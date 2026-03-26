Έλενα Παπαρίζου: Η λαμπερή εμφάνιση, μετά την περιπέτεια με την υγεία της

Ή Έλενα Παπαρίζου, την Τετάρτη 25 Μαρτίου επέστρεψε στις εμφανίσεις της μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο. Η τραγουδίστρια πέρασε μία περιπέτεια με την υγεία της, η οποία την ανάγκασε να απέχει από τα μουσικά της καθήκοντα.

Έλενα Παπαρίζου: Η περιπέτεια της υγείας της τραγουδίστριας

Αρχικά διέρρευσαν φήμες ότι η ίδια εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύθηκε.

Ωστόσο, η ίδια σε ανάρτησή της αποκάλυψε ότι δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, ωστόσο έπρεπε για λίγο να ξεκουραστεί για να μπορέσει να αναρώσει πλήρως.

Συγκεκριμένα, είχε γράψει χαρακτηριστικά στο story της πριν από λίγες μέρες: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο. Απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox».

Η επιστροφή στο νυχτερινό κέντρο

Το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου η τραγουδίστρια επέστρεψε στη σκηνή, ανανεωμένη, χαρίζοντας στο κοινό δυνατές μια μοναδική βραδιά.

Οι επιτυχημένες εμφανίσεις του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου στο NOX πήραν παράταση, σύμφωνα με πληροφορίες και για μετά το Πάσχα.

Τι δήλωνε για την υγεία της

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί στην περιπέτεια της υγείας της, εξηγώντας ότι είχε υποστεί υπερκόπωση:

«Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η δουλειά είναι υγεία αλλά…

Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Είμαι τελειομανής, θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα όχι μόνο για τον εαυτό μου αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας».α