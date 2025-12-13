Έλενα Παπαρίζου: Η πρώτη ανάρτηση της μετά την έκτακτη νοσηλεία της

Η Έλενα Παπαρίζου, τις τελευταίες ημέρες, βρέθηκε στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο πρόβλημα με την υγεία της. Η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε εξετάσεις και λόγω της κατάστασης της υγείας της θα απουσιάζει από τα επεισόδια του The Voice.

Η ίδια έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στα social media και ευχαρίστησε δύο φίλους της

Η ανάρτηση

«Μετά από 9 υπέροχα χρόνια στο The Voice, ήρθε η στιγμή που, για πρώτη φορά, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σε κάποια γυρίσματα για κάτι που αγαπώ βαθιά και που με έχει συντροφεύσει σε τόσο σημαντικές στιγμές της ζωής μου…

Στο προηγούμενο γύρισμα, όταν έπρεπε να παραδώσω τα τραγούδια στο #TeamHelena, βρέθηκαν δίπλα μου δύο πολύ αγαπημένοι άνθρωποι: ο κουμπάρος μου, Πάνος Μουζουράκης και ο λατρεμένος μου φίλος, Γιώργος Καπουτζίδης. Τους ευχαριστώ από καρδιάς για τη στήριξη και την αγάπη τους.

Και τώρα… στα γυρίσματα που δυστυχώς έπρεπε να απουσιάζω, εμφανίστηκε ο κουμπάρος του κουμπάρου μου, ο ένας και μοναδικός Κωστής Μαραβέγιας, ο Κωστής μου.

Με την παρουσία του δεν άφησε ποτέ η καρέκλα μου να μοιάζει άδεια και βοήθησε να παρθούν οι σωστές αποφάσεις για το Team Helena.

‘Ελενα Παπαρίζου: «Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή»

Η γενναιοδωρία του, η αγάπη του και το χιούμορ του έγιναν πραγματικό στήριγμα αυτές τις μέρες. Νιώθω βαθιά ευγνώμων και σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου.

Θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατή. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πολύ! Τα καλύτερα έρχονται…».