Έλενα Παπαρίζου: Η πρώτη ανάρτηση της μετά την έκτακτη νοσηλεία της
Η Έλενα Παπαρίζου στέλνει το δικό της μήνυμα για την απουσία της από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.
- «Απουσία στήριξης» καταγγέλλουν οι αυτοκινητιστές και προειδοποιούν την κυβέρνηση με κινητοποιήσεις
- Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του προϋπολογισμού
- ΠΑΣΟΚ: Ποιον κρατά ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος, Μύρωνας Χιλετζάκης, και δεν τον διαγράφει η ΝΔ;
- Οι γάλλοι αγρότες κατεβαίνουν στον δρόμο και προειδοποιούν για μπλόκα - Με καταστολή απαντά η κυβέρνηση
Η Έλενα Παπαρίζου, τις τελευταίες ημέρες, βρέθηκε στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο πρόβλημα με την υγεία της. Η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε εξετάσεις και λόγω της κατάστασης της υγείας της θα απουσιάζει από τα επεισόδια του The Voice.
Η ίδια έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στα social media και ευχαρίστησε δύο φίλους της
Η ανάρτηση
«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο The Voice, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου…
Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου, Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος, Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους.
Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου.
Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena.
‘Ελενα Παπαρίζου: «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»
Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες. Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου.
Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ! Τα καλύτερα έρχονται…».
View this post on Instagram
- ΗΠΑ: Σφοδρές πλημμύρες πλήττουν την πολιτεία της Ουάσινγκτον – Διασώσεις με βάρκες και ελικόπτερα
- MadWalk 2025 by Three Cents: Έρχεται αποκλειστικά στο MEGA απόψε στις 23.00
- Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες – Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;
- Χαμός και βανδαλισμοί σε γήπεδο στην Ινδία: «Ο Μέσι ήρθε μόνο για 10 λεπτά…» (pics)
- ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
- Πίτερ Γκριν: Πέθανε ο ηθοποιός που ξεχώρισε για τον ρόλο του «κακού» στο Pulp Fiction και τη «Μάσκα»
- Κλειστά χαρτιά από τον Χιμένεθ ενόψει Ολυμπιακού
- Αγρότες: Όλα τα βλέμματα στη Νίκαια – Σε εξέλιξη το συντονιστικό των αγροτών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις