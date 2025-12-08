magazin
Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής
08 Δεκεμβρίου 2025 | 14:01

Έλενα Παπαρίζου: Εκτάκτως στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία – Η ανακοίνωση της δισκογραφικής

Η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από έντονη αδιαθεσία, με τη δισκογραφική της να ανακοινώνει την ακύρωση όλων των υποχρεώσεών της και να ζητά κατανόηση από το κοινό

Σύνταξη
Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Spotlight

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας η Έλενα Παπαρίζου, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που παρουσίασε αμέσως μετά τη χθεσινή πρόβα του «The Voice of Greece».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια αισθάνθηκε αδυναμία, με αποτέλεσμα οι συνεργάτες της και το ιατρικό προσωπικό της παραγωγής να κρίνουν ότι απαιτείται άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο.

Η κατάσταση της τραγουδίστριας αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα αλλά όχι υπερβολική ανησυχία, καθώς οι γιατροί έχουν ήδη προχωρήσει στις πρώτες εξετάσεις και αναμένεται μια πιο καθαρή εικόνα για την υγεία της.

Η δισκογραφική εταιρεία της, MINOS EMI, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, ενημερώνοντας για το περιστατικό και γνωστοποιώντας ότι η Έλενα Παπαρίζου δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Στην ανακοίνωση διατυπώνεται και το προσωπικό μήνυμα της καλλιτέχνιδας, η οποία ζητά συγγνώμη από το κοινό της για τις αναπόφευκτες ακυρώσεις και ευχαριστεί για την κατανόηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της δισκογραφικής

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

»Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

»Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πληθωρισμός: Η παγίδα του 2026 για τις αγορές

Πληθωρισμός: Η παγίδα του 2026 για τις αγορές

Η Μάιλι Σάιρους μιλάει για την κατάσταση της υγείας της Ντόλι Πάρτον – «Θα δίνει για πάντα συναυλίες»
Fizz 08.12.25

Η Μάιλι Σάιρους μιλάει για την κατάσταση της υγείας της Ντόλι Πάρτον – «Θα δίνει για πάντα συναυλίες»

Τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε μια σειρά από συναυλίες λόγω «προβλημάτων υγείας», γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της.

Σύνταξη
Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς
«Αυθεντικότητα» 07.12.25

Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην τελετή του Hollywood Walk of Fame, η Σάρα Πόλσον θυμήθηκε ότι η ρομαντική κωμωδία «Pretty Woman» ήταν ο λόγος που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε
Καβάλα 07.12.25

Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε

Η Πηγή Δεβετζή τοποθετήθηκε για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»
«Κάπνιζα πολύ!» 07.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»

«Νομίζω ότι ήμουν περίπου 50 ετών όταν συνειδητοποίησα ότι λόγω της προσωπικότητας μου εθίζομαι εύκολα», δήλωσε πρόσφατα ο θρυλικός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα
Ελευθερία έκφρασης 07.12.25

«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα

Η Τζέιν Φόντα χαρακτηρίζει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix ως «καταστροφική», προειδοποιώντας ότι απειλεί τη δημιουργική βιομηχανία, τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία
Το κοινό γεύμα  06.12.25

Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τζάστιν Τρυντώ σε ένα δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.

Σύνταξη
«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους
«Προσπάθησε» 06.12.25

«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους

Σε σοβαρή κατάσταση φέρεται να νοσηλεύεται στις Φιλιππίνες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ακρωτηριασμό του ποδιού του με τη Δούκισσα να μιλάει μέσω εκπροσώπου γαι το περιστατικό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
Αληθινός 08.12.25

Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου

Μετά από έξι χρόνια στο ταχύτερο άθλημα του πλανήτη, ο Λάντο Νόρις έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, πανηγύρισε τον τίτλο στη Formula 1 και έβαλε τέλος στην εποχή των πιλότων - μηχανών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»
Μεγάλη οικονομική πίεση 08.12.25

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Γεώργιος Μαζιάς
«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)
Champions League 08.12.25

Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)

Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στην «Αστάνα Αρένα» εκεί όπου την Τρίτη (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ – Δείτε εικόνες από τις… δοκιμές του αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Πέτρος Φιλιππίδης: Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του
Ελλάδα 08.12.25

Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο σπίτι του Πέτρου Φιλιππίδη - Εμπρησμός ή κάτι άλλο;

Άνθρωποι από το περιβάλλον του ηθοποιού είχαν υπαινιχθεί τότε ότι η φωτιά προέρχονταν ενδεχομένως από εμπρησμό - Πότε θα επιστρέψει σπίτι του ο Φιλιππίδης

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
Champions League 08.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30) και αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην κατάσταση του Ποντένσε, αλλά και στις συνθήκες που έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας
Επιστήμες 08.12.25

Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας

Η πανδημία βουβωνικής πανώλης φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα κύμα ψύχους που κατέστρεψε τις σοδειές και ανάγκασε την Ιταλία να εισαγάγει μολυσμένα σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

