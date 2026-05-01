Έλενα Παπαρίζου – Τάκης Ζαχαράτος: Πώς αποχαιρέτησαν το ΝΟΧ όπου εμφανίζονταν

Ο Τάκης Ζαχαράτος και η Έλενα Παπαρίζου ολοκλήρωσαν τις επιτυχημένες νυχτερινές τους εμφανίσεις στο NOX, το βράδυ της Τετάρτης 29 Απριλίου, ρίχνοντας αυλαία στις παραστάσεις τους.

Τάκης Ζαχαράτος: Με συγκίνηση αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε τους συνεργάτες του

Ο Τάκης Ζαχαράτος πήρε πρώτος τον λόγο και ανέφερε: «Είναι πάρα πολύ ωραία, το όραμα του Άγγελου του Κοταρίδη και του Ηλία του Μαροσούλη έγινε πραγματικότητα και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχουν τέτοιοι υπερπαραγωγοί.

Είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω συναντήσει ανθρώπους όπως ο Γιάννης ο Κεντ, εδώ υπερπαραγωγός, Θέατρο Παλλάς, που κάναμε μαζί τεράστιες επιτυχίες, και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που συναντάω τον Άγγελο Κοταρίδη που είναι υπερπαραγωγός μέσα και έξω.

Ευχαριστούμε Άγγελε που δεν μας χάλασες χατίρι και κάναμε… ό,τι είχαμε ζωγραφίσει σε μια ολόλευκη κόλλα χαρτί μας επέτρεψες να το κάνουμε σκηνικά, να το κάνουμε μουσική, να το κάνουμε αγάπη, στίχους, λόγια και να συνδεθούμε με τους ανθρώπους. Γιατί αυτό είναι το ταλέντο μας».

Έλενα Παπαρίζου: Τραγουδώντας Μαρινέλλα

Η τραγουδίστρια φανερά συγκινημένη, άκουσε τα λόγια του συνεργάτη της και στη συνέχεια πήρε το μικρόφωνο, ερμηνεύοντας ένα ιδιαίτερα αγαπημένο τραγούδι της Μαρινέλλας, το «Καμιά φορά».

Το παρών στη βραδιά έδωσαν και αρκετά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τέχνης, ανάμεσά τους η Μιμή Ντενίση, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού, Βάνα Μπάρμπα.