Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων

Για τους λόγους της προσχώρησής του στο ΠΑΣΟΚ μίλησε ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος τόνισε πως πρόκειται για «αναγκαιότητα για κάθε δημοκρατικό πολίτη που επιθυμεί την πολιτική αλλαγή και την πρώτη γραμμή της».

«Κατ’ αρχάς εντάχθηκα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν συνεργάζομαι με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό νομίζω ότι είναι πλέον μια αναγκαιότητα για κάθε δημοκρατικό πολίτη να ενώσει τη φωνή του για την πολιτική αλλαγή, ιδίως όταν επιθυμεί να είναι στην πρώτη γραμμή για την πολιτική αλλαγή. Δεν συγχωρείται ολιγωρία και εφησυχασμός εδώ που έχουμε φτάσει» τόνισε μιλώντας στο MEGA.

«Είμαι στην πολιτική περίπου δυόμιση χρόνια. Στη ζωή μου έχω ενταχθεί σε ένα και μοναδικό κόμμα, όταν κατέβηκα υποψήφιος σε εκλογές, τον ΣΥΡΙΖΑ. Προηγουμένως δεν ανήκα σε κανένα κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τρεις αρχηγούς και εγώ ήμουν στο κόμμα με τρεις διαφορετικούς αρχηγούς, τους οποίους τους στήριξα ως είχα θεσμική υποχρέωση και κάποια στιγμή μπορεί να διαφώνησα κιόλας. Δεν τους υπονόμευσα. Σε ένα κόμμα ήμουν τα τελευταία δυόμιση χρόνια και πάντα και σε ένα άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή εντάχθηκα».

«Είμαι τέσσερις μήνες ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, διότι διεγράφη επειδή καλωσόρισα το ενδεχόμενο μια γυναίκα να κατέβει στην πολιτική. Είμαι ανεξάρτητος ευρωβουλευτής εδώ και τέσσερις μήνες και νομίζω ότι έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα στη χώρα, με μια θεσμική εκτροπή και με τις κάλπες να κοντοζυγώνουν, θεωρώ στοιχειώδη υποχρέωσή μου να βγω και να πω δημόσια ποιος χώρος μπορεί να αποτελέσει τον συγκρατημένο συγκροτημένο εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης».

«Πρέπει να στηριχθεί το ΠΑΣΟΚ»

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «δεν είχα και κανένα συμφέρον να το κάνω προσωπικό. Δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ρωτάνε πολλοί, σπεύδεις για κάποιο λόγο; Δεν σπεύδω για κανέναν λόγο, παρά μόνο επειδή θεωρώ ότι πρέπει να στηριχθεί το ΠΑΣΟΚ ως ο μοναδικός αυτή τη στιγμή σοβαρός πόλος για τη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων».

Αναφερόμενος στο γιατί δεν περίμενε την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο κος Φαραντούρης τόνισε πως υπάρχει ήδη καθυστέρηση στην πολιτική αλλαγή και ότι βλέπει στο ΠΑΣΟΚ έναν συγκροτημένο πόλο με πρόγραμμα, ενώ θεωρεί μη ρεαλιστική την τωρινή προσπάθεια δημιουργίας ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου λόγω του πολυκερματισμού του.

«Βλέπω ότι έχω ένα συγκροτημένο πόλο, γύρω από τον οποίο θεωρώ ότι μπορεί να συσπειρωθούν οι δημοκρατικές δυνάμεις με ηγεσία, ηγετικά στελέχη, περιφερειακή οργάνωση, συγκρότηση. Πιστεύω στη δυναμική του ΠΑΣΟΚ και σε μια νέα γενιά στελεχών που δείχνουν ένα δυναμισμό και κάτι φρέσκο στην πολιτική ζωή του τόπου».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει τι θέλει. Εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλει, δεν το λέω επειδή διεγράφη, αλλά και η διαγραφή μου ένα σύμπτωμα μιας κατάστασης που δεν τιμά αυτόν τον χώρο και τον οποίο και το οποίο με θλίβει. Ο μισός ΣΥΡΙΖΑ θέλει να διαλυθεί, ο άλλος μισός δεν θέλει να διαλυθεί. Κυοφορείται ένα νέο κόμμα που δεν υπάρχει, ενώ εδώ υπάρχει ένας συγκροτημένος πόλος».

«Υποστήριζα τις ιδέες μου και υποστήριζα έναν χώρο με το οποίο κατήλθα στις εκλογές. Και αυτό το έκανα με συνέπεια, παρά τις τρεις διαδοχικές αλλαγές της ηγεσίας του. Δεν υπονόμευσα κανέναν και στήριξα τις ιδέες, τις ιδέες και τις αρχές».

«Όλος αυτός ο πολυκερματισμός δεν μπορεί να οδηγήσει σε ένα στιβαρό πολιτικό αφήγημα. Ρεαλιστικά να μιλήσουμε. Ο ένας δεν θέλει, ο άλλος δεν μπορεί, ο άλλος δεν ξέρει, ο άλλος περιμένει, ο άλλος ξεκινά, ο άλλος έρχεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πολιτικός φορέας. Είναι συγκροτημένος, έχει νέα στελέχη, νέα γενιά στελεχών, έχει ηγετική ομάδα, έχει περιφερειακή συγκρότηση και έχει και θέσεις για τη διακυβέρνηση του τόπου με τις οποίες ταυτίζομαι».

Όπως σημείωσε ο κος Φαραντούρης, το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος πόλος που μπορεί να »χτυπήσει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη.