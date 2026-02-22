Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»
O ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης γνωστοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολογεί επίσημη έρευνα για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα.
- Έσπασαν φράγματα στον Έβρο - Πλημμύρισαν πάνω από 100.000 στρέμματα - Απαγόρευση χρήσης νερού στο Διδυμότειχο
- Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010
- Αντιδράσεις για το κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle – «Πλήγμα για τη Δημοκρατία»
- Οι εμπορικές συμφωνίες με τους εταίρους των ΗΠΑ «θα εξακολουθήσουν να ισχύουν» - Δηλώσεις Γκριρ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολογεί επίσημη έρευνα για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα. Την πληροφορία μετέδωσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Έγινε δεκτή η αναφορά δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο
«Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI) με ενημέρωσε ότι έκανε δεκτή την αναφορά δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Προχωράμε λοιπόν στην εις βάθος εξέταση του φακέλου», γράφει.
Η περίπτωση του ελβετικού φράγκου στην Ελλάδα
«Η Επιτροπή Αναφορών κρίνει ότι η περίπτωση του ελβετικού φράγκου στην Ελλάδα (σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν ρυθμίσει το ζήτημα εδώ και χρόνια) χρήζει περαιτέρω εξέτασης και ότι η ρύθμιση του νόμου 5264/2025 δεν φαίνεται να πληροί τα κριτήρια ασφάλειας δικαίου και προστασίας του καταναλωτή», συνεχίζει.
Σύμφωνα με τον Ν. Φαραντούρη ο ελληνικός νόμος 5264/ 2025, που υποτίθεται ότι θα ρύθμιζε τα ζητήματα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο που ταλαιπωρούν χιλιάδες δανειολήπτες για πάνω από δέκα χρόνια, μόνο αυτό δεν κάνει.
Διότι:
Α. Είναι περιορισμένης έκτασης
Β. Προβλέπει εθελοντική ένταξη και μετατροπή της οφειλής σε € ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία
Γ. Δεν έχει αναδρομική διόρθωση
Δ. Βασίζεται στην αποδοχή του συνόλου της οφειλής και
Ε. Προϋποθέτει παραίτηση από μελλοντικές διεκδικήσεις.
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατάζει την εις βάθος εξέταση της υπόθεσης» καταλήγει ο ευρωβουλευτής.
- Η Μπάμπεργκ έκανε την έκπληξη και κατέκτησε το Κύπελλο στη Γερμανία (74-72)
- Μίλων – Ολυμπιακός 3-1: Νίκη με ανατροπή για τους γηπεδούχους
- Από το Περού στο Λονδίνο: Tι κάνει ο αρκούδος Πάντινγκτον στα βραβεία BAFTA;
- ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ
- Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή
- LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός
- FemTech: Η τεχνολογία είναι γένους θηλυκού
- ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ: Ισοφάρισαν οι Θεσσαλοί σε 1-1 με τον Σαγάλ (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις