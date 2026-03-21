21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Fizz 21 Μαρτίου 2026, 20:00

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το απόγευμα του Σαββάτου, η Έλενα Παπαρίζου επέλεξε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς της φίλους για την κατάσταση της υγείας της.

Για την ιστορία να πούμε ότι αγαπημένη τραγουδίστρια είχε ακυρώσει εκτάκτως την προγραμματισμένη της εμφάνιση πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νυχτερινό κέντρο σε ανακοίνωσή του, ενημέρωσε πως η εν λόγω εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου και του Τάκη Ζαχαράτου δεν θα πραγματοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται ο λόγος.

«Όλα πάνε καλά»

Στη σημερινή εκπομπή του OPEN «Ραντεβού το ΣΚ», ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είπε για την κατάσταση της υγείας της: «Οι αποκλειστικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε ξανά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, κάπως εσπευσμένα. Αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας και η εικόνα της ήταν κακή την ημέρα που προσήλθε στο νοσοκομείο. Τώρα είναι φανερά βελτιωμένη και μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Παπαρίζου χθες ήταν αρκετά κεφάτη.

»Είναι άγνωστο ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο. Αντιμετωπίζεται όμως αυτό το θέμα που υπάρχει. Είναι διαχειρίσιμο. Σχετίζεται με το θέμα που είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι στο νοσοκομείο και είναι σε θέση να δεχτεί επισκέψεις. Όλα πάνε καλά», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Είμαι τελειομανής»

Υπενθυμίζεται πως η τραγουδίστρια είχε υποστεί υπερκόπωση και είχε νοσηλευτεί τον Δεκέμβριο του 2025.

Τι έχει δηλώσει τότε για την κατάσταση της υγείας της και την τελευταία νοσηλεία η ίδια; «Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα το Θεώ. Θέλει λίγη παρακολούθηση. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε. Η δουλειά είναι υγεία αλλά… Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά πράγματα.

»Είμαι τελειομανής, θέλω να είναι όλα τακτοποιημένα όχι μόνο για τον εαυτό μου αλλά και να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας».

Υπενθυμίζεται πως η τραγουδίστρια είχε υποστεί υπερκόπωση και είχε νοσηλευτεί τον Δεκέμβριο του 2025

Η σημερινή απάντηση της Έλενας Παπαρίζου

Σήμερα λοιπόν, μέσα από τη νέα της αυτή ανάρτηση, η Έλενα Παπαρίζου θέλησε να δώσει τέλος στην αγωνία των θαυμαστών της αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά πως υπέστη αλλεργικό σοκ και στη συνέχεια ένα κρυολόγημα. Κάτι δηλαδή που την κράτησε αναγκαστικά μακριά, προσωρινά, από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

«Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο, απλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox» έγραψε χαρακτηριστικά η Έλενα Παπαρίζου σ’ αυτό το νέο διαδικτυακό της μοίρασμα το απόγευμα του Σαββάτου.

