«Ο Παναθηναϊκός έδωσε διορία σε Ρεμπρόφ, όλα ανοιχτά για το μέλλον του»

Εξελίξεις στην υπόθεση του Σεργκέι Ρεμπρόφ στον Παναθηναϊκό, αφού δημοσίευμα στην Ουκρανία έθεσε νέα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, το Sport.ua αποκαλύπτει πως οι Πράσινοι έχουν δώσει διορία μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα στον προπονητή της Ουκρανίας, προκειμένου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου να λύσει το συμβόλαιό του.

Τι αναφέρουν στην Ουκρανία για Παναθηναϊκό και Ρεμπρόφ

«Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport.ua, η διοίκηση του Παναθηναϊκού έδωσε στον προπονητή της εθνικής Ουκρανίας, Σεργκέι Ρεμπρόφ, τον οποίο θέλει να δει στο τιμόνι της ομάδας του, προθεσμία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου για να λύσει το συμβόλαιό του.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο, αρνείται κατηγορηματικά να αφήσει τον Ρέμπροφ να φύγει, επομένως η αλλαγή στην ηγεσία της εθνικής ομάδας δεν εξετάζεται καν. Ειδικά μετά από ένα ανεπιτυχές ξεκίνημα στον προκριματικό κύκλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, αυτό θα αποτελούσε παραδοχή λαθών που έγιναν».

Παράλληλα, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ρεμπρόφ είναι αποφασισμένος να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και σκοπεύει να ζητήσει στήριξη ακόμη και από υψηλόβαθμους πολιτικούς παράγοντες της χώρας του.

Ποιος είναι ο Ρεμπρόφ

Ο Ρεμπρόφ έχει συμβόλαιο με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουκρανίας μέχρι τον Ιούλιο του 2026 και γίνεται προσπάθεια να βγει από αυτό. Στην προπονητική του καριέρα έχει περάσει ως πρώτος τεχνικός από Εθνική Ουκρανίας, Ντιναμό Κιέβου, Αλ Αχλί, Φερεντσβάρος και Αλ Αΐν, ενώ στη Ντιναμό έχει υπάρξει και ως βοηθός προπονητή.