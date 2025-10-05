Στο 48′ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανοίξει το σκορ κόντρα στον Ατρόμητο, στην αναμέτρηση της Λεωφόρο για την 6η αγωνιστική της Super League, και παίκτες των «πράσινων» προχώρησαν σε μια κίνηση με την οποία τίμησαν τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Συγκεκριμένα το τέρμα προήλθε από εκτέλεση κόρνερ του Τάσου Μπακασέτα και κεφαλιά του Τσέριν με την οποία νίκησε τον Χουτεσιώτη για το 1-0.

Αμέσως μετά ακολούθησε μία σπουδαία στιγμή, με τους παίκτες του Χρήστου Κόντη να αφιερώνουν όλοι μαζί το γκολ στον Τζορτζ Μπάλντοκ, σηκώνοντας τη φανέλα του και άπαντες συγκινήθηκαν στη Λεωφόρο.

Θυμίζουμε πως ο Έλληνας ομογενής «έφυγε» από τη ζωή πριν από περίπου έναν χρόνο, συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου 2024 σκορπώντας σε θλίψη τόσο το ελληνικό όσο και το βρετανικό ποδόσφαιρο.

Να αναφέρουμε επίσης ότι προς τιμήν του στη Λεωφόρο αναρτήθηκε και σχετικό πανό.

Δείτε το σχετικό βίντεο και φωτογραφία με το πανό