Έλενα Παπαρίζου: Στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια – Τι συνέβη και νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες
Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη στο νοσοκομείο για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες.
Η Έλενα Παπαρίζου τον περασμένο Δεκέμβριο είχε βρεθεί ξανά στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες.
Πριν λίγες ημέρες ακυρώθηκαν οι εμφανίσεις της στο νυχτερινό κέντρο με τον Τάκη Ζαχαράτο και η τραγουδίστρια εισήχθη στο νοσοκομείο.
Στο νοσοκομείο ξανά
Στη σημερινή εκπομπή του OPEN «Ραντεβού το ΣΚ», ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε για την κατάσταση της υγείας της:
«Οι αποκλειστικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως εδώ και αρκετές ημέρες η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε ξανά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, κάπως εσπευσμένα, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένα θέματα υγείας.
Αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας και η εικόνα της ήταν κακή την ημέρα που προσήλθε στο νοσοκομείο.
Τώρα είναι φανερά βελτιωμένη και μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Παπαρίζου χθες ήταν αρκετά κεφάτη.
Είναι άγνωστο ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο. Αντιμετωπίζεται όμως αυτό το θέμα που υπάρχει. Είναι διαχειρίσιμο. Σχετίζεται με το θέμα που είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικές εβδομάδες.
Είναι στο νοσοκομείο και είναι σε θέση να δεχτεί επισκέψεις. Όλα πάνε καλά», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.
Έλενα Παπαρίζου: Τι έχει δηλώσει για την κατάσταση της υγείας της και την τελευταία νοσηλεία
«Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα το Θεώ. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η δουλειά είναι υγεία αλλά… Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα.
Είμαι τελειομανής, θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα όχι μόνο για τον εαυτό μου αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας».
