Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Στο ΠΑΣΟΚ ο Φαραντούρης – Έρχονται κι άλλες «μεταγραφές»
Πολιτική 30 Απριλίου 2026, 09:29

Ο Νικόλας Φαραντούρης αναμένεται να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, ενώ και άλλοι βουλευτές αναμένεται να κατευθυνθούν προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Spotlight

Την πόρτα του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να διαβεί τις επόμενες ώρες ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης. Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και του Στέφανου Κατσέλη έχει δώσει τα χέρια με τον Νίκο Ανδρουλάκη και πλέον η ένταξή του στην ευρωομάδα του Κινήματος και στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές θεωρείται άμεση εξέλιξη.

Καλά πληροφορημένες πηγές λένε ότι η «μεταγραφή» του στο κόμμα δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της σημερινής κρίσιμης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Το πολιτικό φλερτ που έγινε πολιτικός γάμος

Η συμπόρευση του κ. Φαραντούρη με το ΠΑΣΟΚ δεν έπεσε από τον ουρανό. Άλλωστε, εδω και αρκετό καιρό, ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε σε κοινά πάνελ και κοινές εκδηλώσεις με στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Από τις δημόσιες παρεμβάσεις του προκύπτει ότι οι δύο πλευρές έχουν προγραμματικούς βίους παράλληλους σε σειρά ζητημάτων. Από το στεγαστικό και τα κόκκινα δάνεια έως τα εθνικά και την ακρίβεια καταγράφεται ταύτιση απόψεων.

Την περασμένη Κυριακή μίλησε, μαζί με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για τα κόκκινα δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά σε εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου  στη Χαλκίδα. Αντίστοιχες εκδηλώσεις  είχαν προηγηθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων.

Επί Παπανδρέου στη ΔΕΠΑ

Ήταν Δεκέμβριος του 2009 όταν το τιμόνι της χώρας είχε πρωτοαναλάβει το ΠΑΣΟΚ υπό τον Γιώργο Παπανδρέου. Τότε, ο Νικόλας Φαραντούρης ως καθηγητής Πανεπιστημίου και με την δικηγορική του ιδιότητα είχε αναλάβει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε ζητήματα ενέργειας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ.

Μετά από μακροχρόνια διεθνή δικαστική διαμάχη κέρδισε την τουρκική εταιρεία BOTAŞ στην υπόθεση ύψους $250 εκ. σχετικά με τις τιμές φυσικού αερίου προέλευσης Αζερμπαϊτζάν.

Ο ίδιος έχει αναφερθεί στο ΠΑΣΟΚ ως τη «ραχοκοκκαλιά της δημοκρατικής παράταξης» και ως «το συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή».

Συνεχίζεται η διεύρυνση

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Φαραντούρης είχε διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή είχε εκφραστεί με θερμό τρόπο για τη Μαρία Καρυστιανού. Χαρακτηριστικά είχε πει «ένα κίνημα πολιτών δεν με αφήνει αδιάφορο». Εν τέλει, οι φήμες που τον ήθελαν να έχει δώσει τα χέρια με την κ. Καρυστιανού δεν επιβεβαιώθηκαν. Αντίθετα, αποφάσισε να περάσει στην όχθη της Χαριλάου Τρικούπη.

Η επικείμενη μεταγραφή του γνωστού καθηγητή έρχεται να προστεθεί στο παζλ της διεύρυνσης. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, οι μετακινήσεις προς την αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα σταματήσουν στο πρόσωπο του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή.

Η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως διατηρεί προνομιακές σχέσεις και με τη Νίνα Κασιμάτη. Αν και προς  το παρόν παραμένει βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ θεωρείται πιθανή.

Βέβαια, αρκετά στελέχη στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως ο Φίλιππος Σαχινίδης, έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους κατά το παρελθόν για το ενδεχόμενο επιστροφής της. Η βουλεύτρια από την Β’ Πειραιά είχε μιλήσει με απρεπή τρόπο εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.

Την ίδια ώρα, φουντώνουν εκ νέου τα σενάρια που θέλουν επίσης την πρώην βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ και στενή συνεργάτιδα του Στέφανου Κασσελάκη να επιστρέφει στο κόμμα από το οποίο ξεκίνησε την πολιτική της πορεία. Ένα βήμα πριν το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται και η Θεοδώρα Τζάκη. Η απόσταση μεταξύ της ίδιας και του Στέφανου Κασσελάκη έχει μεγαλώσει εδώ και αρκετό καιρό.

Ελληνική οικονομία: Χαμηλώνει στο 1,9% τον πήχη για την ανάπτυξη το 2026 η Fitch Solutions

Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Axios: Σχέδιο CENTCOME για ισχυρό πλήγμα στο Ιράν

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Δημοσκόπηση: Οι κόκκινες κάρτες των πολιτών στην κυβέρνηση – Σε ελεύθερη πτώση η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το τέρας της ακρίβειας, για το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα με τα μέτρα που έχει πάρει. Χωρίς φρένο η πτώση στα ποσοστά της ΝΔ

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
Επικαιρότητα 30.04.26

«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους
Πολιτική 30.04.26

Λίγο ακόμη λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, μετριέται ξανά για καταλληλότερος πρωθυπουργός, πλατύ κάλεσμα συμπόρευσης σε νέους, συνταξιούχους και μισθωτούς.

Σωτήρης Μπολάκης
Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Αποσυμφόρηση Δικαιοσύνης 30.04.26

Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Αλ. Τσίπρας: Το «οικονομικό έγκλημα» της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και το «παιχνίδι» για να «κονομήσει η CVC»
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στο «μεγάλο κόλπο» με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου «για να κονομήσει η CVC» που σήμερα είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος της ΔΕΗ μιλώντας ανοιχτά για «οικονομικό έγκλημα».

Διπλό χτύπημα Παυλόπουλου σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη για τις υποκλοπές – Καίριο πλήγμα στην καρδιά του Κράτους Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Για θεσμική εκτροπή και χειρισμούς συγκάλυψης μίλησε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος αναφερόμενος στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Πυρά σε κυβέρνηση και Δικαιοσύνη, στο στόχαστρό του και το επιτελικό κράτος.

Αλέξης Τσίπρας: «Πρόβα» κυβερνησιμότητας από την Κρήτη – Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά
Επιστροφή 29.04.26 Upd: 21:40

Ο τελευταίος σταθμός της «Ιθάκης», πρώτος σταθμός μιας νέας πορείας. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το σύνθημα της επόμενης μέρας από την Κρήτη. Ο πρώην πρωθυπουργός ανέπτυξε συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη, τη φορολογία, τη λειτουργία του κράτους και άσκησε δριμεία επίθεση στην «επικίνδυνη», «βουτηγμένη στα σκάνδαλα» κυβέρνηση Μητσοτάκη, που «κυβερνά με όρους μαφίας».

Στράτος Ιωακείμ
Η επιχείρηση κατευνασμού από το Μαξίμου πέφτει στο κενό – Αιχμές Μπαραλιάκου για το «επιτελικό κράτος»
Κλυδωνισμοί 29.04.26

Νέο μήνυμα του πρωθυπουργού στο υπουργικό μετά τους κεραυνούς των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών κατά του «επιτελικού κράτους» και νέα αιχμηρή παρέμβαση του «γαλάζιου» Μπαραλιάκου με αποδέκτη τον Άκη Σκέρτσο και τους «μπλε φακέλους» του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Πολιτική 29.04.26

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σκάνδαλο υποκλοπών: Όλες οι φορές που η εισαγγελία του Άρειου Πάγου παρεμπόδισε την έρευνα
Πολιτική 29.04.26

Δυστυχώς, η διάταξη του κ. Τζαβέλα δεν είναι η μοναδική που επιχειρεί να θάψει το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το επιχείρησαν με διάφορους τρόπους και άλλοι εισαγγελείς του Άρειου Πάγου.

Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Επανήλθε στην ενεργό δράση των… social media με τις γνωστές χυδαιολογίες του
Πολιτική 29.04.26

«Αλήθεια, σε τι στάδιο βρίσκεται ο καταλογισμός των ποσών που εισπράξατε αχρεωστήτως;» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Μακάριο Λαζαρίδη μετά τη νέα του ανάρτηση

Παρέμβαση Ανδρουλάκη: Ανοίγουμε τη συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας
Πολιτική 29.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει κίνητρα για την εφαρμογή προγραμμάτων 32 ή 35 ωρών εργασίας την εβδομάδα, με πλήρεις αποδοχές. Ταυτόχρονα εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση λέγοντας ότι προχώρησε σε περαιτέρω εντατικοποίηση και απορρύθμιση με την θέσπιση της εξαήμερης εργασίας και του 13ωρου.

Τσουκαλάς: Το Ταμείο Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε λίγους – Πολιτική αλλαγή για να ανασάνουν οι πολλοί και όχι οι κολλητοί
Οι μάσκες έπεσαν 29.04.26

«Τη στιγμή που οι ημέτεροι του συστήματος Μαξίμου ευνοούνται, η πλειοψηφία των συμπολιτών μας αδυνατεί να πληρώσει το ενοίκιο, το ρεύμα και το super market», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς

Βαθαίνει το χάσμα υπουργών-βουλευτών στη ΝΔ: Άγρια Κόντρα Ταχιάου-Γιόγιακα στη Βουλή
Πολιτική 29.04.26

Σε μια περίοδο που οι συζητήσεις στο κυβερνών κόμμα για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή, τις αρμοδιότητες αλλά και τα όρια στις σχέσεις με την εκτελεστική εξουσία έχουν φουντώσει ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο βουλευτής Θεσπρωτίας, Βασίλης Γιόγιακας είχαν άγρια κόντρα στη Βουλή με αφορμή ερώτηση για τη χρηματοδότηση κατασκευής του έργου οδικός άξονας Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα-Μαυρομάτι/Παράκαμψη Ηγουμενίτσας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. – «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»
Πολιτική 29.04.26

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εσφαλμένα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα - Για τα κενά ασφαλείας αρκέστηκε να πει ότι οφείλονται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του

Δημοσκόπηση: Οι κόκκινες κάρτες των πολιτών στην κυβέρνηση – Σε ελεύθερη πτώση η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το τέρας της ακρίβειας, για το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα με τα μέτρα που έχει πάρει. Χωρίς φρένο η πτώση στα ποσοστά της ΝΔ

Πολιτική θύελλα με Τζον Τέρι στην Αγγλία
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Ο θρύλος της Τσέλσι, Τζον Τέρι στηρίζει σκληρή γραμμή για τα επιδόματα και τις απελάσεις – Έντονες αντιδράσεις για τη δημόσια τοποθέτησή του

Γιώργος Μαζιάς
Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Ρινικές εκκρίσεις 30.04.26

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Τζούλη Τούντα
Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική
Planet Travel 30.04.26

Η λίστα World’s Best 50 Beaches για τις καλύτερες παραλίες ψάχνει αυτά τα μικρά κομμάτια παραδείσου εδώ και χρόνια, και στην πιο πρόσφατη κατάταξή της έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή.

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
Επικαιρότητα 30.04.26

«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες
Κόσμος 30.04.26

Η πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο και 206 drones προς την Ουκρανία, εκ των οποίων 172 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποφεύγει να βλέπει παλιές του ταινίες
Στο παρόν 30.04.26

«Όσο μεγαλώνεις, είναι δύσκολο να βλέπεις ταινίες από όταν ήσουν νεότερος, γιατί σκέφτεσαι ότι δεν μοιάζει καν [με αυτόν τον τύπο στην οθόνη]», δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους
Πολιτική 30.04.26

Λίγο ακόμη λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, μετριέται ξανά για καταλληλότερος πρωθυπουργός, πλατύ κάλεσμα συμπόρευσης σε νέους, συνταξιούχους και μισθωτούς.

Σωτήρης Μπολάκης
Εργατική Πρωτομαγιά: Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική
Αγωνιστικές διεκδικήσεις 30.04.26

Τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, για αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου

Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Αποσυμφόρηση Δικαιοσύνης 30.04.26

Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Νέα πρόταση από τη FIFA για υποχρεωτική παρουσία «προϊόντος ακαδημιών» σε κάθε ομάδα – Στόχος η ενίσχυση των νέων, προβληματισμός για την ελευθερία των συλλόγων.

Γιώργος Μαζιάς
Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης
Κόσμος 30.04.26

Σκάφη του στολίσκου Sumud που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταλήφθηκαν από το το Ισραήλ κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα.

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Η διαπραγμάτευση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δείχνει αδιέξοδη – Ίσως είναι ο ψυχρός πόλεμος της εποχής μας
Μέση Ανατολή 30.04.26

Ιράν και ΗΠΑ πήγαν στις συνομιλίες με την ίδια «κόκκινη γραμμή»: το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη έχει ως μοχλό πίεσης το Ορμούζ, η Ουάσιγκτον κυρώσεις και βόμβες. Ο κόσμος ζει συνθήκες που χαρακτηρίζονται «ψυχρός πόλεμος»

Αρχοντία Κάτσουρα
«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι
Ελλάδα 30.04.26

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε ελιγμό με το πατίνι προκειμένου να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα
Τραμπ κατά Μερτς 30.04.26

Η Ουάσιγκτον ταπεινώνεται και ο Τραμπ δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου, διαπίστωσε ο Μερτς. Και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

