Έλενα Παπαρίζου: Παραμένει στο νοσοκομείο – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της

Η Έλενα Παπαρίζου συνεχίζει να νοσηλεύεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, μετά τους έντονους πόνους που ένιωσε στην κοιλιακή χώρα. Η τραγουδίστρια υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι είναι αυτό που έκανε την τραγουδίστρια να νιώσει αυτή την έντονη αδιαθεσία.

Έλενα Παπαρίζου: Βρέθηκε ξανά στο νοσοκομείο πριν λίγες μέρες

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε στην σημερινή πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 πως η τραγουδίστρια είχε αδιαθεσία και πριν λίγες μέρες, η οποία την οδήγησε στο νοσοκομείο, χωρίς όνως να χρειαστεί να νοσηλευθεί.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα. Πριν από μερικές ημέρες πήγε για εξετάσεις σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Με πήραν τηλέφωνο από το νοσοκομείο, τότε επέλεξα να μην δώσω το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που πόναγε στην κοιλιά.

Είχε ξαναπάει για εξετάσεις με κοιλιακό άλγος. Οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιος θα την αντικαταστήσει στο «Τhe Voice»

Η Έλενα Παπαρίζου θα πρέπει να απουσιάζει για λίγες ημέρες από τα γυρίσματα του μουσικού show και αναζητήθηκε αντικαταστάτης.

Η λύση ήρθε στο πρόσωπο του Κωστή Μαραβέγια. Ο τραγουδιστής δέχτηκε με μεγάλη χαρά να καθίσει σήμερα στη θέση της Έλενας Παπαρίζου, αντικαθιστώντας την ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, αφού στο παρελθόν υπήρξε coach στο The Voice.

Παράλληλα, η Έλενα Παπαρίζου δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στη σημερινή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Δήμου Περιστερίου και θα αντικατασταθεί από την Πέγκυ Ζήνα.

Η ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας, MINOS EMI

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».