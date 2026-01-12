magazin
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Έλενα Παπαρίζου για Μαρινέλλα: Μου τραγουδούσε στο τραπέζι ένα απλό μεσημέρι Κυριακής και τα δάκρυά μου έτρεχαν ποτάμι

«Ήτανε τόσο από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει», δήλωσε μεταξύ άλλων η Έλενα Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη συνεργασία της με τη Μαρινέλλα, περιγράφοντάς τη ως μία από τις πιο πολύτιμες και όμορφες εμπειρίες της ζωής της.

Καλεσμένη την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», η τραγουδίστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια και στη χρονιά που βρέθηκαν επαγγελματικά μαζί, το 2019.

Όπως εξήγησε, αυτό που χαρακτήριζε τη σχέση τους ήταν η απλότητα και ο αμοιβαίος σεβασμός, στοιχεία που της έχουν μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη.

«Τα δάκρυά μου πέφτανε ποτάμι»

Μιλώντας πιο προσωπικά, στάθηκε σε μια στιγμή που τη συγκλόνισε συναισθηματικά. Θυμήθηκε μια συνάντησή τους στην Κηφισιά, λίγο καιρό μετά το κλείσιμο της συνεργασίας τους, όταν βρέθηκαν για ένα χαλαρό κυριακάτικο μεσημεριανό.


Πιο αναλυτικά, δήλωσε για μία συνάντηση που είχαν: «Ντίβα παράλληλα χωρίς να υπάρχει το υπερβολικό. Θυμήθηκα αφού είχαμε κλείσει τη συνεργασία το 2019, ότι βρεθήκαμε κάπου στην Κηφισιά για ένα μεσημεριανό. Και καθόταν και μου τραγουδούσε στο τραπέζι.

»Ένα απλό μεσημέρι Κυριακής. Τα δάκρυά μου πέφτανε ποτάμι. Ήτανε τόσο από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει».

Πάουελ: Ηχηρά ονόματα της οικονομίας των ΗΠΑ στέκονται με κοινή δήλωση στο πλευρό του

Πάουελ: Ηχηρά ονόματα της οικονομίας των ΗΠΑ στέκονται με κοινή δήλωση στο πλευρό του

inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;

Στις Χρυσές Σφαίρες 2026 ο performative male πέθανε με κρότο και η επιστροφή του αυστηρού μαύρου να κυριαρχεί με πολλούς να μιλάνε για μια συντητηρική στροφή σε παραδοσιακές αξίες και άλλους για την επέλαση του recessioncore

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ δημιουργεί deepfake γυμνά της Κέιτ Μίντλετον και άλλων γυναικών με την επιδημία να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παζλ για δυνατούς λύτες: Είναι ο Μάρλον Μπράντο ο αληθινός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον;

Εδώ και λίγες ώρες μια περίεργη θεωρία έχει κάνει την εμφάνισή της στα media και υποστηρίζει ότι ο «Νονός» Μάρλον Μπράντο είναι ο βιολογικός πατέρας του μικρότερου γιου του Μάικλ Τζάκσον, Μπίγκι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεν πήγε καλά αυτό: Αντιδράσεις προκάλεσε η AI διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο

Ένα κατάστημα στη Μεσσήνη κυκλοφόρησε διαφήμιση με τον Γιώργο Παπαδάκη να κερνάει καφέ από τον Παράδεισο, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύνταξη
Ο σχεδιαστής μόδας των 90s, Ισαάκ Μιζράχι, λέει ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει τα «ωραιότερα οπίσθια στον χώρο του θεάματος»

«Τη δεκαετία του '90 έφτιαχνα ρούχα για τη Γκουίνεθ» λέει στο People o γνωστός σχεδιαστής μόδας Ισαάκ Μιζράχι για τη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Marty Supreme».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Λόρενς αποκαλύπτει τον «μοναδικό» ρόλο που ήθελε και τελικά πήρε η φίλη της, Έμα Στόουν

«Ήμουν ενθουσιασμένη με α

Σύνταξη
O Τζορτζ Κλούνεϊ κατονομάζει τον πιο «σέξι άνδρα του κόσμου»

Κατά την απονομή του βραβείου Καλύτερου Ηθοποιού στον Νόα Γουάιλ στα AARP Movies for Grownups Awards, ο Τζορτζ Κλούνεϊ βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα αστείο που αναφερόταν στον τίτλο «Ο πιο σέξι άντρας» του περιοδικού People.

Σύνταξη
«Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα» - Η on air αντίδραση της Ναταλίας Γερμανού σε μια ατάκα του πατέρα της, Φρέντυ, από το 1995

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» προβλήθηκε ένα βίντεο από το μακρινό 1995, όπου είχαν βρεθεί στο Ενώπιος Ενωπίω η Ειρήνη Παπά και ο Φρέντυ Γερμανός, συζητώντας χωρίς να συνενοηθούν ιδιαίτερα ωστόσο - Η Ναταλία Γερμανού πήρε θέση.

Σύνταξη
Η αθλητική φόρμα που φορούσε ο Νικολάς Μαδούρο κατά την απαγωγή του ξεπούλησε – κι αυτό λέει κάτι για την εποχή μας

Η αθλητική φόρμα Nike που φορούσε ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τη στιγμή της σύλληψής του έχει γίνει πηγή σατιρικού υλικού που επαναλαμβάνεται μέχρι αηδίας – o κωδικός δε, ξεπούλησε, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για το πώς σκεφτόμαστε οι άνθρωποι και ο αλγόριθμος σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εγώ ένιωθα καλά να το κάνω»: Η Άριελ Κωνσταντινίδη απαντά στα σχόλια για την ηλικία της μητρότητας

«Ήταν ένας δρόμος σχεδόν 8 χρόνια, δεν είπα ‘’ξύπνησα τώρα, είμαι 53 και θα το κάνω’’», δήλωσε μεταξύ άλλων η Άριελ Κωνσταντινίδη σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για παιδική κακοποίηση στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λίγo πριν τη σύλληψη του συζύγου της

Η Μελίσα Γκίλμπερτ μίλησε για τη δική της εμπειρία κακοποίησης στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες εβδομάδες πριν ο σύζυγός της, Τίμοθι Μπάσφιλντ, συλληφθεί για δύο κατηγορίες σεξουαλικής επαφής με ανήλικο και μία κατηγορία κακοποίησης παιδιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;

Στις Χρυσές Σφαίρες 2026 ο performative male πέθανε με κρότο και η επιστροφή του αυστηρού μαύρου να κυριαρχεί με πολλούς να μιλάνε για μια συντητηρική στροφή σε παραδοσιακές αξίες και άλλους για την επέλαση του recessioncore

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάικλ Κάρικ νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ – Γιατί η αγγλική ομάδα άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Σόλσκιερ

Ο Σόλσκιερ ήταν το φαβορί για τον πάγκο της αγγλικής ομάδας, αλλά τελικά η διοίκηση του συλλόγου άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Νορβηγό, επιλέγοντας τον παλαίμαχο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ

Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα».

Σύνταξη
Στην «κατάψυξη» η χώρα – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας που «χτυπήθηκε» από ανεμοστρόβιλο στην Αλεξανδρούπολη

Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε σήμερα το Σέλι Βέροιας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους -15 βαθμούς Κελσίου, με τη Βλαστή Κοζάνης να ακολουθεί με – 11,4 βαθμούς.

Σύνταξη
Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα νεαρών που έκλεβαν μοτοσυκλέτες – Δέκα συλλήψεις εκ των οποίων οι 7 ανήλικοι

Εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών μοτοσυκλετών στα Χανιά - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται και 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων

Σύνταξη
Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες επιμένει ότι καμία ξένη δύναμη δεν κυβερνά τη χώρα

Σύνταξη
To πρώτο εμπορικό κέντρο στον κόσμο μόνο με second hand είδη – Τόνωση τοπικής οικονομίας και περιβαλλοντική συνείδηση

Το εμπορικό κέντρο ReTuna στη Σουηδία αποτελεί ένα πείραμα κυκλικής κατανάλωσης που διοργανώνεται από τον δήμο, όπου όλα τα προϊόντα που πωλούνται έχουν δωριστεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυριάκος Πιερρακάκης: «Στόχος για το 2026 η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε σπίτι»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι οι μακροοικονομικές επιδόσεις να συνδεθούν με την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύνταξη
Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό και από τότε κατακτά μόνο κορυφές. Τα πεπραγμένα του και η εικόνα της εξαετίας…

Σύνταξη
