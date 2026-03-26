Έλενα Παπαρίζου: Η λαμπερή εμφάνιση, μετά την περιπέτεια με την υγεία της
H Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου NOX λαμπερή και ανανεωμένη.
Ή Έλενα Παπαρίζου, την Τετάρτη 25 Μαρτίου επέστρεψε στις εμφανίσεις της μαζί με τον Τάκη Ζαχαράτο. Η τραγουδίστρια πέρασε μία περιπέτεια με την υγεία της, η οποία την ανάγκασε να απέχει από τα μουσικά της καθήκοντα.
Έλενα Παπαρίζου: Η περιπέτεια της υγείας της τραγουδίστριας
Αρχικά διέρρευσαν φήμες ότι η ίδια εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύθηκε.
Ωστόσο, η ίδια σε ανάρτησή της αποκάλυψε ότι δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, ωστόσο έπρεπε για λίγο να ξεκουραστεί για να μπορέσει να αναρώσει πλήρως.
Συγκεκριμένα, είχε γράψει χαρακτηριστικά στο story της πριν από λίγες μέρες: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο. Απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox».
Η επιστροφή στο νυχτερινό κέντρο
Το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου η τραγουδίστρια επέστρεψε στη σκηνή, ανανεωμένη, χαρίζοντας στο κοινό δυνατές μια μοναδική βραδιά.
Οι επιτυχημένες εμφανίσεις του Τάκη Ζαχαράτου και της Έλενας Παπαρίζου στο NOX πήραν παράταση, σύμφωνα με πληροφορίες και για μετά το Πάσχα.
Τι δήλωνε για την υγεία της
Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί στην περιπέτεια της υγείας της, εξηγώντας ότι είχε υποστεί υπερκόπωση:
«Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η δουλειά είναι υγεία αλλά…
Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα. Είμαι τελειομανής, θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα όχι μόνο για τον εαυτό μου αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας».α
- Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
- Συνδυάζεις – Κερδίζεις – ΣυνεχίΖΕΙΣ: Η νέα εποχή στην ασφάλιση είναι εδώ
- Κακοποίηση, απαγωγή, απουσία: Η τραγική ιστορία της Duffy γίνεται ντοκιμαντέρ
- Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
- Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Μιλγουόκι Μπακς 130-99: Νέα βαριά ήττα για τα «Ελάφια» – Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (vids)
- Πεύκη: Εξουδετερώθηκε η οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που βρήκε παρέα παιδιών
- Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
- Έλενα Παπαρίζου: Η λαμπερή εμφάνιση, μετά την περιπέτεια με την υγεία της
