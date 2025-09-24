«Ο Σεφτσένκο βρήκε αντικαταστάτη του Ρεμπρόφ στην εθνική Ουκρανίας»

Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, ο Ρεμπρόφ, ο οποίος αποτελεί στόχο του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία θα συνεχίσει στον πάγκο της εθνικής Ουκρανίας τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον τελευταίο αγώνα να προγραμματίζεται για τις 16 Νοεμβρίου κόντρα στην Ισλανδία.

Παράλληλα, η ιστοσελίδα sport.ua αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ουκρανίας (UAF) και θρύλος του ουκρανικού ποδοσφαίρου, Αντρέι Σεφτσένκο, έχει ήδη προετοιμάσει ένα πλάνο για πιθανή αποχώρηση του Ρεμπρόφ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όλεγκ Λουζνί έχει προταθεί ως πιθανός διάδοχος. Ο Λουζνί έχει προηγούμενη εμπειρία ως προπονητής στην Ταβρίγια το 2013 και ως υπηρεσιακός προπονητής στη Ντιναμό Κιέβου.

Ποιος είναι ο Ρεμπρόφ

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, πρώην διεθνής είχε λαμπρή ποδοσφαιρική καριέρα σε ομάδες όπως οι Ντιναμό Κιέβου, Τότεναμ, Γουέστ Χαμ και Ρούμπιν Καζάν, με 75 συμμετοχές στην εθνική Ουκρανίας μεταξύ 1992 και 2006. Στην προπονητική του πορεία, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα με τη Ντιναμό Κιέβου, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σε Αλ Αχλί, Φερεντσβάρος και Αλ Αΐν, οδηγώντας την τελευταία σε νταμπλ στην πρώτη του σεζόν.

Ο Ρεμπρόφ προτιμά το σύστημα 4-2-3-1, αν και δεν περιορίζεται σε αυτό, και διαθέτει δίπλωμα UEFA Pro Licence. Η μέση θητεία του σε ομάδες ξεπερνά τα δύο χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει τη σταθερότητα και την επαγγελματική συνέπεια του ως προπονητής.

Με την Ουκρανία να βρίσκεται σε μεταβατική φάση, η κίνηση του Σεφτσένκο να έχει έτοιμο διάδοχο δείχνει στρατηγική και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της εθνικής ομάδας σε περίπτωση αλλαγών.