Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολογεί επίσημη έρευνα για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα. Την πληροφορία μετέδωσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έγινε δεκτή η αναφορά δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

«Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI) με ενημέρωσε ότι έκανε δεκτή την αναφορά δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Προχωράμε λοιπόν στην εις βάθος εξέταση του φακέλου», γράφει.

Η περίπτωση του ελβετικού φράγκου στην Ελλάδα

«Η Επιτροπή Αναφορών κρίνει ότι η περίπτωση του ελβετικού φράγκου στην Ελλάδα (σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχουν ρυθμίσει το ζήτημα εδώ και χρόνια) χρήζει περαιτέρω εξέτασης και ότι η ρύθμιση του νόμου 5264/2025 δεν φαίνεται να πληροί τα κριτήρια ασφάλειας δικαίου και προστασίας του καταναλωτή», συνεχίζει.

Σύμφωνα με τον Ν. Φαραντούρη ο ελληνικός νόμος 5264/ 2025, που υποτίθεται ότι θα ρύθμιζε τα ζητήματα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο που ταλαιπωρούν χιλιάδες δανειολήπτες για πάνω από δέκα χρόνια, μόνο αυτό δεν κάνει.

Διότι:

Α. Είναι περιορισμένης έκτασης

Β. Προβλέπει εθελοντική ένταξη και μετατροπή της οφειλής σε € ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία

Γ. Δεν έχει αναδρομική διόρθωση

Δ. Βασίζεται στην αποδοχή του συνόλου της οφειλής και

Ε. Προϋποθέτει παραίτηση από μελλοντικές διεκδικήσεις.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατάζει την εις βάθος εξέταση της υπόθεσης» καταλήγει ο ευρωβουλευτής.