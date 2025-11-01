Super League: Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού
Έτσι έχει η κατάταξη στη Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (1/11) για την 9η αγωνιστική – Στην κορυφή ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί του Άρη, στο -10 ο Παναθηναϊκός που ηττήθηκε στον Βόλο.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 του Άρη στο Φάληρο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους Ντανιέλ Ποντένσε και Μέχντι Ταρέμι να σκοράρουν για τους νικητές και τον Λορέν Μορόν να μειώνει με πέναλτι για τους φιλοξενούμενους.
Μετά από αυτή τη νίκη οι Πειραιώτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας με 22 πόντους, προσπερνώντας τον ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του Βορρά», ωστόσο, να έχει ένα ματς λιγότερο, καθώς θα αγωνιστεί αύριο, Κυριακή (2/11, 19:30) εκτός έδρας με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό.
Νωρίτερα σήμερα ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 1-0 από τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό και πλέον βρίσκεται στην 8η θέση με 12 βαθμούς, με τους Θεσσαλούς να ανεβαίνουν στην 4η θέση έχοντας 15 πόντους.
Η Κηφισιά επικράτησε με 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι, ενώ η 9η αγωνιστική συνεχίζεται αύριο με τη διεξαγωγή τριών αναμετρήσεων και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (3/11) με το Αστέρας – ΟΦΗ.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League:
Σάββατο 1 Νοεμβρίου
Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0
Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Ολυμπιακός – Αρης 2-1
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός (5.30μμ)
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
ΑΕΚ – Παναιτωλικός (9μμ)
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ (5μμ)
Η βαθμολογία της Super League
Η επόμενη (10η) αγωνιστική:
Σάββατο 8 Νοεμβρίου
17:00 Πανιώνιος – ΑΕΛ Novibet
Κυριακή 9 Νοεμβρίου
15:00 Άρης – Αστέρας Τρίπολης
15:00 Κηφισιά – Ολυμπιακός
17:00 Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός
17:30 ΟΦΗ – ΑΕΚ
19:00 Ατρόμητος – Βόλος
21:00 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
