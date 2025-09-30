Μία κύρια αιτία για την απόλυση του Ρουί Βιτόρια, ήταν οι σχέσεις του με την πλειονότητα των ποδοσφαιριστών. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού αδυνατούσε να τους εμπνεύσει, να τους μεταδώσει την ένταση και το πάθος που έπρεπε να έχουν στους αγώνες. Ακόμα και εκείνοι, οι οποίοι ανήκαν θεωρητικά στις δικές του επιλογές.

Οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν νωθροί στα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος, έμοιαζαν από αδιάφοροι έως εφησυχασμένοι για την έκβαση του ματς. Με τον Γιάννη Αλαφούζο και τη διοίκηση να εκτιμούν πως ο Πορτογάλος αδυνατεί να αλλάξει την κατάσταση και κατά συνέπεια, ήταν προτιμότερο να επέμβουν άμεσα και να τον αποπέμψουν.

Μία απόφαση για την οποία μάλλον θα αισθάνονται δικαιωμένοι, αν αναλογιστούμε την αντιστροφή του κλίματος που έφερε αμέσως στο «Γεώργιος Καλαφάτης» ο Χρήστος Κόντης. Παρότι οι παίκτες αντιλαμβάνονται πως ο Χρήστος Κόντης ενδέχεται να δουλέψει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εντούτοις τον σέβονται και παίζουν για αυτόν. Ο υπηρεσιακός τεχνικός του Παναθηναϊκού τους προσέγγισε εξαρχής με ειλικρίνεια και ευθύτητα. Ο Κόντης περιέγραψε τη δεινή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για όλους και πως τα πράγματα ήταν πολύ οριακά… Κάτι που κατανόησαν άπαντες στο «πράσινο» στρατόπεδο και έβγαλαν αντίδραση στις νίκες με τη Γιουνγκ Μπόις και τον Παναιτωλικό.

Επιπλέον, ο Κόντης εξήγησε τη διαχείριση που έχει στο μυαλό του για το ρόστερ και τον ρόλο που επιφυλάσσει για τον καθένα στο ροτέισον. Ούτως ώστε κανείς να μην αισθάνεται παραγκωνισμένος και να γνωρίζει πως θα πάρει την ευκαιρία του. Στο μέτρο του εφικτού, αφού το ποδόσφαιρο είναι ρευστό. Για παράδειγμα, στο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων, ο Κόντης δεν χειρίστηκε τις αλλαγές όπως θα ήθελε εξαιτίας των μυϊκών μικροτραυματισμών.

Οι δηλώσεις παικτών για τον Κόντη

Δεν είναι τυχαίο πως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιούνγκ Μπόις, ο Τάσος Μπακασέτας και ο Μανώλης Σιώπης στήριξαν δημοσίως με εγκώμια τον Κόντη. Αντίστοιχη στάση δεν υπήρξε για τον Ρουί Βιτόρια από αθλητή του Τριφυλλιού, σε μία σαφή ένδειξη ότι ο δεσμός προπονητή και γκρουπ είχε διαρραγεί.

Στο Αγρίνιο ο Γιώργος Κυριακόπουλος προέβη σε σύγκριση με το έργο του προκατόχου στον πάγκο, του Ρουί Βιτόρια. «Εγώ προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος με τον Κόντη, η ομάδα πριν από κάθε παιχνίδι ξεκινάει με ένα πλάνο, κάνουμε καλή ανάλυση, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες αρχές στο παιχνίδι μας. Θεωρώ ότι στην αρχή της χρονιάς δεν υπήρχαν πάρα πολύ καλές αρχές στο παιχνίδι μας» εξήγησε ο διεθνής αριστερός μπακ.

Ο Τετέ που έχει αναγεννηθεί υπό τον Κόντη, εστίασε στην προσέγγιση και στο ότι νιώθει ξανά σημαντικός για τον Παναθηναϊκό: «Ο προπονητής μας έχει δώσει αυτοπεποίθηση και αυτό είναι, επίσης, πολύ σημαντικό. Ο Χρήστος Κόντης συζήτησε μαζί μου και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ. Ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό για μένα και με έχει κάνει χαρούμενος ο τρόπος που με έχει αντιμετωπίσει». Ο Σβέριρ Ίνγκασον επισήμανε το άνοιγμα του ροτέισον και την αξιοποίηση παικτών που είχαν τεθεί στο περιθώριο, όπως ο ίδιος, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και ο Ανάς Ζαρουρί.