Στο ΠΑΣΟΚ ο Φαραντούρης – Έρχονται κι άλλες «μεταγραφές»

Την πόρτα του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να διαβεί τις επόμενες ώρες ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης. Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και του Στέφανου Κατσέλη έχει δώσει τα χέρια με τον Νίκο Ανδρουλάκη και πλέον η ένταξή του στην ευρωομάδα του Κινήματος και στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές θεωρείται άμεση εξέλιξη.

Καλά πληροφορημένες πηγές λένε ότι η «μεταγραφή» του στο κόμμα δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της σημερινής κρίσιμης Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Το πολιτικό φλερτ που έγινε πολιτικός γάμος

Η συμπόρευση του κ. Φαραντούρη με το ΠΑΣΟΚ δεν έπεσε από τον ουρανό. Άλλωστε, εδω και αρκετό καιρό, ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε σε κοινά πάνελ και κοινές εκδηλώσεις με στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Από τις δημόσιες παρεμβάσεις του προκύπτει ότι οι δύο πλευρές έχουν προγραμματικούς βίους παράλληλους σε σειρά ζητημάτων. Από το στεγαστικό και τα κόκκινα δάνεια έως τα εθνικά και την ακρίβεια καταγράφεται ταύτιση απόψεων.

Την περασμένη Κυριακή μίλησε, μαζί με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για τα κόκκινα δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά σε εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου στη Χαλκίδα. Αντίστοιχες εκδηλώσεις είχαν προηγηθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή κοινωνικών φορέων.

Επί Παπανδρέου στη ΔΕΠΑ

Ήταν Δεκέμβριος του 2009 όταν το τιμόνι της χώρας είχε πρωτοαναλάβει το ΠΑΣΟΚ υπό τον Γιώργο Παπανδρέου. Τότε, ο Νικόλας Φαραντούρης ως καθηγητής Πανεπιστημίου και με την δικηγορική του ιδιότητα είχε αναλάβει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε ζητήματα ενέργειας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ.

Μετά από μακροχρόνια διεθνή δικαστική διαμάχη κέρδισε την τουρκική εταιρεία BOTAŞ στην υπόθεση ύψους $250 εκ. σχετικά με τις τιμές φυσικού αερίου προέλευσης Αζερμπαϊτζάν.

Ο ίδιος έχει αναφερθεί στο ΠΑΣΟΚ ως τη «ραχοκοκκαλιά της δημοκρατικής παράταξης» και ως «το συγκροτημένο πόλο που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική αλλαγή».

Συνεχίζεται η διεύρυνση

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Φαραντούρης είχε διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή είχε εκφραστεί με θερμό τρόπο για τη Μαρία Καρυστιανού. Χαρακτηριστικά είχε πει «ένα κίνημα πολιτών δεν με αφήνει αδιάφορο». Εν τέλει, οι φήμες που τον ήθελαν να έχει δώσει τα χέρια με την κ. Καρυστιανού δεν επιβεβαιώθηκαν. Αντίθετα, αποφάσισε να περάσει στην όχθη της Χαριλάου Τρικούπη.

Η επικείμενη μεταγραφή του γνωστού καθηγητή έρχεται να προστεθεί στο παζλ της διεύρυνσης. Σύμφωνα με κομματικές πηγές, οι μετακινήσεις προς την αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα σταματήσουν στο πρόσωπο του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή.

Η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως διατηρεί προνομιακές σχέσεις και με τη Νίνα Κασιμάτη. Αν και προς το παρόν παραμένει βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ θεωρείται πιθανή.

Βέβαια, αρκετά στελέχη στο κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως ο Φίλιππος Σαχινίδης, έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους κατά το παρελθόν για το ενδεχόμενο επιστροφής της. Η βουλεύτρια από την Β’ Πειραιά είχε μιλήσει με απρεπή τρόπο εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.

Την ίδια ώρα, φουντώνουν εκ νέου τα σενάρια που θέλουν επίσης την πρώην βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ και στενή συνεργάτιδα του Στέφανου Κασσελάκη να επιστρέφει στο κόμμα από το οποίο ξεκίνησε την πολιτική της πορεία. Ένα βήμα πριν το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται και η Θεοδώρα Τζάκη. Η απόσταση μεταξύ της ίδιας και του Στέφανου Κασσελάκη έχει μεγαλώσει εδώ και αρκετό καιρό.