έξω από την περιοχή της ομάδας του και αφού περνά 2-3 αντιπάλους, τη δίνει και συνεχίζει ανενόχλητος την πορεία του προς την εστία του Ντραγκόφσκι. Και τη στιγμή που βγαίνει η σέντρα, έχει φτάσει στην μικρή περιοχή – και πάλι ανενόχλητος – σηκώνεται για την κεφαλιά και σκοράρει. Ουδείς τον ακολούθησε, ουδείς τον μάρκαρε, ούτε καν τον ενόχλησαν…

Είναι ξεκάθαρα λοιπόν, ότι αρκετοί παίκτες, για να μην πούμε οι περισσότεροι, δεν αξίζουν να φορούν την φανέλα του ιστορικού συλλόγου. Οσοι προπονητές και να πέρασαν, η εικόνα τους είναι η ίδια, αφήνοντας το «τριφύλλι» μακριά από τίτλους και απογοητεύοντας τους οπαδούς που είναι συνεχώς στο πλευρό της ομάδας.

Η ευθύνη βαρύνει ξεκάθαρα και όσους τους έφεραν στον Παναθηναϊκό και τους έδωσαν την πράσινη φανέλα. Μονόδρομος πλέον είναι η ενίσχυση της ομάδας τον Ιανουάριο με αρκετούς και ικανούς ποδοσφαιριστές.

Αν και μέχρι τότε, είναι πολύ πιθανό να έχουν χαθεί όλοι οι σημαντικοί στόχοι για μία ακόμη χρονιά…