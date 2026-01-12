Έλενα Παπαρίζου για Μαρινέλλα: Μου τραγουδούσε στο τραπέζι ένα απλό μεσημέρι Κυριακής και τα δάκρυά μου έτρεχαν ποτάμι
«Ήτανε τόσο από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει», δήλωσε μεταξύ άλλων η Έλενα Παπαρίζου
Η Έλενα Παπαρίζου γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη συνεργασία της με τη Μαρινέλλα, περιγράφοντάς τη ως μία από τις πιο πολύτιμες και όμορφες εμπειρίες της ζωής της.
Καλεσμένη την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», η τραγουδίστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια και στη χρονιά που βρέθηκαν επαγγελματικά μαζί, το 2019.
Όπως εξήγησε, αυτό που χαρακτήριζε τη σχέση τους ήταν η απλότητα και ο αμοιβαίος σεβασμός, στοιχεία που της έχουν μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη.
«Τα δάκρυά μου πέφτανε ποτάμι»
Μιλώντας πιο προσωπικά, στάθηκε σε μια στιγμή που τη συγκλόνισε συναισθηματικά. Θυμήθηκε μια συνάντησή τους στην Κηφισιά, λίγο καιρό μετά το κλείσιμο της συνεργασίας τους, όταν βρέθηκαν για ένα χαλαρό κυριακάτικο μεσημεριανό.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε για μία συνάντηση που είχαν: «Ντίβα παράλληλα χωρίς να υπάρχει το υπερβολικό. Θυμήθηκα αφού είχαμε κλείσει τη συνεργασία το 2019, ότι βρεθήκαμε κάπου στην Κηφισιά για ένα μεσημεριανό. Και καθόταν και μου τραγουδούσε στο τραπέζι.
»Ένα απλό μεσημέρι Κυριακής. Τα δάκρυά μου πέφτανε ποτάμι. Ήτανε τόσο από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει».

