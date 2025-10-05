Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (pic)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στην άδεια λόγω τιμωρίας Λεωφόρο τον Ατρόμητο (5/10, 21.30) με τον Χρήστο Κόντη να κάνει γνωστή την ενδεκάδα των πράσινων περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει την αναμέτρηση με τον Λαφόν στο τέρμα, τους Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Τουμπά και Ίγκασον στην άμυνα , στο κέντρο θα βρίσκονται οι Σάντσες, Μπακασέτας και Τσιριβέγια, ενώ Τετέ και Τζούρισιτς θα βρίσκονται στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Παράλληλα, στον πάγκο των «πράσινων» θα είναι οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μπόκος, Γερεμέγεφ και Πάντοβιτς.

