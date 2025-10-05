Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 1-0: Ο Τσέριν χάρισε το «τρίποντο» στο «τριφύλλι» (vid)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο και έκανε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη Super League. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε στο 48ο λεπτό ο Τσέριν με κεφαλιά, έπειτα από το κόρνερ του Τάσου Μπακασέτα.

Συγκινητική στιγμή στην Λεωφόρο όταν οι «πράσινοι αφιέρωσαν» το τέρμα που σημείωσαν στον αδικοχαμένο, πρώην παίκτη τους, Τζορτζ Μπάλντοκ.

Οι «πράσινοι» έιναι 7ος με 8 βαθμούς και ο Ατρόμητος, υποχώρησε στη 10η θέση, έχοντας μόλις πέντε βαθμούς σε έξι ματς. Ο Παναθηναϊκός έχει και ματς λιγότερο, καθώς δεν είχε πάιξει με αντίπαλο τον ΟΦΗ.





Ο Παναθηναϊκός έχασε την πρώτη φάση του παιχνιδιού στο 9ο λεπτό με τον Μπακασέτα να σουτάρει, έπειτα από πάσα του Τσιριβέγια, με τον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει. Στο 12ο λεπτό οι πράσινοι ζήτησαν πέναλτι πάνω στον Κυριακόπουλο, αλλά ο διαιτητής έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, μετά από συμβολή του VAR.

Στο 20 λεπτό ο Μπακασέτας απείλησε ξανά, όμως και πάλι ο Χουτεσιώτης του είπε «όχι». Στο 28’ ο Σβιντέρσκι απείλησε και πάλι με το κεφάλι, η μπάλα όμως έφυγε άουτ. Στο 38’ ο Ρενάτο Σάντσες βγήκε αναγκαστικά από το παιχνίδι αφού ζήτησε αλλαγή λόγω ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν τις τελευταίες μέρες. Στο 45ο λεπτό ο Κυριακόπουλος βγήκε απέναντι από τον Χουτεσιώτη, ο Έλληνας κίπερ κράτησε και πάλι το μηδέν. Οι πράσινοι βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα στο 48’, όταν ο Μπακασέτας εκτέλεσε το κόρνερ, ο Τσέριν πήδηξε μόνος του και με κεφαλιά ο Τσέριν έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο ρυθμός έπεσε στη συνέχεια, με την επόμενη φάση να έρχεται στο 69ο λεπτό με τον Σβιντέρσκι να βγαίνει τετ α τετ απέναντι στον Χουτεσιώτη και να πλασάρει ψηλά άουτ. Στο 90ο λεπτό ο Γερεμέγεφ έκανε το 2-0, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά, για επιθετικό φάουλ του Ίνγκασον. ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η αδυναμία του Ατρομήτου να απειλήσει την εστία του Λαφόν, με τους Περιστεριώτες να μην δημιουργούν τις συνθήκες για να πάρουν κάτι από το παιχνίδι. ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αναγκαστική αλλαγή του Ρενάτο, με τον Τσέριν να μπαίνει στη θέση του και να κρίνει την αναμέτρηση με το δικό του γκολ. Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τσαντίλας ήταν ο χειρότερος του γηπέδου, με τον Λεωνίδα Βόκολο να τον αντικαθιστά στο 63ο λεπτό με τον Οζέγκοβιτς. Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Πολυχρόνης ήταν ο ρέφερι της αναμέτρησης και είχε να διαχειριστεί ένα ματς με αρκετά μαρκαρίσματα και ένταση. Σε γενικές γραμμές ήταν καλός. VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR χρειάστηκε να επέμβει μόλις στο 12ο λεπτό , όταν τσέκαρε τη φάση του Κυριακόπουλου και έκρινε πως δεν υπάρχει παράβαση. Στο 90ο λεπτό το VAR ακύρωσε το γκολ του Γερεμέγεφ για επιθετικό φάουλ του Ίνγκασον. ΣΚΟΡΕΡ: Τσέριν 48’ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (87’ Σιώπης), Ρενάτο Σάντσες (38’ λ.τρ. Τσέριν), Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς (87’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (80’ Γερεμέγεφ). ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (53’ Παπαδόπουλος), Μουτουσαμί, Καραμάνης (63’ Τσιγγάρας), Μίχορλ (75’ Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Τζοβάρας (75’ Αϊτόρ Γκαρθία), Τσαντίλας (63’ Οζέγκοβιτς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Άρη στις 19/10 και ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Λεβαδειακό στις 18/10.