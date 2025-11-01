Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2: Λυτρώθηκαν στο β’ οι φιλοξενούμενοι, φωνάζουν για πέναλτι οι Περιστεριώτες (vid)

Λυτρώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά που πήρε σπουδαίο διπλό στην έδρα του Ατρομήτου με 2-1. Οι Περιστεριώτες έμειναν χωρίς νίκη για τέταρτο εντός έδρας παιχνίδι τους, ενώ έχουν δίκιο που φωνάζουν για πέναλτι στο 9’ σε ανατροπή του Μπάκου από τον Βιγιαφάνιες.

Η Κηφισιά είχε σαρωτική επικράτηση στο πρώτο ημίχρονο, με αρκετές τελικές προσπάθειες (18 έναντι 4), όμως χωρίς να βρει στόχο. Τελικά, λυτρώθηκε στο 52’ με γκολ του Παντελίδη, που είναι το πέμπτο του στο πρωτάθλημα, ενώ στο 57’ ο Αντόνισε έκανε το 2-0. Ο Ατρόμητος μείωσε στο 80’ με τον Τσαντίλα.

Εχασε πολλές ευκαιρίες

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μονόλογος της Κηφισιάς που σε ένα τρίλεπτο (6’, 7’, 8’) είχε τρεις τελικές προσπάθειες, κατά σειρά με τους Πόμπο, Λαρουσί και Αντόνισε. Μεγάλη ήταν η ευκαιρία του Λαρουσί στο 7’, ένα πλασέ που κατέληξε κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι επέμειναν, ακολούθησαν κι άλλες τελικές προσπάθειες, όπως σουτ του Παντελίδη που απομακρύνθηκε από τους αμυνόμενους (17’), κεφαλιά του Πόμπο (21’) που έφυγε άουτ αλλά και σουτ του Αντόνισε που έφυγε κόρνερ. Στο 29’ απείλησε και ο Τεττέη, ενώ στο 34’ έφυγε άουτ ένα σουτ του Πόμπο από μακρινή απόσταση. Μεγάλη απόκρουση του Χουτεσιώτη στο 45+2’ σε σουτ του Σόουζα.

Ο Ατρόμητος φώναξε δικαιολογημένα στο 9’ για πέναλτι στον Μπάκου, όμως ο Ευαγγέλου κλήθηκε στο VAR και κακώς επέμεινε στο φάουλ, μετά από εξέταση της φάσης. Οι Περιστεριώτες, στο πρώτο ημίχρονο ήταν κλεισμένοι στην άμυνα, και με αντεπιθέσεις χωρίς ουσία, στο τελευταίο 15λεπτο ανοίχθηκαν λίγο παραπάνω, όμως χωρίς να δημιουργήσουν κάποια αξιόλογη ευκαιρία.

Βρήκε τον στόχο η Κηφισιά

Μπορεί το δεύτερο ημίχρονο να ξεκίνησε με τον Ατρόμητο να έχει την κατοχή της μπάλας, όμως η Κηφισιά σκόραρε στο 52’ με πλασέ του Παντελίδη, μετά από απόκρουση του Χουτεσιώτη σε σουτ του Τεττέη.

Το 2-0 στο 57’ με τον Αντόνισε, ο οποίος έκανε προσποίηση και με καταπληκτικό τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ο Λέτο ήθελε να τον αλλάξει, όμως τελικά έβγαλε τον Βιγιαφάνιες (60’) και έβαλε τον Αμανί. Ο Αντόνισε βγήκε στο 66’.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να αντιδράσει και στο 64’ ακυρώθηκε γκολ του Τσαντίλα ως οφσάιντ. Υπενθυμίζουμε ότι στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ, στον ίδιο παίκτη είχαν ακυρωθεί (σωστά) τρία γκολ επειδή ήταν οφσάιντ!

Τελικά, στο 80’ μέτρησε γκολ του Τσαντίλα και ο Ατρόμητος μείωσε 2-1. Η πλάκα είναι ότι αυτό το γκολ ακυρώθηκε από τον βοηθό και μέτρησε με παρέμβαση του VAR!

Μέχρι το τέλος του ματς η Κηφισιά δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα, με εξαίρεση μια κεφαλιά του Φαν Βέερτ που έφυγε άουτ στο 90+7’.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η εκτελεστική ικανότητα του Παντελίδη, ο οποίος βρήκε στόχο στο 52’. Αυτός έλυσε τον… γόρδιο δεσμό των πολλών προηγούμενων τελικών προσπαθειών που έμειναν απλή στατιστική.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο τίτλος θα πήγαινε στον Τσαντίλα που μπήκε αλλαγή στο 46’ και σκόραρε, όμως ο Ατρόμητος δεν έφτασε στην ανατροπή.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Σε κακή μέρα ο Οζέγκοβιτς, δεν είχε σωστές τοποθετήσεις, δεν μπήκε στο κλίμα του αγώνα και δεν προσπάθησε. Εγινε αλλαγή στο 46’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής Ευαγγέλου (Αθηνών) επέμεινε λανθασμένα στην αρχική απόφασή του για φάουλ στο 9’ αν και κλήθηκε στο VAR για πέναλτι, ενώ όλα ήταν έτοιμα να εκτελεστεί το φάουλ! Στο 45’ είπε να συνεχιστεί το παιχνίδι, όταν ο Ατρόμητος φώναξε για ένα ακόμη πέναλτι σε χέρι του Εμπο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Είχε πολύ δουλειά το VAR. Ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) εξέτασε καθυστερημένα στο 9’ αν η ανατροπή του Μπάκου από τον Βιγιαφάνιες είναι για πέναλτι, υπάρχει παράβαση και σωστά κάλεσε τον Ευαγγέλου σε ανασκόπηση της φάσης αλλά ο ρέφερι επέμεινε ότι η παράβαση είναι εκτός γραμμής (φάουλ). Όμως, ο Μπάκου πατάει την γραμμή, άρα υπάρχει πέναλτι. Ολο αυτό είχε σαν συνέπεια καθυστέρηση 5’. Στο 64’ ακυρώθηκε γκολ του Τσαντίλα ως οφσάιντ και στο 69΄εξετάστηκε πέναλτι σε πιθανό χέρι παίκτη της Κηφισιάς, όμως δεν υπήρχε παράβαση. Το γκολ του Τσαντίλα στο 80’ μέτρησε με παρέμβαση VAR.

ΣΚΟΡΕΡ: 80’ Τσαντίλας – 52’ Παντελίδης, 57’ Αντόνισε

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Μουντές, Μίχορλ (84’ Τσιγγάρας), Μουτουσαμί, Καραμάνης (71’ Φαν Βέερτ), Οζέγκοβιτς (46’ Τσαντίλας), Μπακού, Γιουμπιτάνα (71’ Αϊτόρ Γκαρθία).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο, Σιμόν, Ποκόρνι (82’ Μποτία), Λαρουσί (82’ Μαϊντάνα), Έμπο, Σόουζα, Βιγιαφάνιες (60’ Αμάνι), Αντόνισε (66’ Πέτκοφ), Τεττέη, Παντελίδης (81’ Τζίμας).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

9/11 Κηφισιά-Ολυμπιακός (15:00)

9/11 Ατρόμητος-Βόλος (19:00)