Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
«Ο Σεφτσένκο βρήκε αντικαταστάτη του Ρεμπρόφ στην εθνική Ουκρανίας»
Ποδόσφαιρο 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:00

«Ο Σεφτσένκο βρήκε αντικαταστάτη του Ρεμπρόφ στην εθνική Ουκρανίας»

Ο Αντρέι Σεφτσένκο έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη του Σεργκέι Ρεμπρόφ, ο οποίος αποτελεί στόχο για την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Spotlight

Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, ο Ρεμπρόφ, ο οποίος αποτελεί στόχο του Παναθηναϊκού για την τεχνική ηγεσία θα συνεχίσει στον πάγκο της εθνικής Ουκρανίας τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με τον τελευταίο αγώνα να προγραμματίζεται για τις 16 Νοεμβρίου κόντρα στην Ισλανδία.

Παράλληλα, η ιστοσελίδα sport.ua αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ουκρανίας (UAF) και θρύλος του ουκρανικού ποδοσφαίρου, Αντρέι Σεφτσένκο, έχει ήδη προετοιμάσει ένα πλάνο για πιθανή αποχώρηση του Ρεμπρόφ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όλεγκ Λουζνί έχει προταθεί ως πιθανός διάδοχος. Ο Λουζνί έχει προηγούμενη εμπειρία ως προπονητής στην Ταβρίγια το 2013 και ως υπηρεσιακός προπονητής στη Ντιναμό Κιέβου.

Ποιος είναι ο Ρεμπρόφ

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, πρώην διεθνής είχε λαμπρή ποδοσφαιρική καριέρα σε ομάδες όπως οι Ντιναμό Κιέβου, Τότεναμ, Γουέστ Χαμ και Ρούμπιν Καζάν, με 75 συμμετοχές στην εθνική Ουκρανίας μεταξύ 1992 και 2006. Στην προπονητική του πορεία, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα με τη Ντιναμό Κιέβου, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σε Αλ Αχλί, Φερεντσβάρος και Αλ Αΐν, οδηγώντας την τελευταία σε νταμπλ στην πρώτη του σεζόν.

Ο Ρεμπρόφ προτιμά το σύστημα 4-2-3-1, αν και δεν περιορίζεται σε αυτό, και διαθέτει δίπλωμα UEFA Pro Licence. Η μέση θητεία του σε ομάδες ξεπερνά τα δύο χρόνια, γεγονός που αναδεικνύει τη σταθερότητα και την επαγγελματική συνέπεια του ως προπονητής.

Με την Ουκρανία να βρίσκεται σε μεταβατική φάση, η κίνηση του Σεφτσένκο να έχει έτοιμο διάδοχο δείχνει στρατηγική και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της εθνικής ομάδας σε περίπτωση αλλαγών.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Stream sports
«Γκαφατζής» ο Εκιτικέ: Σκόραρε, έβγαλε τη φανέλα και… αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη (vid)
Ποδόσφαιρο 24.09.25

«Γκαφατζής» ο Εκιτικέ: Σκόραρε, έβγαλε τη φανέλα και… αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη (vid)

Ο Εκιτικέ χάρισε στη Λίβερπουλ τη νίκη επί της Σαουθάμπτον στο Λιγκ Καπ, αλλά με τον πανηγυρισμό του είδε δεύτερη κίτρινη και θα χάσει το μεγάλο ματς με την αήττητη Κρίσταλ Πάλας.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για να δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον Αστέρα (24/9, 17.00).

Σύνταξη
Μπενφίκα – Ρίο Άβε 1-1: Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου «μπλόκαρε» Μουρίνιο και Παυλίδη με γκολάρα στις καθυστερήσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Μπενφίκα – Ρίο Άβε 1-1: Η ομάδα του Συλαϊδόπουλου «μπλόκαρε» Μουρίνιο και Παυλίδη με γκολάρα στις καθυστερήσεις (vid)

Ένα γκολ του Σουντάκοφ στο 86' φαινόταν πως θα έδινε στη Μπενφίκα του Μουρίνιο τη δύσκολη νίκη επί της Ρίο Άβε του Συλαϊδόπουλου, όμως ένα υπέροχο σουτ του Αντρέ Λουίς στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Σύνταξη
LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβάντε – Ρεάλ Μαδρίτης για την 6η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει
Ποδόσφαιρο 23.09.25

Ο Γκριμάλντο έμεινε μέχρι να φύγει

Ο Γκριμάλντο παραδέχθηκε ότι το καλοκαίρι σκέφτηκε να φύγει από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, όμως παρέμεινε επειδή «τουλάχιστον ένας χρόνος εδώ θα μου κάνει καλό, οπότε θα απολαύσω αυτή τη σεζόν»

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μπενφίκα – Ρίο Άβε
Ποδόσφαιρο 23.09.25

LIVE: Μπενφίκα – Ρίο Άβε

LIVE: Μπενφίκα – Ρίο Άβε. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Μπενφίκα – Ρίο Άβε για την 1η αγωνιστική της Liga Portugal.

Σύνταξη
Υπ. Μετανάστευσης: Εξετάζει ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα
Διαδοχικές επιθέσεις 24.09.25

Ανάκληση του καθεστώτος ασύλου για τον 24χρονο που έσπειρε τον τρόμο στην Αθήνα εξετάζει το υπ. Μετανάστευσης

Ο 24χρονος Παλαιστίνιος δηλώνει άστεγος, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία στο Κέντρο

Σύνταξη
Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας
Κόσμος 24.09.25

Η Μαδρίτη κατηγορεί τη Μόσχα για παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας

Το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βαλτική, μεταφέροντας την υπουργό Ρόμπλες στη Λιθουανία στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στα ισπανικά στρατεύματα που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα.

Σύνταξη
Πειραιάς: Πώς έγινε το ναυτικό δυστύχημα με τον 20χρονο – Ακινητοποιημένο στο λιμάνι το πλοίο Blue Star Chios
Πειραιάς 24.09.25

Πώς έγινε το ναυτικό δυστύχημα με τον 20χρονο - Ακινητοποιημένο στο λιμάνι λόγω απεργίας το Blue Star Chios

Το πλοίο «δεν θα φύγει από τον Πειραιά» λέει η ΠΕΜΕΝ που κήρυξε 24ωρη απεργία μετά την τραγωδία που σημειώθηκε εν πλω, όταν ο νεαρός ναυτικός εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ

Σύνταξη
Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
«Διπλωματία drones» 24.09.25

Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;

Δανός αναλυτής εκτιμά ότι οι Τούρκοι έχει εμπλακεί δυναμικά σε αυτό που λέμε «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο
Fizz 24.09.25

Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο

Ο γιος του του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ, Κωνσταντίνος Αλέξιος, γνωστός και ως «πρίγκιπας - influencer», εθεάθει σε τρυφερές στιγμές σε μπαρ του Μανχάταν με ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»
Τέμπη 24.09.25

Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»

«Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια και προκλητικά να λέει ότι 'σημασία έχει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη'» τονίζει μεταξύ άλλων ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέλεξε να οχυρωθεί πίσω από τον περιορισμένο χρόνο που βρίσκεται στα ηνία του Οργανισμού και δήλωσε άγνοια ή αναρμοδιότητα σε κάθε ερώτηση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»
Διπλωματία 24.09.25

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in ότι οι δηλώσεις της διεθνούς κοινότητας για τη Γάζα δεν συνδέονται με την αποτελεσματικότητα της πίεσης ενάντια στις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)
Πάλη 24.09.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη για να τον συγχαρεί και να του ανακοινώσει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τις προσπάθειές του μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση
Πολιτική 24.09.25

Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία» αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το έγκλημα στα Τέμπη - Πυρά κομμάτων και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν

Σύνταξη
Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025
Κινούμενα σχέδια 24.09.25

Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το Animasyros 2025, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα.

Σύνταξη
Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 24.09.25

Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος

Το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της διαδικασίας μετά το αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  για τα οποία  δεν είχε λάβει γνώση, επειδή  δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις – Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
«Να επαναεπικαιροποιήσουμε» 24.09.25

Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις - Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο

«Ο ΕΟΠΥΥ δεν γνωρίζει ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι πράξεις και να τις κοστολογήσει, ώστε ο πολίτης να μην την πληρώνει», λέει ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας ακτινολόγων

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Απόρρητο