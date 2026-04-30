Ανδρουλάκης: Ο Νικόλας Φαραντούρης θα μας βοηθήσει στη μάχη για πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 30 Απριλίου 2026, 19:44

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή» υπογράμμισε ο κ. Φαραντούρης, τονίζοντας ότι χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Συνάντηση με τον ανεξάρτητο μέχρι σήμερα ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη, είχε το απόγευμα της Πέμπτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοινώνοντας την ένταξη του στο Κίνημα, αλλά και στην ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Ο Νίκος έχει επάρκεια στα θέματα που αφορούν τις διεθνείς εξελίξεις, τα ενεργειακά αλλά και θέματα δικαιοσύνης και Κράτους Δικαίου. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του αλλά και με τον ιδιαίτερο και μαχητικό του χαρακτήρα θα προσφέρει πολλά στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή» ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Διότι εν τέλει αυτός είναι ο μεγάλος στόχος: να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, να έχουμε πολιτική αλλαγή και μία νέα σελίδα για τον τόπο, μία σελίδα με σεβασμό στους θεσμούς, με μία δίκαιη ανάπτυξη όπου οι πολίτες θα έχουν μία καλύτερη ζωή με λιγότερες ανισότητες» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του κόμματος υπογράμμισε ότι «με χιλιάδες άλλους Έλληνες πολίτες που έχουν κοινές αγωνίες θα συναντηθούμε μέχρι τις εθνικές εκλογές και θα καταφέρουμε τη νίκη και την πολιτική αλλαγή».

Από την πλευρά του, ο κ. Φαραντούρης ευχαρίστησε τον κ. Ανδρουλάκη για την υποδοχή και τη φιλοξενία.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι είναι μεγάλη του χαρά «που σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να ενώσουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή».

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος συγκροτημένος πολιτικός φορέας σήμερα που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται η μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Κάθε δημοκρατικής πολίτης πρέπει να συσπειρώνει γύρω απο τη ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης» τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

«Και το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί αυτή την πολιτική αλλαγή, τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα, τη στιβαρή παρουσία στην Ευρώπη και διεθνώς, τη θωράκιση της ρθνικής ανεξαρτησίας, την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν περισσεύει κανείς, αυτή η πανστρατιά πρέπει να μας εμπνεύσει όλους και κάθε δημοκρατικής πολίτης να αναλάβει τις ευθύνες του. Ενώνουμε δυνάμεις για την πολιτική αλλαγή» συμπλήρωσε.

Ποιος είναι ο Νικόλας Φαραντούρης

Ο Νικόλας Φαραντούρης είναι ευρωβουλευτής, Καθηγητής του Ευρωπαίκού Δικαίου και Δικαίου Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Κάτoχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet. Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μεταπτυχικά και Διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο απ’ το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Εργάστηκε ως δικηγόρος στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη καιβτις Βρυξέλες σε υποθέσεις διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού δικαίου. Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια της Ευρώής και της Αμερικής.

Ίδρυσε και διηύθυνε το πρώτο διεθνές αγγλόφωνο μεταπρυχιακό πρόγραμμα στην Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Το 2010 ανέλαβε μέλος ΔΣ και κατόπιν διευθυντής νομικών υπηρεσιών και πρόεδρος της ΔΕΠΑ όπου χειρίστηκε με επιτυχιά τις διεθνείς ενεργειακές δικαστικές διαμάχες καθώς και ζητήματα αγωγών, τιμών προμήθειας και ενεργειακής ασφάλειας. Χρημάτισε μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών.

Είναι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

Markets
Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Morgan Stanley: Εμπορεύματα ως «ασφάλιστρο» γεωπολιτικού κινδύνου

Wall Street
Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Wall Street: Τεχνολογία και ΑΕΠ έφεραν ράλι ανόδου

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο
Πολιτική 30.04.26 Upd: 21:24

Η Νέα Αριστερά «ενάντια στην εκτροπή» – Το σκάνδαλο των υποκλοπών στο προσκήνιο

Πολλά και σημαντικά ακούστηκαν στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Νέα Αριστερά με επίκεντρο το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις επιπτώσεις του στο Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία.

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι
Επικαιρότητα 30.04.26

Ανδρουλάκης: Όσοι και όσο ανέχεστε τη συμμορία του Μαξίμου που οργανώθηκε από Μητσοτάκη – Δημητριάδη είστε συνένοχοι

Επίθεση με σκληρή γλώσσα έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στην κυβέρνηση για το θέμα των υποκλοπών από το Βήμα της Βουλής. Μίλησε για θεσμική παρακμή και παρακράτος. Στο στόχαστρο και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης μετά τα όσα συνέβησαν στη Διάσκεψη των Προέδρων για την εκλογή επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Φαραντούρης: Ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.04.26

Ο Φαραντούρης ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ

Λίγους μήνες μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας για την απόφασή του να μεταβεί στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική»

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
Επικαιρότητα 30.04.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας

«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Αποσυμφόρηση Δικαιοσύνης 30.04.26

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα ζητεί από το ΝΣΚ ο Πιερρακάκης

Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Τουρκία: Γίνονται μελέτες για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος
Τουρκία 30.04.26

Σχεδιάζουν αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα

Η διασυνδεσιμότητα της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα «είναι το πιο σημαντικό ζήτημα», σύμφωνα με τον Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, που δηλώνει ότι γίνονται μελέτες για αγωγό φυσικού αερίου προς το ψευδοκράτος.

ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του
Πολιτική 29.04.26

ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του

«Αλήθεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως;» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη νέα του ανάρτηση

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη - Οι συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Πολιτική 28.04.26

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης
Πολιτική 28.04.26

Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης

Η Νέα Αριστερά δια του εκπροσώπου Τύπου της εκτοξεύει πυρά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σκιά της ανοιχτής επιστολής πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία στοχοποιούν το Μαξίμου για το «επιτελικό κράτος»

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Πολιτική 28.04.26

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών
Επικαιρότητα 27.04.26

Δουδωνής: Εξόχως προβληματικό ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι εμπλεκόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών

Όπως τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τζαβέλλας, ως βοηθός εισαγγελέας της κυρίας Βλάχου, τα είχε βρει «όλα όπως πρέπει» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση άφησε τους πολίτες εκτεθειμένους στον ακριβό δανεισμό και στις καταχρηστικές χρεώσεις
Επικαιρότητα 27.04.26

Μιλένα Αποστολάκη: Η κυβέρνηση άφησε τους πολίτες εκτεθειμένους στον ακριβό δανεισμό και στις καταχρηστικές χρεώσεις

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε τη σοβαρή επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών από το υψηλό κόστος της καταναλωτικής πίστης.

Nescod: Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό – Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης
Nescod 30.04.26

Πείτε αντίο στον παραδοσιακό κλιματισμό - Μια νέα μέθοδος που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο ψύξης

Το Nescod υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που την καθιστά λύση οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει
Ελλάδα 30.04.26

«Το Αττικόν καθρεφτίζει την τραγική κατάσταση του σημερινού ΕΣΥ» – Νέο «παράρτημα» με ράντζα, που ο Άδωνις δεν θα εγκαινιάσει

Τί συμβαίνει στο Αττικόν και «πλημμυρίζει» ξανά και ξανά με ράντζα τα τελευταία χρόνια; Τα σχέδια του υπουργού Υγείας για μείωση των ράντζων στο Αττικόν είναι ανεδαφικά σύμφωνα με τους εργαζόμενους - Τι λένε στο in νοσοκομειακοί γιατροί

Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ
«Ήταν τρελό» 30.04.26

«Απλά εξαφανίστηκα» - Ο Μπάρι Κίογκαν απαντά για πρώτη φορά στις φήμες ότι απάτησε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Ο γνωστός ηθοποιός Μπάρι Κίογκαν μίλησε για τις φήμες που τον ήθελαν να έχει απατήσει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και εξήγησε γιατί κλείστηκε στο σπίτι του

Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Υποκλοπές: Στο στόχαστρο Μητσοτάκης και Άρειος Πάγος σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς – «Έχουν θεμελιωθεί ποινικά αδικήματα από τον Τζαβέλλα»

Σφοδρά πυρά κατά της ηγεσίας του Αρείου Πάγου, της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού σε εκδήλωση της Νέας Αριστεράς για τη Δικαιοσύνη. Τι είπαν Ρουπακιώτης, Σακελλαρίδης, Κεσσές, Καμτσίδου και Παπαστεργίου

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες
Ελλάδα 30.04.26

Θύμα απαγωγής είχε πέσει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε στο Ίλιον – «Ακούστηκαν εκρήξεις» λένε οι γείτονες

Γνωστός από την υπόθεση απαγωγής του ιδίου το 2022 είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ανταλλακτικών που κάηκε ολοσχερώς στο Ίλιον - Τότε η οικογένειά του είχε καταβάλλει 800.000 ευρώ λύτρα στους απαγωγείς για να τον αφήσουν ελεύθερο

Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή διότι δεν θα δοθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς
Τέχνη και πολιτική 30.04.26

Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή διότι δεν θα δοθούν βραβεία σε Ρώσους και Ισραηλινούς

Δραματική κλιμάκωση στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει σε έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτεχνικούς θεσμούς στον κόσμο. Οι μόνες χώρες που αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή τους στην Μπιενάλε Βενετίας είναι η Ρωσία και το Ισραήλ.

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ
Conference League 30.04.26

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ

LIVE: Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ράγιο Βαγιεκάνο – Στρασμπούρ για τα ημιτελικά του Conference League.

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας
Inbox 30.04.26

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Κρίσταλ Πάλας για τα ημιτελικά του Conference League.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

