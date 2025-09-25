«Η πρόταση του Παναθηναϊκού στον Ρεμπρόφ – Τι απαντάει ο Ουκρανός τεχνικός»
Δημοσιεύματα από την Ουκρανία δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση του Παναθηναϊκού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ – Τι απαντά ο 51χρονος προπονητής
Ο Παναθηναϊκός εντείνει τις προσπάθειές του για την απόκτηση προπονητή, με τον επικρατέστερο να είναι ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν και ΜΜΕ στο εξωτερικό.
Το «τριφύλλι» έχει θέσει ως πρώτο στόχο τον 51χρονο τεχνικό, με τον πρόεδρο της ουκρανικής Ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αποχώρησης του Ρέμπροφ και έχει προτείνει τον Όλεγκ Λουζνί, για πιθανό αντικαταστάτη του στην εθνική ομάδα της πατρίδας του.
Τι λένε τα δημοσιεύματα για τον Ρεμπρόφ και το μέλλον του
Μέχρι τώρα, τα δεδομένα ήταν πως ο Ουκρανός τεχνικός θα βρισκόταν στον πάγκο της χώρας του τουλάχιστον μέχρι τις 16 Νοεμβρίου, όπου ρίχνει την «αυλαία» των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 κόντρα στην Ισλανδία, όμως νέα δημοσιεύματα αλλάζουν το σκηνικό στην υπόθεση.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «sport.ua», οι «πράσινοι» πρότειναν στον Ρέμπροφ να έχει παράλληλα καθήκοντα και να βρίσκεται τόσο στον πάγκο των Ουκρανών, όσο και σε αυτόν του Παναθηναϊκού, όμως ο ίδιος φαίνεται να μην είδε ζεστά αυτό το ενδεχόμενο.
Όλα δείχνουν ότι η περίπτωση του Ρεμπρόφ θα ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες μέρες, με τον Παναθηναϊκό να περιμένει την απάντηση του όπως γράφουν στο εξωτερικό.
